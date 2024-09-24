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Бойцы 28-й ОМБр выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине, некоторых из россиян удалось взять в плен. ВИДЕО

В Донецкой области, вблизи Торецка, воины специального стрелкового батальона "Шквал" и пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали несколько групп российских штурмовиков, еще группа оккупантов сдалась в плен.

Об этом сообщили в телеграм-канале воины 28-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог скрываться враг. В конце концов, вражеские группы сначала были выбиты с занятых позиций, а затем загнаны в тупик и ликвидированы. Несколько оккупантов все же поняли свое положение и решили сдаться в плен", - сообщили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19307) плен (2613)


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Шквал шкварить кацапню!
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24.09.2024 22:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.09.2024 22:45 Ответить
Немає там ні бога, ні матінки твоєї.

Хочеш допомоги хлопцям - донать на тепловізійні дрони.
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24.09.2024 23:00 Ответить
Дурбецело. Якщо немає, то застрелься.. або йди туди .... ти ж віриш ))))
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25.09.2024 07:29 Ответить
У тебе питали поради?
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25.09.2024 11:10 Ответить
У тебе питали про звернення до бога і матінки твоєї? Твої права закінчуються рівно там, де починаються мої. Тож пишу що хочу, як і ти. Зрозумів?
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25.09.2024 18:37 Ответить
 
 