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Дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили склад с "Искандерами", "Точками-У" и КАБАми в Тверской области РФ, - источник. ВИДЕО

Ночью дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

На складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Смотрите также: Кадры рейда ГУР в Черном море, во время которого был уничтожен вражеский Су-30. ВИДЕО

Автор: 

россия (95569) СБУ (19905) уничтожение (6938) ССО (527) ГУР (430)


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Топ комментарии
+55
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18.09.2024 11:03
+49
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18.09.2024 11:05
+44
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18.09.2024 11:15
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щастя-здоров'я, довігіє літа
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18.09.2024 13:24 Ответить
Так сколько тысяч тонн сдетанировало? Походу побольше чем Хиросима будет учитывая что при ядерке 70% идет не на взрыв а на свет и ЕМ на волну и огненный шар только 30%...
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18.09.2024 13:29 Ответить
На видео настоящий Армагеддон, а моцковские говно-СМИ придурочным текстом пишут, что всего лишь "обломки сбитого дрона" упали и произошло возгорание.

В реальности же "обломки дрона" грохнули самый крупный ракетный склад РФ. От взрыва произошло землетрясение 2.8 баллов.

Пишут, что там было 30 000 тонн боеприпасов
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19.09.2024 00:09 Ответить
Специальная военная операция развивается строго по плану- минута в минуту. Именно так все и планировалось Z-фюрером путеным в 2022.
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18.09.2024 14:03 Ответить
Такое впечатление, как будто тактической ядеркой долбанули по оркам...
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19.09.2024 00:15 Ответить
Гарна робота "Паляниці" !


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18.09.2024 15:51 Ответить
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18.09.2024 15:53 Ответить
це балістика з бетонобойною головою
кажу як старлей ппо ракетних систем у запасі
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18.09.2024 16:02 Ответить
у нас немає нічого такого, можливо, Нептуни.
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18.09.2024 19:02 Ответить
а можливо випробували грім-2
а можливо "байден дозволив"
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19.09.2024 04:07 Ответить
Можливо всетаки дали дозвіл на далекобійну зброю
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18.09.2024 19:31 Ответить
москалі вже давно б скиглили
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18.09.2024 21:08 Ответить
Навряд, одні дрони, могли таке наробити
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18.09.2024 22:20 Ответить
дрони несуть 20кг заряду, а там бункери бетонні на складах
дронам там тікі кацапськи пукани підірвати можна
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19.09.2024 04:09 Ответить
демилитаризация . дерашизация . дефашизация . ************ . дескрепизация всей параши
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18.09.2024 16:14 Ответить
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18.09.2024 16:33 Ответить
Пора, давно уже пора начинать сплошную депарашизацию этих территорий, которые издавна принадлежали Черниговскому княжеству.
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19.09.2024 00:11 Ответить
твєрь - в маскву двєрь
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18.09.2024 17:04 Ответить
Масквы щель 😁
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20.09.2024 02:16 Ответить
Видно ж що горить очерет, та суха трава... Мабуть курили необережно.
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18.09.2024 17:36 Ответить
Хм ! А куди поділось зубоскаління з приводу " Паляниці " ??
Русня енд - наші зрадойоби в соцмережах прям - угорали , в знущальному тоні коментуючи розробку дрона і його назву . А тепер їм шось вже не смішно .
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18.09.2024 18:03 Ответить
Хто зна шо там прилетіло. Може вже дали якусь велику бабаху.
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18.09.2024 18:11 Ответить
Тут є відео зняте на тому складі орком , на якому чути характерний свист реактивного двигуна перед вибухом . І чути як кацап ще там каже - шо єто лєтіт , дрон ілі істрібітєль . Ну версію з винищувачем можна зразу відкидати , як і версію з крилатою ракетою ( бо містер Салліван млять забороняють ) ,, залишається - реактивний дрон . Відомо що крім Паляниці інших в нас немає .
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18.09.2024 18:37 Ответить
Те, шо виставляли про той дрон в відкритий доступ, дає дуже великі сумніви, шо воно могло так бабахнути. Кацапи хоч і дебіли, але там ********** все ж таки були в сховищі. Тож шоб пробити захист треба видчутний запас вибухівки. Шахед, наприклад, мабудь не впорався б.
Тож або те, що виставили в відкритий доступ - кіздьож для запутування супротивника і дрон набагато потужніший, або нам таки шось перекинули західні чуваки, але шоб не було зайвих питань - розганяють казки про "паляницю" як прикриття.
Якшо чесно, мене задовільняє будь який варіант, аби скульож на болотах не припинявся.
З.І, доречі ви забули про "Нептун". Ходили чутки, що в комариних біолабораторіях розробляли наземну версію з вдвічи більшою дальністю.
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18.09.2024 20:40 Ответить
Ця ситуація ще раз підтверджує що військо робить свою справу, а тил -пройобує
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18.09.2024 18:19 Ответить
типовой памятник на братской могиле "семеро с одним веслом"

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18.09.2024 18:37 Ответить
Мама дарагая !!! Шо це ?

..
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18.09.2024 18:41 Ответить
Таких пару ударів по великих складах і інтенсивність орківських дій сильно знизиться... головне не відкладати, поки не почали те все вивозити десь за Урал...

Якщо це Паляниця то досить вдалий дебют, склади з БП, з горючими рідинами якраз для неї
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18.09.2024 18:42 Ответить
В Торопец
завітав невеличкий пиз**ць.
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18.09.2024 19:08 Ответить
кацапам теж зараз ******* мобільна техніка попадає окольними путями. можно повторить фіртєль як з пейджерами.
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18.09.2024 19:20 Ответить
Что случилось, почему все это происходит?
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18.09.2024 19:24 Ответить
Це ж скільки врятованих життів
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18.09.2024 19:27 Ответить
І, усього того, менше половини Калинівки, треба виправлятись.
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18.09.2024 19:31 Ответить
А ви звідки знаєте скільки і чого було в Калинівці?
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18.09.2024 19:43 Ответить
а він перед інвентаризацією її підпалював щоб не встановили скільки розікрали
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18.09.2024 20:44 Ответить
Надзвичайно шикарна новина!! Величезне дякую стрільцям і попадачам! Інакше все це лайно під Новий рік летіло...
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18.09.2024 20:57 Ответить
якби туди ще завтра парочку залетіло,ну так чисто перевірити як там справи у Торопцю
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18.09.2024 21:24 Ответить
Ну якщо навіть росіянам сподобалося то сам бог велів продовжувати.
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18.09.2024 21:40 Ответить
подяка українським солдатам! давно таких епічних вогнем'ячів не бачив на москальській території....
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19.09.2024 00:12 Ответить
Когда уже мост будет выглядеть также?
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19.09.2024 00:55 Ответить
"Говорят, это ещё не в тот склад попали, если бы попали в тот, воронка была бы до Ржева."

Хорошо, когда в тылу врага есть такие корректировщики 😁
Надеюсь, ВСУ эту подсказку учтут и в следующий раз прилетит в тот.

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19.09.2024 04:07 Ответить
Ще є декілька таких складів у орків. Народ вимагає продовження!
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19.09.2024 08:29 Ответить
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