Россияне распространяют фейк от имени UNITED24 о том, что Украина планирует привлечь для работы в ТЦК польских военных, - ЦПД. ВИДЕО

Российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что якобы Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Верифицировав информацию в UNITED24, Центр сообщает, что платформа такого контента не создавала и не распространяла. Информация о привлечении польских военных к работе в ТЦК и СП также является ложной", - отмечают в ЦПД.

Отмечается, что целью этой лжи является создание напряженности между украинским и польским народами и дискредитация сотрудничества между Украиной и ее партнерами.

Также в Центре добавляют, что это уже не первое фейковое видео ru-пропагандистов, направленное на создание напряженности с Польшей.

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