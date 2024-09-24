Бойцы 28-й ОМБр выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине, некоторых из россиян удалось взять в плен. ВИДЕО

В Донецкой области, вблизи Торецка, воины специального стрелкового батальона "Шквал" и пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали несколько групп российских штурмовиков, еще группа оккупантов сдалась в плен.

Об этом сообщили в телеграм-канале воины 28-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог скрываться враг. В конце концов, вражеские группы сначала были выбиты с занятых позиций, а затем загнаны в тупик и ликвидированы. Несколько оккупантов все же поняли свое положение и решили сдаться в плен", - сообщили бойцы.

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