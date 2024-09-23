Командование ДШВ показало, как украинские десантники прорывали еще один участок на границе с РФ (обновлено). ВИДЕО
Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Вероятно, речь идет о прорыве в Глушковском районе Курской области, совершенном около недели назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.
По данным ДШВ, на видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в приграничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.
Когда именно произошел прорыв и о каком участке границы с РФ идет речь, не говорится.
Тем временем, украинский военный в своем телеграм-канале "Офицер+" отмечает, что нет никакой информации о еще одном новом мероприятии на Курщину.
"Публикации видео от 95ки - это мероприятие через Глушковский район, которое проходило около недели назад, ведь подразделения придерживаются соответствующей паузы в инфопространстве", - пояснил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оценивать успех Курской операции Сил обороны Украины еще преждевременно, однако определенные результаты уже заметны. Также Цензор.НЕТ информировал, что ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине. По данным Forbes, украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области.
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"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні , що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога." Джерело:
плєшивий крємлєбздун тільки тільки розпорядився, вигнати всіх польських негрів натівців з курська, а тут знову халепа.
це, точно найманці з албанії!
"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського.
https://suspilne.media/838245-zaluznij-buv-proti-kurskoi-operacii-politico/
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."