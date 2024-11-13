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НАТО уже ввело бы свои войска в Украину, если бы у РФ не было ядерного оружия, - глава Военного комитета Альянса Бауэр. ВИДЕО

Если бы у России не было ядерного оружия, Североатлантический Альянс уже бы привлек свои войска для помощи Украине в войне.

Об этом председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Его спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.

"Воевать в Афганистане - это не то же самое, что воевать с русскими в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", - отметил адмирал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: Кроме риторики, мы не видим никаких подготовок. 90% их сухопутных сил уже в Украине

Бауэр отметил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решения об этом принимались так долго.

По его словам, в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.

Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор... Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы вытурить их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", - добавил Бауэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут наращивать поддержку Украины и укреплять НАТО, - Блинкен

Автор: 

НАТО (9984) россия (95546) ядерное оружие (1334) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+16
Як би ще в НАТИ були би яйця !!
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13.11.2024 15:08
+14
Перекладаю з політичної мови на звичайну:
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
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13.11.2024 15:22
+11
Про таких кажуть-"зробив камінг аут". Яка виявляється до абсурду проста істина в 21 столітті. Маєш ЯЗ-роби що хочеш.
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13.11.2024 15:12
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...або якщо були б поклади нафти, як в Кувейті
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13.11.2024 15:08 Ответить
Як би ще в НАТИ були би яйця !!
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13.11.2024 15:08 Ответить
навіщо їм рятувати Україну? тут територія беззаконя
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13.11.2024 15:15 Ответить
На місці тайванських китайців (справжньої Республіки Китай тобто) я б дуже серйозно напружився після таких слів.
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13.11.2024 15:11 Ответить
Бідненьке нато! У неї навіть ядерної збройки немає!
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13.11.2024 15:12 Ответить
Якби свині крила то й свиня полетіла.
Це на якого дебіла розчитана ця мівіна )
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13.11.2024 15:12 Ответить
Про таких кажуть-"зробив камінг аут". Яка виявляється до абсурду проста істина в 21 столітті. Маєш ЯЗ-роби що хочеш.
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13.11.2024 15:12 Ответить
Є в історії світу, один одинокий, дивний приклад, коли європейська начебто країна відмовилась від ЯЗ, а на заміну отримала скляні буси загорнуті в якийсь "меморандум"...
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13.11.2024 15:18 Ответить
Бо то була країна дурнів. Міняти ЯЗ можна було тільки (!) на вступ у НАТО, і ні на що інше.
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13.11.2024 15:43 Ответить
Була? По мені, мало що змінилось...
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13.11.2024 15:44 Ответить
Ми мали ядерну зброю знищити, а не передавати росіі. І тоді нам був відкритим вступ у НАТО. Щось таке казав Костенко.
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13.11.2024 15:48 Ответить
Мабуть тільки одне на горизонті,це своя ядерна зброя,а оці всі заяви,це просто отмазка,аби що.
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13.11.2024 15:21 Ответить
...А що то так смердить? Це ми не від страху, це ми від злості!...
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13.11.2024 15:13 Ответить
Тупа відмазка, бо як зрозуміти висери зарубіжних експердів, що ***** засцить, щось застосовувати. Хоча б тому, що у 150 сантиметрового окурка є дві старі ключі і двоє малолітніх ********* від гімнастки.
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13.11.2024 15:14 Ответить
якби у бабки був хрєн, то вона була б дідкою
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13.11.2024 15:15 Ответить
Вважати українців настільки ідіотами, це якось образливо.
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13.11.2024 15:16 Ответить
не смітіть. нато наразі "клуб проведення дозвілля"
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13.11.2024 15:17 Ответить
Зате в НАТО всі генерали стрункі, підтягнуті. Хоча якісь плюшеві на дотик.
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13.11.2024 15:17 Ответить
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13.11.2024 15:19 Ответить
визнали свою слабкість. сумна історія
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13.11.2024 15:21 Ответить
Не правда. Политрук Бауэр врёт. Мы то знаем. Тем более на нашем сайте. По крайне мере Франция готова, хоть завтра, до обеда, ввести войска. Наш .... сам отказался. А так бы, уже.
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13.11.2024 17:57 Ответить
А, ну да! А то сцикотно якось, ось якби не було ядерки то гвно-питання, отже партнери продовжують "адаптовуватися" як каже Блінкен
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13.11.2024 15:21 Ответить
З таким підходом будь яка країна, що не має ЯЗ може опинитись на місті України. І ніяке членство в альянсі їй не допоможе, бо рашка може застосувати ядерну бомбу.
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13.11.2024 15:21 Ответить
Перекладаю з політичної мови на звичайну:
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
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13.11.2024 15:22 Ответить
"потрібна політична дискусія" на майже четвертому році війни?!! і коли ви її будете проводити, з якимось позитивним висновком? років через 10?
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13.11.2024 15:23 Ответить
І то якщо будуть бо здаеться мені все буде в руінах, і від НАТО залишаться деякі спогади і питання
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13.11.2024 15:44 Ответить
потрібна дискусія... куди ж без неї..., вже 3 роки як вона триває..., спочатку - ось вам шоломи, а ми подивимось..., потім беріть ф-16, але тільки 5..., навіщо вам більше, у вас же є шоломи з першої поставки...
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13.11.2024 15:25 Ответить
ПОЗОР ‼️
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13.11.2024 15:26 Ответить
НАТО звикло воювати проти бородатих селюків з автоматами і кустарними ракетами, виготовленими з труб. Там вони можуть розвернутись на повну - авіація, есмінці, томагавки. Проти когось серйозного вони віддають перевагу домовленостям і "діалогу".
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13.11.2024 15:27 Ответить
Дві великі опрерації - проти Іраку та Сербії Там вони "герої". Особливо як що брати до уваги, повну імпотенцію тодішньої московії. А зараз ссикі-дріки
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13.11.2024 15:32 Ответить
А хіба у Альянсу нема ЯЗ. З московією треба чинити, так як чинили Кеннеді, Рейган, а не як Обама. Що заслугував своїм безхребетним ставленям по орків прізвисько ЧМО
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13.11.2024 15:27 Ответить
Те що зараз робить Захід проти рашки, набагато більше ніж Кеннеді, Рейган і всі інші в історії разом узяті. Такого ще ніколи не було.
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13.11.2024 16:35 Ответить
Шо конкретно більше, детальніше?
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13.11.2024 18:47 Ответить
сцикун, чи сирун, чи "два в одному"?
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13.11.2024 15:28 Ответить
Почитав: нідерландець. Вони "прославились" в Сребрениці, коли умили руки й покинули беззахисних босняків для різні сербів...
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13.11.2024 15:42 Ответить
Коментатори, а висловіться-но щодо заяв вашого презедента.
Без його дозволу ніяке НАТО не може зайти в України.

