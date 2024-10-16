Около четырех десятков оккупантов попали под удар кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Украинские воины застали врасплох российских оккупантов во время тренировки на полигоне и поразили их кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи можно насчитать по меньшей мере четыре десятка захватчиков.

"Накрытие полигона с рашистами кассетным HIMARS. Совместная работа 128 ОГШБр и 15 ОБрАР "Черный лес" на Юге", - говорится в комментарии.

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