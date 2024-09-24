БПЛА упал в российском Таганроге: Возник пожар. ВИДЕО

В российском городе Таганрог упал беспилотник, в результате чего возник пожар на складе лесоматериалов.

Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

В сети также опубликовано соответствующее видео.

"В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА возник пожар на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы", - отметил губернатор.

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