Зеленський:

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО".
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13.11.2024 15:31 Ответить
Це ще одна причина для швидкої розробки своєї ядерної зброї, яка як виявляється є дійсно надійним захистом від нападу. Як би в нас була ядерна зброя путін точно не поліз би до нас.
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13.11.2024 15:32 Ответить
Росія за забрала в нас Чорноморський Флот, коли нас була керована Україною тактична ядерна зброя.
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13.11.2024 16:57 Ответить
В Корею ж ввели і СРСР ввів - те саме і в В"єтнамі
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13.11.2024 15:34 Ответить
",,,НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї,," -- Пане Роб, ЦЕ!!! Саме Тупе!!! , що можна було від вас почути, як від голови військового комітету альянсу.
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13.11.2024 15:36 Ответить
жахлива відмазка
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13.11.2024 15:36 Ответить
Ще один тонкий натяк світові - "якщо у вас є ядерна зброя, можете творити все що завгодно". Цікаво, хто вже почав таємну розробку зброї масового знищення?
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13.11.2024 15:38 Ответить
А-ха-ха, так он де собака порилася! Маєш ЯЗ і можеш геноцидити в центрі Європи цілий народ у 21 столітті, ніхто не рипнеться!! Цікаво, а якщо паРаша нападе на НАТО, теж така відповідь буде, бо в неї - ЯЗ? Ну хоча б призналися у своїй сцикливості, імпотенти!
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13.11.2024 15:40 Ответить
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13.11.2024 15:41 Ответить
это просто насмешка, если бы были винтовки вместо ядерки, а вы раньше не знали, когда в блудняк заводили?
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13.11.2024 15:41 Ответить
скоріше північно-корейський "пельмєнь".разом з рашистським куйлом окпують де-які країни НАТО.А НІЖ НАТО допоможе Україні звільнити свою територію від рашистської окупації(по3,14здякати ,як легко працювати грузчиком на цукровому заводі,зовсім не важко,але мішки тягати на горбі....та ну його накуй.
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13.11.2024 15:44 Ответить
не меліть дурниць, НАТО про все знає, як і самі штати не існує наразі там ЯЗ, оскільки все совкове давно вже протухло (зрозуміло для фізиків ), а мати своє - знову без штанів бігати по світу.
а звідси і Висновок щодо війни.

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13.11.2024 15:52 Ответить
Якщо дивитися реалістично, ці слова означають одне: НАТО нема.

Якщо настане веремія, кожен буде сам за себе.

Тому й "запрошення до вступу в НАТО" - тільки папірець дурневі в торбу.
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13.11.2024 15:52 Ответить
Сам за себе, це ті хто не в НАТО.
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13.11.2024 16:03 Ответить
І ті, хто в НАТО, - так само.

