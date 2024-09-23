РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6922 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 564 36

Командование ДШВ показало, как украинские десантники прорывали еще один участок на границе с РФ (обновлено). ВИДЕО

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Вероятно, речь идет о прорыве в Глушковском районе Курской области, совершенном около недели назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.

Также читайте: Рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области, - райсовет

По данным ДШВ, на видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в приграничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Когда именно произошел прорыв и о каком участке границы с РФ идет речь, не говорится.

Тем временем, украинский военный в своем телеграм-канале "Офицер+" отмечает, что нет никакой информации о еще одном новом мероприятии на Курщину.

"Публикации видео от 95ки - это мероприятие через Глушковский район, которое проходило около недели назад, ведь подразделения придерживаются соответствующей паузы в инфопространстве", - пояснил он.

офіцер скрін прорив

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оценивать успех Курской операции Сил обороны Украины еще преждевременно, однако определенные результаты уже заметны. Также Цензор.НЕТ информировал, что ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине. По данным Forbes, украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области.

Автор: 

граница (5273) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (221) Курск (1118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
тяжка справа йти першим
показать весь комментарий
23.09.2024 10:29
+9
Оце мабуть назбирали(відео вище)
показать весь комментарий
23.09.2024 11:04
+8
А позбирати "зуби дракона" та завести на Покровськ?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рвуть як Тузік грєлку - а захист Украіни?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:29 Ответить
А позбирати "зуби дракона" та завести на Покровськ?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:32 Ответить
Вже пізно -- над кожним "зубом" буде висіти кацапськии дрон
показать весь комментарий
23.09.2024 10:35 Ответить
https://streamable.com/jfz34q
показать весь комментарий
23.09.2024 10:59 Ответить
Оце мабуть назбирали(відео вище)
показать весь комментарий
23.09.2024 11:04 Ответить
вася ху&ло - твоє справжнє ім'я
показать весь комментарий
23.09.2024 12:07 Ответить
тяжка справа йти першим
показать весь комментарий
23.09.2024 10:29 Ответить
З далекого погляду воно і непогано, але нам від цього не легше.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:33 Ответить
Армія потрібна щоб боротись із ворогом а не для того щоб Деніскє стало легше
показать весь комментарий
23.09.2024 10:42 Ответить
Тільки час може показати, чи було це рішення правильним. Мінські, як виявилось, таки пішли на користь Україні.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:43 Ответить
В той час як на Сході фронт на межі розвалу. В Генштабі точно не переплутали - за кого вони?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:34 Ответить
твоє кукурікання на межі ідіотії, це точно
показать весь комментарий
23.09.2024 10:43 Ответить
А це треба?!...
А що далі?...
показать весь комментарий
23.09.2024 10:34 Ответить
zeļebobiki v Americi - treba šob byv "fon" sootvetstvujušy
показать весь комментарий
23.09.2024 10:37 Ответить
Perevesti vainu na teritorii ********** , eta kaneshno harasho , no nibudet eta pirrovoi pabedoi v kanechnom rezultate ? 🤔
показать весь комментарий
23.09.2024 10:36 Ответить
Ви хочете, щоб росія розвалилась?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:38 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2024 10:38 Ответить
А в цей час: "Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.

Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/DeepStateUA/20388 проєкт DeepState

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні , що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога." Джерело:
показать весь комментарий
23.09.2024 10:40 Ответить
А на мацкву коли підуть? Якщо не підуть, то нахолєри оті ''прориви''? Щоб хрінпіду мав на чомусь піаритися! І це на тлі повзучої окупації Донбасу!
показать весь комментарий
23.09.2024 10:46 Ответить
Вас чекають. Як тіки дочекаються - так одразу й на москву.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:54 Ответить
Лапті Аслалюбимова казатимуть що знову ЗСУ із тік-током розминулися
показать весь комментарий
23.09.2024 10:46 Ответить
ну то коїться7
плєшивий крємлєбздун тільки тільки розпорядився, вигнати всіх польських негрів натівців з курська, а тут знову халепа.
це, точно найманці з албанії!
показать весь комментарий
23.09.2024 10:47 Ответить
Ох уж ці хфранцузи....
показать весь комментарий
23.09.2024 11:19 Ответить
Буферна зона між Україною і кацапами, а там Паляницями до Москви. Залишайтесь живими
показать весь комментарий
23.09.2024 10:51 Ответить
Там не перший тиждень епічна війна за село Веселе. Це інше?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:55 Ответить
доповнено, Глушковський район, тобто це дійсно боротьба за село Веселе, по карті навіть посадку яку штурмують знайшов.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:11 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2024 11:03 Ответить
заперечення Залужного проти вторгнення полягало в тому, що не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Залужний запитав: "Коли ви отримаєте плацдарм, що далі?"

"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського.

https://suspilne.media/838245-zaluznij-buv-proti-kurskoi-operacii-politico/
показать весь комментарий
23.09.2024 11:08 Ответить
@ "Офіцер артилерійської розвідки ЗСУ, військовий експерт Арті Грін (справжнє ім'я Євген Бекреньов) в одному з https://www.youtube.com/live/KEW5vo2XU7k?si=c_97Ztf0qdFs9YSP інтерв'ю розповів, чим колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відрізняється від нинішнього Головкому Олександра Сирського.
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."
показать весь комментарий
23.09.2024 12:11 Ответить
Для чого розкривати тактику дій? Напишіть у наступний раз де і коли, і яку тактику будуть застосовувати наші підрозділи..
показать весь комментарий
23.09.2024 11:09 Ответить
тактика дій відома вже давно. Вигадати щось нове при штурмах замінованої території нереально, спачатку йде танк з тралом потім УР потім ударний кулак.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:14 Ответить
А тим часом ворог просуваєтся до Покровська ,може комусь хочется піару ,але треба подумати як зупинити ворога на Донбасі .
показать весь комментарий
23.09.2024 11:14 Ответить
Ворогу треба наносити максимальне ураження, це головне, а просування то таке, сьогодні вони, завтра ми, чи ти серйозно вважаєш що війська повинні стояти на мисці лоб у лоба, і мочити один одного в упор на відстані витягнутої руки? Так це дуже тупо, тут не треба мати військової освіти, достатньо пари тренувань з боксу.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:28 Ответить
 
 