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Пограничники уничтожили установленный диверсантами российский триколор на Черниговщине, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили российский триколор на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Очередная провокация оккупантов потерпела поражение. Как сообщалось ранее, вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине, на разрушенном мосту через реку Судость, свои флаги. После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - отмечают в Госпогранслужбе.

В то же время, как отмечается, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

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"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника", - добавляют в ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, роспропаганда сообщила, что российские военные якобы перешли границу на Черниговщине и установили флаг РФ на мосту через реку Судость возле Гремяча. В Госпогранслужбе заверили, что российская ДРГ не заходила в Гремяч на Черниговщине.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) флаг (934) Черниговщина (1485) ДРГ (98)


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Топ комментарии
+9
Чи доцільно витрачати дороговартісні дрони на срану ганчірку? Чи це команда від кабінетних генералів "снять любой ценой"?
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16.11.2024 10:10
+8
Якщо ДПСУ всю ділянку кордону з пітьмою не замінують, а мости не підірвуть, то і далі будуть спостерігати на відео в мережі, як рашистські вже не ДРГ, а БТГ заходять в Грем'яч і інші населені пункти України на Чернігівщині.
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16.11.2024 09:59
+6
Зняли дроном, а не руками. Так що незрозуміло під чиїм контролем міст. Вчора збрехали що Іллінка не захоплена орками.
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16.11.2024 09:56
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Мені скидали - давно - фото, ЩО зробили рашкованські диверсанти у Черніговській області з нашими воїнами.
рашкованів на війні треба давити як клопів. Давити і розмазувати.
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16.11.2024 09:51 Ответить
А як так сталося, шо абізяни взагалі там причепили цю ганчірку?
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16.11.2024 09:54 Ответить
То по суті пів-острів - від кордону з росією там відділяє річка
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16.11.2024 09:57 Ответить
бо ж нема суцільного кордону з касапами, і "стіни Яценюка" там не побудували
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16.11.2024 10:30 Ответить
все обладнання та прикордонники на захисті західних державних кордонів
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16.11.2024 11:44 Ответить
Зняли дроном, а не руками. Так що незрозуміло під чиїм контролем міст. Вчора збрехали що Іллінка не захоплена орками.
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16.11.2024 09:56 Ответить
А навіщо посилати хлопців під кулі чи по мінам? Там всяка підлість може бути. Кордон поруч, дрг поруч
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16.11.2024 17:17 Ответить
Якщо ДПСУ всю ділянку кордону з пітьмою не замінують, а мости не підірвуть, то і далі будуть спостерігати на відео в мережі, як рашистські вже не ДРГ, а БТГ заходять в Грем'яч і інші населені пункти України на Чернігівщині.
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16.11.2024 09:59 Ответить
Мабуть треба надоумити...
Чи це теж првина робити Європейська Солідарність, + купу дронів і на цей напрямок?
Керманичам Охфісу не до того, піарять плацдарм "Фортеця Суджа"....
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16.11.2024 17:20 Ответить
"знищили встановлений диверсантами російський триколор НА Чернігівщині" и "ворожі диверсанти встановили поблизу кордону НА Чернігівщині " - ни фига не понятна.., так флаг был установленн на раша территории возле Черниговщины или НА территории Черниговщины???
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16.11.2024 10:00 Ответить
Писали ж наче, що за тим зруйнованим мостом село якесь де ніхто не живе, потім кордон з Мордором. Кацапи "героїчно" повісили ганчірку на частині зруйнованого моста, що ближче до Кацапії...
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16.11.2024 11:57 Ответить
кацапи сами ж той мост и разбили, что б нашим ДРГ было сложнее заходить им по-пердаку давать
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16.11.2024 13:58 Ответить
Чи доцільно витрачати дороговартісні дрони на срану ганчірку? Чи це команда від кабінетних генералів "снять любой ценой"?
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16.11.2024 10:10 Ответить
Тобто доступу туди немає?!
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16.11.2024 10:30 Ответить
Нема. Так само як Велика Писарівка на Сумщині. Вона під кацапами. Але то секрет.
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16.11.2024 11:49 Ответить
Засідки, снайпери, міни, дрг... Навіщо людьми ризикувати? Показали відосік для Просирчука - хай ставе галочку в "журналі обліку галочок" та гундосить далі..
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16.11.2024 17:24 Ответить
Краще б тим фпв знищили кацапа
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16.11.2024 11:50 Ответить
 
 