Украинские защитники уничтожили вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении. ВИДЕО

Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили, а артиллерия уничтожила вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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