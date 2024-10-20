За неделю армия РФ применила против Украины около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский. ВИДЕО
Россия продолжает сознательный террор против украинцев. Города и громады Украины на этой неделе в очередной раз атакованы КАБами, дронами и ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.
"Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - отметил Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Black Work
показать весь комментарий20.10.2024 13:11 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий20.10.2024 13:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олег Шестакович
показать весь комментарий20.10.2024 13:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Kan Kan #518965
показать весь комментарий20.10.2024 13:43 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий20.10.2024 16:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль