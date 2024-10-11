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Воины 73-го МЦ ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожили склад россиян из ГСМ и БК и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Воины 73-го морского центра ССО супер продуктивно отработали дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За день работы бойцы уничтожили:

  • - 10 оккупантов, еще 3 - затрехсотили;
  • - здания с личным составом врага;
  • - ТС ров в гараже;
  • - склад с ГСМ и склад с БК.

Смотрите также: Бойцы 73-го МЦ ССО дроном "Дикие Шершни" уничтожили вражескую радиолокационную станцию ​​"Гармонь". ВИДЕО

Спасибо украинскому народу за поддержку производства дронов. Поддержать изготовление новых дронов можно на банку:

Ссылка на банку
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Номер карты банки
5375 4112 2287 9012

Автор: 

ликвидация (3657) 73-й морской центр спецопераций (16) Дикие шершни (227) fvp-дрон (116)


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Як же тоді рузьге примудряються наступати та захоплювати наші землі?
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11.10.2024 18:30 Ответить
Їх мобілізують більше ніж ми їх ліквідовуєм.
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11.10.2024 19:41 Ответить
Ось це і є реальний практичний вклад команди Юрія Бутусова в перемогу над лаптєногими орками.
Молодці
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11.10.2024 18:36 Ответить
Дуже, ну невинсимо тривожно, Я згадую 2014 рік, гарно почали протистояти кідарам, потім воїнам потихеньку замулили очі, кого вбили, кого цукеркой задобрили кому посаду дали, і всі забули що ворог у воріт, і вже наполовину проліз у отвір щоб далі забирати Українську землю, люди веселилися держиморди наживалися, контрабандісти нарешті відчули що вони вже відкрили врата контрабандного раю, і прийшов лютий 2022 року, вважав що нарешті вже не треба нікому доводити що кідари не змінюються вони тільки стають жаднішими і дурнішими, і зараз на терезах знаходиться наша Незалежність і взагалі потрібно згуртуватися і дати відсіч хоча б на тих територіях які були на 2014 рік і далі звільняти території до державного кордону України. Я кожен день відчуваю як хлопцям зараз знаходитися у пеклі війни, на протязі хто вже 10 років, хто з лютого 2022 року, і хочетья кричати люди що ви робити, продовжують грабувати країну, набиваючю власні кишені, затямте на тому світі вони вам не ***********, постійні гулянк вихваляння у кого крутіша тачка, отямтися і ставайте на захист України.
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11.10.2024 19:09 Ответить
За поребріком корупція ще більша але це їм не дуже заважає.
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11.10.2024 19:43 Ответить
ЗАЖАРИЛИ ИХ ВОНЮЧИЕ ЯЙЦА ЧТОБЫ НЕ ПЛОДИЛИСЬ ПДРЫ !!!
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11.10.2024 20:40 Ответить
 
 