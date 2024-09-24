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БПЛА упал в российском Таганроге: Возник пожар. ВИДЕО

В российском городе Таганрог упал беспилотник, в результате чего возник пожар на складе лесоматериалов.

Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

В сети также опубликовано соответствующее видео.

"В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА возник пожар на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы", - отметил губернатор.

Читайте: Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине, - Bild. ФОТО

Автор: 

россия (95687)


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Топ комментарии
+9
І це тільки один невеличкий уламок...
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24.09.2024 14:01
+6
Треба писати « історично бувшому українському місті Таганрог»
вважаю що постійне нагадування про українські землі не заважає
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24.09.2024 14:10
+6
Там був стратегічний запас дошок на труни. Тепер тільки пакети..)
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24.09.2024 14:14
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Правила форума Совет форумчан
І це тільки один невеличкий уламок...
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24.09.2024 14:01 Ответить
касапські розборки перейшли на новий рівень
скоро замовні вбивства на кацапах будуть дрони виконувати
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24.09.2024 15:27 Ответить
Руснявий френдлифаєр…
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24.09.2024 14:03 Ответить
Це ще не обломкі, так, легке задимлення.
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24.09.2024 14:06 Ответить
Треба писати « історично бувшому українському місті Таганрог»
вважаю що постійне нагадування про українські землі не заважає
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24.09.2024 14:10 Ответить
По данным переписи Донбасса за январь-февраль 1923 г., по Таганрогскому округу украинского населения было 77%, русского - 18%, прочих национальностей - 5%». Сравнение этих данных с данными Всероссийской переписи за 1897 г. показывает, что за 26 лет украинское население выросло на 15,3%, а русское население сократилось на 13,7%. Следовательно, несмотря на то что в течение 26-летнего периода Таганрогский округ был искусственно отделен от Екатеринославщины (Украины) и присоединен к бывшей Области Войска Донского, регион тяготел к Украине, а не к России. Исторически Таганрог лишь в некоторых станицах заселялся русскими казаками, коренным населением были потомки запорожских казаков.
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24.09.2024 16:39 Ответить
Тобто записуємо Таганрог у список міст що підлягають поверненню України - раша за напад на Україну має поплатись територіями
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24.09.2024 19:50 Ответить
А там точно лише лісоматеріали? Щось не віриться, щоб БПЛА летів у таку далечінь, щоб дрова спалити.
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24.09.2024 14:11 Ответить
Там був стратегічний запас дошок на труни. Тепер тільки пакети..)
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24.09.2024 14:14 Ответить
Впав на чорноопих господарів русні.
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24.09.2024 14:14 Ответить
Зх,краще б він впав на,,Русском полє,,! Там у мене купа їбон..х родичів прживають.
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24.09.2024 14:26 Ответить
не знаю как вы, а я потанцевал под звук сигналки
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24.09.2024 14:26 Ответить
Неправильні лісоматеріали якісь. У правильних спостерігається вторинна детонація. Але коли не важливо що взагалі горить нарассєє, це не може бути не добре.
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24.09.2024 14:29 Ответить
як вчора здається такий жарт був на Антизомбі: Кацапи весь час кажуть що уламки наших БПЛА вчиняють підриви арсеналів зброї, нафтобаз та нафтопереробних заводів. То навіщо нам ті дозволи та західна зброя, коли навіть "уламки" наших беспілотників таку шкоду роблять кацапам))
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24.09.2024 14:35 Ответить
Ну як СВО? Подобається? "То-ли ещё будет, ой-ой-ой
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24.09.2024 14:37 Ответить
Летів собі мирний безпілотник подивитись на життя-буття Януковича, а тут на нього дошки напали. Та так відважно, що аж склад згорів.
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24.09.2024 14:39 Ответить
Пад сталом от оперативности! 🤣
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24.09.2024 14:53 Ответить
А шо в них вогнегасників у комерсів нема? Закупляйте китайські.
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24.09.2024 14:58 Ответить
А кому они там нужны? Все равно пожарникам и ментам отстегивать надо,Расея однако..
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24.09.2024 15:36 Ответить
Та ні . Це їхній прилетів додому
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24.09.2024 15:48 Ответить
Чувствуется шо пожарные профи - все делают уверенно, солидно, неторопливо... а не мечутся, как на пожаре.
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24.09.2024 15:51 Ответить
Що це за пожежники у трусіках ??
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24.09.2024 18:50 Ответить
 
 