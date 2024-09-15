Около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных БПЛА применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Украине нужна сильная поддержка партнеров в защите жизни от российского террора.

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"ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну.

И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", - добавил Зеленский