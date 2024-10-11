Воины 73-го МЦ ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожили склад россиян из ГСМ и БК и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО
Воины 73-го морского центра ССО супер продуктивно отработали дронами "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За день работы бойцы уничтожили:
- - 10 оккупантов, еще 3 - затрехсотили;
- - здания с личным составом врага;
- - ТС ров в гараже;
- - склад с ГСМ и склад с БК.
Спасибо украинскому народу за поддержку производства дронов. Поддержать изготовление новых дронов можно на банку:
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5375 4112 2287 9012
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