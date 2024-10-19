Чем результативнее будет Украина на поле боя, тем быстрее вернутся пленные, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что чем результативнее будет Украина на поле боя и в дипломатии, тем быстрее вернутся украинские военнопленные.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки!

Прежде всего сегодня - благодарность нашей команде, которая занимается обменами, и всем украинским воинам - каждому подразделению, - которые пополняют обменный фонд для нашего государства. Горжусь всеми вами и благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена.

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Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда надо сильные позиции для Украины. Всегда надо увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Я благодарю всех, кто это обеспечивает.

Нам удалось вернуть из российского плена еще 95 украинцев. Большинство из них - рядовые и сержанты, 26 офицеров. Защитники Мариуполя, в целом Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины. Среди них "азовцы". Также Максим Буткевич - украинский правозащитник, который пошел защищать Украину после начала полномасштабной войны. Всем, кого вернули, сейчас оказывается необходимая помощь.

И мы работаем дальше, чтобы освобождать наших людей: военных и гражданских. Это очень сложный процесс, но чем более результативны мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть и других. Мы выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех.

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Спасибо Вооруженным силам, Службе безопасности Украины, ГУР, Офису, МВД, омбудсмену, Координационному штабу - всем, кто вовлечен и кто помогает. Также нашим партнерам - тем странам и лидерам, которые усиливают наши позиции в этой работе. И всегда, когда есть такая возможность, мы говорим с лидерами во время визитов о том, что украинцы должны быть дома - все. Все, кто захвачен Россией.

Сегодня встретился с министром иностранных дел Франции. Встреча именно такая, как нужно. Я благодарен Франции, президенту Макрону, всему обществу Франции за поддержку Украины, нашей защиты. Мы провели очень хорошие, содержательные переговоры в Париже во время моего визита. Мы плодотворно сотрудничаем и ради обороны, и в политике, и ради нашей большей устойчивости - Украины и всей нашей Европы. Я благодарен Франции за поддержку "Плана победы" - пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы было это общее видение - видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир.

И еще одно. Я хочу отметить Норвегию: имеем на этой неделе новый пакет поддержки - 260 миллионов долларов. Пакет, направленный на поддержку нашей энергетики. Восстановление разрушенных объектов и развитие современной инфраструктуры - это то, что нужно именно сейчас, перед зимой.

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Также есть еще один шаг - зимний пакет помощи от Нордично-Балтийской восьмерки: Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Дания. Благодарю!

Есть также на этой неделе новые весомые решения в санкционных проявлениях против России и ее сообщников - санкции Британии против российского теневого танкерного флота. И надо значительно больше давления мира против России в этом направлении. Теневой флот танкеров помогает Путину финансировать войну и террор и, кроме этого, создает глобальную угрозу безопасности всех стран, чье побережье и море могут быть загрязнены из-за эксплуатации таких танкеров. Я благодарю каждого в мире, кто это понимает и пытается обезопасить людей и страны.

И еще эта неделя дала Украине новое двустороннее соглашение по безопасности: подписали мы его с Грецией. В целом наша архитектура соглашений по безопасности развивается, становится больше. Но это всегда очень конкретные соглашения. И важно реализовать каждый пункт. Мы работаем над этим", - рассказал Зеленский.