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Россияне распространяют фейк от имени UNITED24 о том, что Украина планирует привлечь для работы в ТЦК польских военных, - ЦПД. ВИДЕО

Российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что якобы Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Верифицировав информацию в UNITED24, Центр сообщает, что платформа такого контента не создавала и не распространяла. Информация о привлечении польских военных к работе в ТЦК и СП также является ложной", - отмечают в ЦПД.

Отмечается, что целью этой лжи является создание напряженности между украинским и польским народами и дискредитация сотрудничества между Украиной и ее партнерами.

Также в Центре добавляют, что это уже не первое фейковое видео ru-пропагандистов, направленное на создание напряженности с Польшей.

Также читайте: Обнаружен и заблокирован фейковый веб-сайт Госпогранслужбы

Автор: 

Польша (8503) фейк (684) Центр противодействия дезинформации (134) ТЦК (604)


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Топ комментарии
+9
От навіщо на цензорі поширюють якусь дешеву ×уйню, про яку більшість ніколи б й не узнало.
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18.10.2024 02:26 Ответить
+8
они пусть пошириют, что хотят, но эти у нас амбалы в форме ,которые клялись защищать Украину валяют дурака в городе, за, что они носят форму? позор.
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18.10.2024 02:26 Ответить
+5
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18.10.2024 08:45 Ответить
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они пусть пошириют, что хотят, но эти у нас амбалы в форме ,которые клялись защищать Украину валяют дурака в городе, за, что они носят форму? позор.
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18.10.2024 02:26 Ответить
Для них дійсно повинна бути своя окрема форма
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18.10.2024 07:32 Ответить
От навіщо на цензорі поширюють якусь дешеву ×уйню, про яку більшість ніколи б й не узнало.
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18.10.2024 02:26 Ответить
То хай теперь знають, як кацапи працюють самое проти ТЦК і на ворожнечу з поляками одночасно.
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18.10.2024 06:54 Ответить
Так, плануємо... фермерів!
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18.10.2024 06:25 Ответить
Фермеров отправят от ООН на границы 1991-го года пусть там фуры блокируют.
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18.10.2024 07:44 Ответить
А драма. Там база непогана. Здоровані, відіжралися на польській допомозі, на дорогих машинах їздять. Ці попали б у першу чергу, на відміну від того, як у нас...
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18.10.2024 06:53 Ответить
А что плохого,поляки может повезут на фронт элиту типа полицаев,прокуроров,податкивцев и таможенников,сформируется замечательная,особая штурмовая дивизия на усиленом пайке.
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18.10.2024 07:08 Ответить
Та не смішіть -ці воювати не будуть точно
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18.10.2024 07:53 Ответить
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18.10.2024 08:45 Ответить
то что идет массированная спецоперация против украино-польских взаимоотношений, хорошо заметно по активности антипольских ботов под каждой статьей о Польше...
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18.10.2024 15:32 Ответить
Переключають увагу з корейців на поляк!
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18.10.2024 21:32 Ответить
 
 