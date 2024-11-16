Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью и стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал детали совещания по подготовке внутреннего Плана устойчивости, который связан с "Планом победы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского 16 ноября.
"Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана устойчивости - пункт о политике героев. Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются наиболее крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу", - отметил президент.
Зеленский отметил, что это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с"Планом победы", который был представлен партнерам и который может быть реализован именно партнерами.
"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", - подчеркнул президент.
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Якщо гигне? Отут питання..у скумбрії майно та рахунки, а також у дітей відразу відібрати.
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.
п.с. повертайтесь до попереднього нік-нейму, щоб бачити ваші дописи.
блазкумира альтернативно обдарованих - тут я не можу дати жодної поради, кожен повинен шукати свій шлях, індивідуально. Тільки обережно, наслідки можуть бути незворотніми. Я от ризикнув, поки що нічого, але другий день уважно моніторю своє ментальне здоров'я. Якщо не буде ніяких серйозних наслідків, колись ризикну іще. Буду адаптувати мозок малими дозами. Головне - вчасно зупинитися, щоб не стати прихильником хрипатого. Якось так. P.S. Психотропи і наркотичні речовини не дегустував ніколи, спиртне вживав останній раз сорок років тому, у 1984. Хоча, мабуть те, що видає найвеличніший, під дією речовин сприймалося б легше, ми були б на одній частоті.
Зеленський щодня доводить своєю шизофренією і дибілізмом у військових справах - що завжди є можливість втратити ще більше території і покласти за це життя багатьох українських воїнів.
Зеленський щодня доводить - що Оманські договорняки з москальськими окупантами то для нього святе.
Потужно! Дуже ПОТУЖНО. На черзі План потужності та план незламності!
Плановий ти наш.
Звідки йому ці плани завозять? З Афгнану?
ЗЕлохи, вам подобаєбся?