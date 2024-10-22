Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в РФ: он встретится с Путиным. ВИДЕО

Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в российский город Казань, где 22 октября начался 16-й саммит БРИКС под председательством РФ.

О прибытии председателя КНР в Казань сообщают государственные китайские и российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что переговоры Си с Путиным пройдут во вторник, 22 октября, вечером.

Детали вопросов, которые главы двух государств намерены обсудить, Пекин и Москва не сообщают.

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"Лидеры Китая и России будут иметь возможность встретиться во время саммита БРИКС и провести глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международных и региональных вопросов", - сказал на брифинге спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Встреча Си с Путиным станет уже пятой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно о БРИКС

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики, группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

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