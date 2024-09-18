Дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили склад с "Искандерами", "Точками-У" и КАБАми в Тверской области РФ, - источник. ВИДЕО

Ночью дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

На складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

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