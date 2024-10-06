РУС
1 315 23

Только на этой неделе РФ применила против Украины более 800 КАБов, почти 400 ударных БпЛА и около 20 ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Ежедневный воздушный террор РФ в Украине можно остановить благодаря единству партнеров и дальнобойности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

"Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайн" продолжим работать над этим с партнерами", - добавил Зеленский.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": обломки дронов фиксируются в шести районах Киевщины

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов. Сбито 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локально потеряно.

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) обстрел (29084)
Топ комментарии
+12
але головніше питання в іншому: де протидія проти ворожих КАБів?
06.10.2024 15:49 Ответить
06.10.2024 15:49 Ответить
+11
його "зелена" величність -обліковець рашистської зброї і жертв, та розрухи , котру він сіє в Україні вже майже на протязі трьох років...
06.10.2024 15:12 Ответить
06.10.2024 15:12 Ответить
+10
На жалість давиш?Наволоч пафосна,йди працюй а не ****...кай!
06.10.2024 15:01 Ответить
06.10.2024 15:01 Ответить
не цікава російська статистика - де наша?
06.10.2024 15:01 Ответить
06.10.2024 15:01 Ответить
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів
Джерело:
06.10.2024 16:39 Ответить
06.10.2024 16:39 Ответить
Яка назва цих дронів?
06.10.2024 16:48 Ответить
06.10.2024 16:48 Ответить
На жалість давиш?Наволоч пафосна,йди працюй а не ****...кай!
06.10.2024 15:01 Ответить
06.10.2024 15:01 Ответить
Мені те саме прийшло на думку.
Україну підтримує весь цивілізований світ, на Засрашку санкції, то чому й досі Україна не має КАБів хочаб на рівні Засрашки..... можливо треба контр розвідці таки прокинутись та почати заарештовувати зрадників з вищих гілок влади???!!!
06.10.2024 16:23 Ответить
06.10.2024 16:23 Ответить
Тому що це нереально. Засрашка і до війни перевершувала Україну на порядок в цих галузях промисловості, а зараз і поготів.
06.10.2024 16:43 Ответить
06.10.2024 16:43 Ответить
А скільки до війни Зеленський виробляв балістичних ракет?
06.10.2024 16:51 Ответить
06.10.2024 16:51 Ответить
Відстаєте - вже 4 міліона обіцяв. А відос який - просто лють - страх до всикачки.
06.10.2024 18:45 Ответить
06.10.2024 18:45 Ответить
його "зелена" величність -обліковець рашистської зброї і жертв, та розрухи , котру він сіє в Україні вже майже на протязі трьох років...
06.10.2024 15:12 Ответить
06.10.2024 15:12 Ответить
5.5 рокiв!
06.10.2024 20:45 Ответить
06.10.2024 20:45 Ответить
Ти жалуєшся чи хвастаєшся? (С)
06.10.2024 15:14 Ответить
06.10.2024 15:14 Ответить
А він простий сумісник - і ********** і товариш сина генерала фсб.
06.10.2024 18:48 Ответить
06.10.2024 18:48 Ответить
Зедленський? Ну, це, якщо курсор на віконце інфи навести... Хоча, насправді, він ЕрЗе.
06.10.2024 15:47 Ответить
06.10.2024 15:47 Ответить
але головніше питання в іншому: де протидія проти ворожих КАБів?
06.10.2024 15:49 Ответить
06.10.2024 15:49 Ответить
Так сказав нещодавно квартирний брокер - у 25 році в Україні страртує ракетна програма - у світі такої немає. Надія вмре останньою - разом з відосами та з усіма архивами з ними.
06.10.2024 18:50 Ответить
06.10.2024 18:50 Ответить
Він придурок
06.10.2024 16:15 Ответить
06.10.2024 16:15 Ответить
Він що статистом, чи речником підпрацьовує?
06.10.2024 16:01 Ответить
06.10.2024 16:01 Ответить
Спиш добре, бастардо?
06.10.2024 20:43 Ответить
06.10.2024 20:43 Ответить
 
 