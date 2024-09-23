Силы обороны обнаружили в посадке вражескую пехоту и уничтожили позиции оккупантов дотла. ВИДЕО

Бойцы Краматорского пограничного отряда обнаружили в посадке вражескую пехоту. Чтобы не отслеживать оккупантов по одному, операторы БпЛА уничтожили все их позиции полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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