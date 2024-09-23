Командование ДШВ показало, как украинские десантники прорывали еще один участок на границе с РФ (обновлено). ВИДЕО

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Вероятно, речь идет о прорыве в Глушковском районе Курской области, совершенном около недели назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.

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По данным ДШВ, на видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в приграничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Когда именно произошел прорыв и о каком участке границы с РФ идет речь, не говорится.

Тем временем, украинский военный в своем телеграм-канале "Офицер+" отмечает, что нет никакой информации о еще одном новом мероприятии на Курщину.

"Публикации видео от 95ки - это мероприятие через Глушковский район, которое проходило около недели назад, ведь подразделения придерживаются соответствующей паузы в инфопространстве", - пояснил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оценивать успех Курской операции Сил обороны Украины еще преждевременно, однако определенные результаты уже заметны. Также Цензор.НЕТ информировал, что ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине. По данным Forbes, украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области.