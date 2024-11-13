НАТО уже ввело бы свои войска в Украину, если бы у РФ не было ядерного оружия, - глава Военного комитета Альянса Бауэр. ВИДЕО
Если бы у России не было ядерного оружия, Североатлантический Альянс уже бы привлек свои войска для помощи Украине в войне.
Об этом председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Его спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.
"Воевать в Афганистане - это не то же самое, что воевать с русскими в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", - отметил адмирал.
Бауэр отметил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решения об этом принимались так долго.
По его словам, в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.
Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор... Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы вытурить их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", - добавил Бауэр.
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Це на якого дебіла розчитана ця мівіна )
ПолитрукБауэр врёт. Мы то знаем. Тем более на нашем сайте. По крайне мере Франция готова, хоть завтра, до обеда, ввести войска. Наш .... сам отказался. А так бы, уже.
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
Без його дозволу ніяке НАТО не може зайти в України.
Зеленський:
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО".
а звідси і Висновок щодо війни.
Якщо настане веремія, кожен буде сам за себе.
Тому й "запрошення до вступу в НАТО" - тільки папірець дурневі в торбу.
Не так давно Орбан заявляв, мовляв, угорці не підуть умирати за яку-небудь Польщу. І жодної реакції ні від кого.
А Орбан знову піде каву пити.
НАТО, конечно, не протестовало, но заявило что Пердоган с ними не консультировался, Португалия добро не давала, и это, чисто, его ответственность.
обещал женитьсярассказывал в 22-ом.
Нужжно было не ссать либерально и демократически боятся конфронтации а вместо пищать что ой ой ой пуйло готовится напасть - вводить войска. Диктатуры тем и хороши что реагируют очень быстро а не устраивают дебаты на тему што делать и как быть.
Этот старый пердун не чует, в чем разница?
і лапті про це давно знають.
Хоча це і дурню ясно що ніхто не буде нападати на країну яка має яо, саме тому єдиний наш шанс уберегтись від наступної навали, яка точно буде, це вступ у Нато.