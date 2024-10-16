РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8861 посетитель онлайн
Новости Видео Война
23 287 19

Около четырех десятков оккупантов попали под удар кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Украинские воины застали врасплох российских оккупантов во время тренировки на полигоне и поразили их кассетными боеприпасами из РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи можно насчитать по меньшей мере четыре десятка захватчиков.

"Накрытие полигона с рашистами кассетным HIMARS. Совместная работа 128 ОГШБр и 15 ОБрАР "Черный лес" на Юге", - говорится в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кассетный боеприпас накрывает две вражеские штурмовые группы на китайских гольф-карах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) уничтожение (7179) кассетные боеприпасы (96) HIMARS (288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
16.10.2024 14:32
+14
всім дякую, всім 10 хвилин перерва.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:39
+13
Красівоє
показать весь комментарий
16.10.2024 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.10.2024 14:32 Ответить
всім дякую, всім 10 хвилин перерва.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:39 Ответить
Красівоє
показать весь комментарий
16.10.2024 14:41 Ответить
"Повернись живим" - повернись у пакеті.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:48 Ответить
Все гаразд із запасами снарядів для Хаймарс якщо витрачаємо на купку орків
показать весь комментарий
16.10.2024 14:49 Ответить
Ты хоть сам понял что написал? А на что тратить снаряды?
показать весь комментарий
16.10.2024 14:57 Ответить
Наприклад на бази ГСМ, бази орків, колони з БК
показать весь комментарий
16.10.2024 15:03 Ответить
Ну так порахуємо - 40 п@@дарів - це десь 6 штурмових груп зі снайперами ( приблизно ) ...
І скільки буде потрібно часу і Б/К , і без втрат з нашої сторони , для того , щоб переловити їх по посадках ?
А " на бази ГСМ, бази орків, колони з БК " снарядів вистачить - не хвилюйтесь . ( це все ще знайти треба , щоб обстріляти ... )
показать весь комментарий
16.10.2024 15:52 Ответить
Бери приклад з Бубона та Дерьмака, вертяться як г....на колесі, а пердаки бережуть.
показать весь комментарий
16.10.2024 16:23 Ответить
Подібні снаряди створені саме для того, щоб пи*дячити легку піхоту. Вольфрамові шари невеликого діаметру у великій кількості на високій швидкості роблять жахливі речі з плоттю, чого не зможуть зробити навіть з легкою бронею. Тож все там гаразд із застосуванням, більш ніж гаразд.

Ракети M30A1 з альтернативною боєголовкою (AW або Alternative Warhead), являє собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколковий снаряд з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2 повітряним підривом на висоті близько 9 метрів для максимальної площі ефективного ураженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-11 [11] . Діапазон 15-84 км. Ракета GMLRS, яка замість уражаючих елементів вибухової дії M30 має приблизно 176 000 уражаючих не вибухових вольфрамових елементів зонального ураження (2 групи: 1 група - 16 000 діаметром 5,5 мм; 2 група - 160 000 діаметром 3,3 мм)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-12 [12] . Виробництво розпочато в 2015 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Turner2-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Marine_Corps_Gazette2-10 [10] . Ця боєголовка є кращою не лише тому, що не використовує касетні засоби ураження, але вона також переважає звичайний розривний снаряд: «Вибуховий снаряд має дуже велике ураження, оскільки він продукує великий вибух та великі шматки шрапнелі, але цей снаряд складається з маленьких кульок і охоплює набагато більшу площу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-13
показать весь комментарий
16.10.2024 23:50 Ответить
Чудове відео. Просто чудове.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:53 Ответить
****** ото лазити тими окопами. Приїхав - відмітився, дома вже Лада!
показать весь комментарий
16.10.2024 14:56 Ответить
Хорошая тренировка. Это они сами себя обстреляли, по сценарию, близкому к боевому.
показать весь комментарий
16.10.2024 15:26 Ответить
Ти чого рузькосраний тут випоз нах на парашу
показать весь комментарий
16.10.2024 15:36 Ответить
Похорони в чорних пакетах будуть теж "по сцянарію, близькому до бойового"?
показать весь комментарий
17.10.2024 00:02 Ответить
******, если к тебе кацапы придут, ты сам на парашу побежишь.
показать весь комментарий
16.10.2024 15:58 Ответить
Я так зрозумів, що це стрілецьке поле і чісло ну просто неприкаянне.
показать весь комментарий
16.10.2024 16:27 Ответить
Для узкіх "повернись живим" - неправильна установка. "Повернись у чорному пакеті з вольфрамовими шаріками між сідниць" - оце більш підходяще. )
показать весь комментарий
16.10.2024 23:43 Ответить
Гут !
показать весь комментарий
18.10.2024 02:44 Ответить
 
 