Чем результативнее будет Украина на поле боя, тем быстрее вернутся пленные, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает, что чем результативнее будет Украина на поле боя и в дипломатии, тем быстрее вернутся украинские военнопленные.
Об этом в своем традиционном вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки!
Прежде всего сегодня - благодарность нашей команде, которая занимается обменами, и всем украинским воинам - каждому подразделению, - которые пополняют обменный фонд для нашего государства. Горжусь всеми вами и благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена.
Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда надо сильные позиции для Украины. Всегда надо увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Я благодарю всех, кто это обеспечивает.
Нам удалось вернуть из российского плена еще 95 украинцев. Большинство из них - рядовые и сержанты, 26 офицеров. Защитники Мариуполя, в целом Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины. Среди них "азовцы". Также Максим Буткевич - украинский правозащитник, который пошел защищать Украину после начала полномасштабной войны. Всем, кого вернули, сейчас оказывается необходимая помощь.
И мы работаем дальше, чтобы освобождать наших людей: военных и гражданских. Это очень сложный процесс, но чем более результативны мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть и других. Мы выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех.
Спасибо Вооруженным силам, Службе безопасности Украины, ГУР, Офису, МВД, омбудсмену, Координационному штабу - всем, кто вовлечен и кто помогает. Также нашим партнерам - тем странам и лидерам, которые усиливают наши позиции в этой работе. И всегда, когда есть такая возможность, мы говорим с лидерами во время визитов о том, что украинцы должны быть дома - все. Все, кто захвачен Россией.
Сегодня встретился с министром иностранных дел Франции. Встреча именно такая, как нужно. Я благодарен Франции, президенту Макрону, всему обществу Франции за поддержку Украины, нашей защиты. Мы провели очень хорошие, содержательные переговоры в Париже во время моего визита. Мы плодотворно сотрудничаем и ради обороны, и в политике, и ради нашей большей устойчивости - Украины и всей нашей Европы. Я благодарен Франции за поддержку "Плана победы" - пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы было это общее видение - видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир.
И еще одно. Я хочу отметить Норвегию: имеем на этой неделе новый пакет поддержки - 260 миллионов долларов. Пакет, направленный на поддержку нашей энергетики. Восстановление разрушенных объектов и развитие современной инфраструктуры - это то, что нужно именно сейчас, перед зимой.
Также есть еще один шаг - зимний пакет помощи от Нордично-Балтийской восьмерки: Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Дания. Благодарю!
Есть также на этой неделе новые весомые решения в санкционных проявлениях против России и ее сообщников - санкции Британии против российского теневого танкерного флота. И надо значительно больше давления мира против России в этом направлении. Теневой флот танкеров помогает Путину финансировать войну и террор и, кроме этого, создает глобальную угрозу безопасности всех стран, чье побережье и море могут быть загрязнены из-за эксплуатации таких танкеров. Я благодарю каждого в мире, кто это понимает и пытается обезопасить людей и страны.
И еще эта неделя дала Украине новое двустороннее соглашение по безопасности: подписали мы его с Грецией. В целом наша архитектура соглашений по безопасности развивается, становится больше. Но это всегда очень конкретные соглашения. И важно реализовать каждый пункт. Мы работаем над этим", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.
Ось кілька із численних коментарів під https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 відео цієї програми:
«Абсолютна правда. Ніхто не сплачував нам премію в 100 тис кожного місяця, вже 4 місяці. На деяких позиціях сидять бійці з хронічними захворюваннями і їх ніхто не виводить, вищому командуванню абсолютно байдуже на забезпечення, особовий склад. Батальйон укомплектований людьми на 20%...»
«Реалії сумні: завдання та вимоги до ТрО на рівні механізованих бригад, а оснащення та забезпечення за остаточним принципом. Дали «піксель», автомат та чотири «ріжки» патронів і вперед - штурмувати та утримувати посадки...»
«Немає РЕБів, броньованої техніки. І бронік, і каска, і машина - все куплене власним коштом. Командири тільки плюсують інформацію і нічим не допомагають. До речі, командирів ніхто і не бачить. В окопах тільки рядові і сержанти. Хлопці самостійно приймають рішення, ще й в усьому винні...».
Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.
Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.
Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.
«У нас люди сидять на позиціях по місяцю, їх немає кому змінити. Вони навіть не можуть нікуди виїхати, щоб привести себе до ладу. На даний час, наразі, є такі місця, куди навіть вже дійти не можуть. Їм скидають дронами воду. Але через те, що висота висока, вона розбивається. Про їжу взагалі - мови немає, тому що нема як готувати. Хлопці виснажені. Тобто фізичного здоров'я вже немає ні в кого - ні фізичного, ні морального», - розповіла Радіо Свобода інша людина з 208 батальйону.
пытался найти через гугл - не получил нормального результата...\ты вроде писал где оно находится...\
можешь написать где искать - ты ещё писал что там "через дорогу" большое нефтехранилище"
Та ПС, про яку я писав у тому пості - то одна із крупних московських ПС - https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B040 №510 "Чагіно" (2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ). І знаходиться вона не під москвою, а прямо у москві, недалеко від МКАД. На відстані кілометра через вулию Вєрхніє Поля починається теріторія https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B038 МНПЗ , який звісно має і свій резервуарний парк. Тобто це не "нафтосховище", а великий НПЗ. Майже половина москви їздить на паливі, виробленому на цьому НПЗ (зараз менше, після ураження у вересні). Будь-який серйозний прильот на ПС №510 спричинть аварію енергетичного комплексу момкви і прилеглих районів, співставною по масштабам з аварією у травні 2005 року.