Украинские защитники уничтожили вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении. ВИДЕО
Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили, а артиллерия уничтожила вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ден Ко #479821
показать весь комментарий25.09.2024 18:46 Ответить Мне нравится 10
zloj pens #587166
показать весь комментарий25.09.2024 18:56 Ответить Мне нравится 8
kharkov1000
показать весь комментарий25.09.2024 19:04 Ответить Мне нравится 4
vidasik
показать весь комментарий25.09.2024 19:11 Ответить Мне нравится 3
12345 #593783
показать весь комментарий25.09.2024 19:36 Ответить Мне нравится 0
Микола Січень #486030
показать весь комментарий25.09.2024 20:17 Ответить Мне нравится 1
Маск13
показать весь комментарий25.09.2024 21:39 Ответить Мне нравится 0
Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий25.09.2024 19:52 Ответить Мне нравится 0
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий26.09.2024 10:25 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль