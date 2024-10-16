Около четырех десятков оккупантов попали под удар кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Украинские воины застали врасплох российских оккупантов во время тренировки на полигоне и поразили их кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи можно насчитать по меньшей мере четыре десятка захватчиков.
"Накрытие полигона с рашистами кассетным HIMARS. Совместная работа 128 ОГШБр и 15 ОБрАР "Черный лес" на Юге", - говорится в комментарии.
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І скільки буде потрібно часу і Б/К , і без втрат з нашої сторони , для того , щоб переловити їх по посадках ?
А " на бази ГСМ, бази орків, колони з БК " снарядів вистачить - не хвилюйтесь . ( це все ще знайти треба , щоб обстріляти ... )
Ракети M30A1 з альтернативною боєголовкою (AW або Alternative Warhead), являє собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколковий снаряд з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2 повітряним підривом на висоті близько 9 метрів для максимальної площі ефективного ураженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-11 [11] . Діапазон 15-84 км. Ракета GMLRS, яка замість уражаючих елементів вибухової дії M30 має приблизно 176 000 уражаючих не вибухових вольфрамових елементів зонального ураження (2 групи: 1 група - 16 000 діаметром 5,5 мм; 2 група - 160 000 діаметром 3,3 мм)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-12 [12] . Виробництво розпочато в 2015 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Turner2-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Marine_Corps_Gazette2-10 [10] . Ця боєголовка є кращою не лише тому, що не використовує касетні засоби ураження, але вона також переважає звичайний розривний снаряд: «Вибуховий снаряд має дуже велике ураження, оскільки він продукує великий вибух та великі шматки шрапнелі, але цей снаряд складається з маленьких кульок і охоплює набагато більшу площу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-13