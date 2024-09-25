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Украинские защитники уничтожили вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении. ВИДЕО

Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили, а артиллерия уничтожила вражескую колонну и российских солдат на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995)


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Сафарі ).
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25.09.2024 18:46 Ответить
Супер!!!Слава ЗСУ!!!
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25.09.2024 18:56 Ответить
Well done!)
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25.09.2024 19:04 Ответить
Vot kaseti mne nravitsia,tut nemalo budet trupov kacapov-fasistov, paru kamazov nado budet vyvesti gruza 200, raneni kasetami trudno lecyt takix,mnogyje dolgo netianet
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25.09.2024 19:11 Ответить
мая твоя непонимать
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25.09.2024 19:36 Ответить
непонимать? Тогда физдуешь за руцким карабльом...
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25.09.2024 20:17 Ответить
на фініші відео вантажівки стоять майже цілі, трупів не видно
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25.09.2024 21:39 Ответить
Всьо, пісьєу, вже ніхто нікуда ньє єдьєт...
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25.09.2024 19:52 Ответить
Гарно! Два постріли - і нікого відкачувати.
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26.09.2024 10:25 Ответить
 
 