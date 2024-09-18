Дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили склад с "Искандерами", "Точками-У" и КАБАми в Тверской области РФ, - источник. ВИДЕО
Ночью дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
На складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.
После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.
Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.
После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.
Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Топ комментарии
+55 vitaliymkua
показать весь комментарий18.09.2024 11:03
+49 саша паламарчук
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+44 Виталий #548501
показать весь комментарий18.09.2024 11:15
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В реальности же "обломки дрона" грохнули самый крупный ракетный склад РФ. От взрыва произошло землетрясение 2.8 баллов.
Пишут, что там было 30 000 тонн боеприпасов
кажу як старлей ппо ракетних систем у запасі
а можливо "байден дозволив"
дронам там тікі кацапськи пукани підірвати можна
Русня енд - наші зрадойоби в соцмережах прям - угорали , в знущальному тоні коментуючи розробку дрона і його назву . А тепер їм шось вже не смішно .
Тож або те, що виставили в відкритий доступ - кіздьож для запутування супротивника і дрон набагато потужніший, або нам таки шось перекинули західні чуваки, але шоб не було зайвих питань - розганяють казки про "паляницю" як прикриття.
Якшо чесно, мене задовільняє будь який варіант, аби скульож на болотах не припинявся.
З.І, доречі ви забули про "Нептун". Ходили чутки, що в комариних біолабораторіях розробляли наземну версію з вдвічи більшою дальністю.
..
Якщо це Паляниця то досить вдалий дебют, склади з БП, з горючими рідинами якраз для неї
завітав невеличкий пиз**ць.
Хорошо, когда в тылу врага есть такие корректировщики 😁
Надеюсь, ВСУ эту подсказку учтут и в следующий раз прилетит в тот.