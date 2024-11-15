Подозреваемый в миллиардной схеме ФГИУ Гмырин приобрел виллу и яхту за границей, - СМИ. ВИДЕО

Один из организаторов схем присвоения средств подконтрольных ФГИУ госпредприятий на миллиарды гривен Андрей Гмырин зарегистрировал бизнес за рубежом и приобрел элитное имущество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Кроме экс-главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко и Андрея Гмырина в деле 12 подозреваемых, в розыск объявили восьмерых.

По информации Bihus.Info, у семьи Андрея Гмырина, по меньшей мере, три компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

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"В апреле 2023 года одна из дубайских фирм создала компанию во Франции - GFD COTE D'AZUR, которая в свою очередь приобрела виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции. Стоимость - около 5 млн евро", - говорится в материале.

Также, пишут журналисты, семья Андрея Гмырина стала владельцами яхты Cranchi Settantotto 78. Цена подобной - около 5,5 млн евро. Яхту приобрела компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По информации Bihus.Info, владельцем компании является украинец Евгений Головин - дубайский бизнес-партнер Андрея Гмырина.

На родителей Андрея Гмырина записан также бизнес в Хорватии. Речь идет о 6 компаниях, которые занимаются недвижимостью. В финансовых документах фирм "засветились" миллионы евро.

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье ранее отмечал, что "в ОП под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику". По данным источников, "смотрящим" за теневыми потоками стал Андрей Гмырин.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2020-2021 гг. завладела более половины миллиарда гривен. Глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те, со своей стороны, заключали незаконные договоры и продавали нужным компаниям продукцию по заниженным ценам.

Позже НАБУ объявило Сенниченко в розыск и собирается просить о его экстрадиции.

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