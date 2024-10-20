За неделю армия РФ применила против Украины около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает сознательный террор против украинцев. Города и громады Украины на этой неделе в очередной раз атакованы КАБами, дронами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.

"Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - отметил Зеленский.

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