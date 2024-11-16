Пограничники уничтожили установленный диверсантами российский триколор на Черниговщине, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили российский триколор на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Очередная провокация оккупантов потерпела поражение. Как сообщалось ранее, вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине, на разрушенном мосту через реку Судость, свои флаги. После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - отмечают в Госпогранслужбе.

В то же время, как отмечается, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

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"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника", - добавляют в ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, роспропаганда сообщила, что российские военные якобы перешли границу на Черниговщине и установили флаг РФ на мосту через реку Судость возле Гремяча. В Госпогранслужбе заверили, что российская ДРГ не заходила в Гремяч на Черниговщине.