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Силы обороны обнаружили в посадке вражескую пехоту и уничтожили позиции оккупантов дотла. ВИДЕО

Бойцы Краматорского пограничного отряда обнаружили в посадке вражескую пехоту. Чтобы не отслеживать оккупантов по одному, операторы БпЛА уничтожили все их позиции полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030)


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Всіх чортів із кацапіі , наші Воїни відправили до пекла
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23.09.2024 23:52 Ответить
Не треба більше штурмовиків ,вірізайте ось так дронами площі, скільки наших залишиться живими!
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24.09.2024 05:08 Ответить
Ні - треба більше піхоти - бо в тій посадці , що поруч цієї повинні бути наші піхотинці і після зачистки позицій дронами вони повинні туди зайти. Якби було достатньо піхоти було б все набагато веселіше.
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24.09.2024 08:43 Ответить
 
 