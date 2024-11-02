14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов создал сайт, где можно узнать о вакансиях в подразделении. ВИДЕО

14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов создал сайт, на котором каждый может узнать подробную дорожную карту рекрута и об актуальных вакансиях в подразделении.

Об этом сообщается на странице полка в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"14-й отдельный полк БпАК становится еще ближе и открытее. Мы запустили сайт, где каждый может узнать историю создания и развития полка, подробную дорожную карту рекрута и наши актуальные вакансии! Переходите на https://14reg.army, чтобы узнать больше!" - говорится в сообщении.

