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За неделю армия РФ применила против Украины около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает сознательный террор против украинцев. Города и громады Украины на этой неделе в очередной раз атакованы КАБами, дронами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.

"Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) обстрел (27820)


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Потужно-незламний підрахуй.
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20.10.2024 13:11 Ответить
Новий речник ЗСУ!
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20.10.2024 13:26 Ответить
Це що звіт ЗЕблазня ***** "ON LINE"?
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20.10.2024 13:31 Ответить
Ці всі КАБи летять тому що державою керує зе
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20.10.2024 13:43 Ответить
Працював би десь двірником у Кривому Розі , там його істинне місце. Чого ВОНО поперлось у президенти? Мабуть, тільки за грошима?
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20.10.2024 16:26 Ответить
 
 