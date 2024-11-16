Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью и стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал детали совещания по подготовке внутреннего Плана устойчивости, который связан с "Планом победы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского 16 ноября.

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"Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана устойчивости - пункт о политике героев. Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются наиболее крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу", - отметил президент.

Зеленский отметил, что это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с"Планом победы", который был представлен партнерам и который может быть реализован именно партнерами.

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"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", - подчеркнул президент.