Минобороны наработало модель цифровой ВВК: медицинское заключение можно будет получить в любой больнице. ВИДЕО

Модель цифровой реформы ВВК уже наработана. Сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Черногоренко, цифровая команда готова быстро реализовать функционал.

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Также она отметила, что модель уже предоставлена правительству, разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.

Как отметила Черногоренко, военнообязанным и военнослужащим хотят предоставить возможность получить медицинское заключение в любой больнице. В электронном виде оно попадет в систему Минобороны, а дальше у ВВК будет возможность принять административное решение.

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