Около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных БПЛА применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что Украине нужна сильная поддержка партнеров в защите жизни от российского террора.
"ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну.
И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", - добавил Зеленский
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+12 Олексій Гедз #501597
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+12 Evgeny N
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Тому не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті ... особливо коли її там немає.
До речі - кажуть шо ті ж каби майже неможливо збити, хіба Ізраїль може, у них вже лазери ставити будуть на чергування.
На поодинокі застосування GLSDB з б/ч 100 кг, москалі використовують тисячі КАБів з б/ч 500-1000 кг.
Поясни-ка цей факт, грамотій. Весь Захід тупіший за РФ?
????
то це передали мало, а продовжують вдосконалювати це значить шо В сша ПРОВОДЯТЬСЯ "НИОКР"-и.
це шо за фігню ти написав? при чому блін то шо передали Ємраку безкоштовно, до того шо там в "Rautheon" випробовують? може і тут тестують нові розробки - але тобі, вибачай, якось забули повідомити. Може і ф-22 прилітали і тестували, але вони тобі не зобов.язані перед під.їздом сідати, шоб ти бачив, ні?
А ти мені тут ліпиш про якісь «НИОКРи у США». Які, нах, «випробування»?!!.
Ще раз: ВЕСЬ Захід технологічно більш відсталий, ніж РФ?
Іди бабусь біля під'їзду сміши своїми «знаннями».
Про те, що почали випуск власник снарядів калібру 155мм хваляться, а про те, що все було готово до їх випуску ще у другій половині 2019-го - тиша. Те ж саме про "Нептуни"...
Ну а з "Богданами" взагалі цирк: у липні західні партнери виділяють кошти на 18 цих САУ, а у середині вересня вони вже рапортують про те, що ці 18 САУ вже в армії! Проста задачка з математики: скільки САУ "Богдана" могло б бути вироблено в період 2019-2021 років?
Ще рік тому (приблизно) розумні люди казали, що ця шобла при владі буде робити єдиними "пабєдунами" себе, а звинувачувати у всіх своїх "проє@алі" Байдена та інших західних партнерів, Порошенка та опозицію ну і трішки путлєра з московитами. Зараз бачимо все це на власні очі...
а є ще фото Стефанчука в америці - я не розумію Чекалкіна, котрий кричить шо Голівуд зображує наших чинуш типу образливо як корупціонерів і т.д.. Так блін, Голівуд ше й бреше, в сторону облагородження. Яка жесть, ісп. сором, реально.
А ось чому Захід не форсує свій ВПК (і схоже не збирається цього робити) - це головне питання цієї війни. Але таких запитань Зеленський чомусь не ставить. Мабуть щось знає. Ну або Захід наполегливо попросив публічно не артикулювати цю тему. Рівно як із публічних заяв Зеленського «раптом» різко зник Будапештський меморандум і Ленд-ліз, оголошений Байденом у травні 2022 р. ...