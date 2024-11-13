НАТО уже ввело бы свои войска в Украину, если бы у РФ не было ядерного оружия, - глава Военного комитета Альянса Бауэр. ВИДЕО

Если бы у России не было ядерного оружия, Североатлантический Альянс уже бы привлек свои войска для помощи Украине в войне.

Об этом председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Его спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.

"Воевать в Афганистане - это не то же самое, что воевать с русскими в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", - отметил адмирал.

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Бауэр отметил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решения об этом принимались так долго.

По его словам, в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.

Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор... Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы вытурить их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", - добавил Бауэр.

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