Не так давно Орбан заявляв, мовляв, угорці не підуть умирати за яку-небудь Польщу. І жодної реакції ні від кого.
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13.11.2024 16:26 Ответить
Угорці дуже скоро можуть отримати копняка під зад, коли Трамп змусить усіх членів НАТО сплачувати внески.
А Орбан знову піде каву пити.
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13.11.2024 16:43 Ответить
Але від того НАТО дієвішим не зробиться.
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13.11.2024 17:04 Ответить
Когда военные Пердогана сбили кацапский самолёт. Помните?
НАТО, конечно, не протестовало, но заявило что Пердоган с ними не консультировался, Португалия добро не давала, и это, чисто, его ответственность.
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13.11.2024 17:49 Ответить
Ось з цього треба було ще два роки назад і розпочинати- "не буде допомоги військами, бо в *уйла ЯЗ, і ми вкакалися"
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13.11.2024 15:59 Ответить
А как Джонсон обещал жениться рассказывал в 22-ом.
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13.11.2024 17:51 Ответить
Дешева відмазка, яо це засіб стримування яо. А не конвенціональної зброї.
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13.11.2024 16:02 Ответить
НАТО официально призналось в том, что если есть ЯО то мы импотенты, с такими заявами РФ может без всякого страха опять полезть в Грузию!
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13.11.2024 16:02 Ответить
Як би у бабусі були яйця - вона була б дедусем! Якесь зачинене коло- ми вам не допомагаємо тому що …. Сказали б чесно - тому що від жаху перед гітлером обісцялися!
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13.11.2024 16:03 Ответить
Круто. Оце так поворот
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13.11.2024 16:05 Ответить
Вот пуйло этим и воспользовался
Нужжно было не ссать либерально и демократически боятся конфронтации а вместо пищать что ой ой ой пуйло готовится напасть - вводить войска. Диктатуры тем и хороши что реагируют очень быстро а не устраивают дебаты на тему што делать и как быть.
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13.11.2024 16:07 Ответить
Так не в Россию нужно вводить войска, а в Украину!
Этот старый пердун не чует, в чем разница?
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13.11.2024 16:14 Ответить
В Афганістані США воювали проти частини місцевого населення, в Україні йде мова про захист її людей і державності від іноземних окупантів.
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13.11.2024 16:15 Ответить
Якщо судити по втратах, там воювали афганці проти афганців.
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13.11.2024 16:48 Ответить
наркотик демократії
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13.11.2024 16:18 Ответить
та ще давні афінці казали давнім спартанцям : "ми б допомогли вам захиститися від персів, але в них є бойові слони, а це зброя масового знищення, ви вже там якось без нас"
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13.11.2024 16:20 Ответить
Поляки ссуться збивати ракети та бпла, а то війська НАТО на території України ??
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13.11.2024 16:27 Ответить
Це означає, що коли росія влізе до них, є тільки один вихід - капітуляція! Бо у расії є ядерна зброя. От так...така їхня логіка.
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13.11.2024 16:30 Ответить
Так і було б, як щоб пішли на приклад на Сувалки ні хто б там не воював, вели б переговори. Без США і Британії НАТО не боєздатне хоть має ******* зброю але не має волі до спротиву,
і лапті про це давно знають.
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13.11.2024 18:15 Ответить
Такий брєд, що капець
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13.11.2024 16:34 Ответить
если бы у бабушки был хрен то она была бы дедушкой
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13.11.2024 16:39 Ответить
Ми могли б но обосралися....
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13.11.2024 16:50 Ответить
Be careful when choosing your friends. Be even more careful when choosing your enemies. Because the former are always fake, and the latter can suddenly become very real.
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13.11.2024 17:16 Ответить
if your friends are always fake, then are you offering this advice as a friend or otherwise?
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14.11.2024 01:13 Ответить
like a coward and a demagogue
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14.11.2024 01:50 Ответить
Якби Усик не був боксером то я б його точно побив...
Хоча це і дурню ясно що ніхто не буде нападати на країну яка має яо, саме тому єдиний наш шанс уберегтись від наступної навали, яка точно буде, це вступ у Нато.
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13.11.2024 18:01 Ответить
Ця заява тільки підштовхне путлєра на ще більшу загрозу застосування яз...
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13.11.2024 18:06 Ответить
висновок один - відновлення ядерного арсеналу. І вже креслити свої червоні лінії. Але ж наші "партнери" цього не допусть
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13.11.2024 19:37 Ответить
тупа сциклива заява. гірше не придумаєш... така заява актуальна могла би бути тільки тоді, коли мова йшла би про введення військ НАТО на територію срасії. ось тоді каци могтимуть небезпідставно трясти своїми ядерними причандалами. проте коли мова йде про введення військ НАТО в Україну - це до ядерних кацапських причандал немає абсолютно ніякого відношення.
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13.11.2024 19:41 Ответить
На словах я Лев Толстой...
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13.11.2024 20:09 Ответить
 
 