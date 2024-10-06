Только на этой неделе РФ применила против Украины более 800 КАБов, почти 400 ударных БпЛА и около 20 ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Ежедневный воздушный террор РФ в Украине можно остановить благодаря единству партнеров и дальнобойности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.



"Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайн" продолжим работать над этим с партнерами", - добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов. Сбито 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локально потеряно.