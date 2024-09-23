Силы обороны обнаружили в посадке вражескую пехоту и уничтожили позиции оккупантов дотла. ВИДЕО
Бойцы Краматорского пограничного отряда обнаружили в посадке вражескую пехоту. Чтобы не отслеживать оккупантов по одному, операторы БпЛА уничтожили все их позиции полностью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Amber
показать весь комментарий23.09.2024 23:52 Ответить Мне нравится 5
Vitaliy Lutsenko #414480
показать весь комментарий24.09.2024 05:08 Ответить Мне нравится 1
Олександр Маценко
показать весь комментарий24.09.2024 08:43 Ответить Мне нравится 1
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