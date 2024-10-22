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Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в РФ: он встретится с Путиным. ВИДЕО

Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в российский город Казань, где 22 октября начался 16-й саммит БРИКС под председательством РФ.

О прибытии председателя КНР в Казань сообщают государственные китайские и российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что переговоры Си с Путиным пройдут во вторник, 22 октября, вечером.

Детали вопросов, которые главы двух государств намерены обсудить, Пекин и Москва не сообщают.

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"Лидеры Китая и России будут иметь возможность встретиться во время саммита БРИКС и провести глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международных и региональных вопросов", - сказал на брифинге спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Встреча Си с Путиным станет уже пятой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно о БРИКС

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики, группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

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Автор: 

Китай (3045) путин владимир (31564) россия (96192) Си Цзиньпин (301) БРИКС (52)


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Для кацапов: -Ваш барин приехал! На колени!
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22.10.2024 13:23 Ответить
Сі Дзіньпіну захогілось разочок поімєть Х**ла раком.
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22.10.2024 13:24 Ответить
Ну от і є привід є у світу пульнути по москві чим-небудь таким цікавим, далекобійним...
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22.10.2024 13:32 Ответить
Лицемірна гидота 🤮
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22.10.2024 13:37 Ответить
авіазавод ім.горбунова зачекався на безпілотники
та й у нижньокамську нпз засумувало без нальоту дронів
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22.10.2024 14:32 Ответить
Вже корони не бояться, коли вже там черговий китаїскій дослідник зїсть якусь чупакабру
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22.10.2024 14:38 Ответить
Ганьба тобі вузькоока мерзота ти підтримуєш кривавого вбивцю терориста путіна ,а всякі китайські мирні плани це просто для відволікання про злочини рашистів.
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22.10.2024 14:49 Ответить
Це така тактика китаю на вичікування .Коли росія зовсім ослабне забрать території
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23.10.2024 05:30 Ответить
Якщо припустити, що ***** на шляху до влади було завербоване китайськими спецслужбами, то тоді одразу ж все стає на свої місця і все пояснює: і перетворення колишньої пострадянської РФії на гіперагресивне новоутворення на карті Світу - рашистську пітьму і її попадання у повну васальну залежність від КНР.
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22.10.2024 15:19 Ответить
 
 