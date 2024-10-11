Воины 73-го МЦ ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожили склад россиян из ГСМ и БК и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Воины 73-го морского центра ССО супер продуктивно отработали дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За день работы бойцы уничтожили:

- 10 оккупантов, еще 3 - затрехсотили;

- здания с личным составом врага;

- ТС ров в гараже;

- склад с ГСМ и склад с БК.

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