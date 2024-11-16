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Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью и стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал детали совещания по подготовке внутреннего Плана устойчивости, который связан с "Планом победы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского 16 ноября.

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"Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана устойчивости - пункт о политике героев. Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются наиболее крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу", - отметил президент.

Зеленский отметил, что это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с"Планом победы", который был представлен партнерам и который может быть реализован именно партнерами.

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"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", - подчеркнул президент.

Зеленский Владимир (20362) План победы (85)


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Топ комментарии
+16
шось Найвеличнішого сьогодні поперло. Ніби й грибний сезон закінчився...
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16.11.2024 16:14
+16
ЗЄ-влада щодня доводить своєю сміливістю і стійкістю, що може ******* гроші та створювати видимість діяльності до повної поразки України.
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16.11.2024 16:22
+14
Та він на коксі
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16.11.2024 16:22
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шось Найвеличнішого сьогодні поперло. Ніби й грибний сезон закінчився...
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16.11.2024 16:14 Ответить
Та він на коксі
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16.11.2024 16:22 Ответить
Там якась суміш з солями...
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16.11.2024 16:37 Ответить
Може все разом, бо щось важке вийшло..

Якщо гигне? Отут питання..у скумбрії майно та рахунки, а також у дітей відразу відібрати.
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16.11.2024 16:50 Ответить
Суміщю з солями йогго папа Саша зачав. Через дупу мами Рими. Десь на кріворіжському смітнику. По пьяні. Інакше з чого такий .... своєрідний, народився б?
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16.11.2024 18:40 Ответить
Уважно придивись до тексту слово "План" написано з великої літери і цим все сказано .
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16.11.2024 16:24 Ответить
План з Афгану привезли. Ось його і попердоліло.
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16.11.2024 18:38 Ответить
Тримаються наші воіни - зброі малувато
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16.11.2024 16:19 Ответить
ЗЄ-влада щодня доводить своєю сміливістю і стійкістю, що може ******* гроші та створювати видимість діяльності до повної поразки України.
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16.11.2024 16:22 Ответить
Може вже би давно би зупинили рашистів, якби не твої 5-6 ефективних менеджерів. Які крадуть мільярдами гроші, у тому числі "освоюють" гроші на так потрібні дрони. І якби не бездарна ставка Головнокомандувачого.
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16.11.2024 16:33 Ответить
Ось тільки зелені гниди все роблять щоб Україна пошвидше загнулася
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
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16.11.2024 16:33 Ответить
Юля, Юля, Юля - Дубаи, Дубаи, Дубаи
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16.11.2024 16:34 Ответить
Зебіли, хто там на хвилі піднесення, що у лідора, попрошу перекласти ідіотичний текст:

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.
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16.11.2024 16:39 Ответить
Нєнєнє..навіть зебілам стілтки не нюхнути..
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16.11.2024 16:52 Ответить
Я й не підозрював, що у мене такі можливості! Прочитав усе і мозок не вибухнув!
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16.11.2024 19:59 Ответить
підкажіть шановний- це якісь методики потрібні чи тижневий запій із психотропами, щоб осягнути пункт про політику героїв?

п.с. повертайтесь до попереднього нік-нейму, щоб бачити ваші дописи.
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16.11.2024 20:51 Ответить
Не міг деякий час увійти на форум, був якийсь збій. Думав, заблокований, бо частенько без поваги, м'яко кажучи, відгукувався про ішака квартального, доп@здівся, одним словом. Коли зайшов, побачив, що до колишнього ніку додалися цифри, заходю через google акаунт. А щоб осягнути названий вами пункт, як і більшість шедеврів блаз кумира альтернативно обдарованих - тут я не можу дати жодної поради, кожен повинен шукати свій шлях, індивідуально. Тільки обережно, наслідки можуть бути незворотніми. Я от ризикнув, поки що нічого, але другий день уважно моніторю своє ментальне здоров'я. Якщо не буде ніяких серйозних наслідків, колись ризикну іще. Буду адаптувати мозок малими дозами. Головне - вчасно зупинитися, щоб не стати прихильником хрипатого. Якось так. P.S. Психотропи і наркотичні речовини не дегустував ніколи, спиртне вживав останній раз сорок років тому, у 1984. Хоча, мабуть те, що видає найвеличніший, під дією речовин сприймалося б легше, ми були б на одній частоті.
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17.11.2024 06:24 Ответить
Зверніть увагу, що був технічний збій на Цензорі і багато дописувачів тепер із реєстрацією 12 листопада. Особисто я (теж того кондома "травлю"), звернувся до адміна та отримав відповідь, що НЕ ВИНЕН та не деактивований із вибаченням та натяком на тимчасові незручності...
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17.11.2024 09:34 Ответить
Зеленський щодня доводить своєю наглістю і хитрістю - що завжди є можливість вкрасти ще більше і ще більш потужніше.
Зеленський щодня доводить своєю шизофренією і дибілізмом у військових справах - що завжди є можливість втратити ще більше території і покласти за це життя багатьох українських воїнів.
Зеленський щодня доводить - що Оманські договорняки з москальськими окупантами то для нього святе.
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16.11.2024 16:39 Ответить
Цікав, це щуряче рило вже придумало як капітуляцію України назвати перемогою?
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16.11.2024 17:06 Ответить
Воно нічого не придумує, воно тільки зачитує придумане й написане другими, як і в часи його кривляння на сцені. Для цього чмошника усе, що зараз діється - теж сцена, тільки більша та ще й кривава. І у залі вимушено не тільки ті, хто потрапив на цю криваву виставу добровільно.
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16.11.2024 20:02 Ответить
"Нелох", "нетряпка", а тепер ще й "незбрехав"...
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16.11.2024 17:09 Ответить
Невже герої-мусора врятуют країну?
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16.11.2024 17:13 Ответить
Мордория не удовлетворится захваченными территориями,этим уродам нужна вся Украина.
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16.11.2024 17:36 Ответить
стійкість незламність потужність слуг народу - дмитруки куніцькі шевченки і столари крутили вкраїну як пропєллєр.позорисько не їм а нам - українцям.
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16.11.2024 17:44 Ответить
До хрєна зробило сьогодні чмо. Переживаю, чи часом не надірвалось.
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16.11.2024 17:45 Ответить
як ці плани за@бали уже.....
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16.11.2024 18:22 Ответить
До Плану перемоги додався План стійкості.
Потужно! Дуже ПОТУЖНО. На черзі План потужності та план незламності!
Плановий ти наш.
Звідки йому ці плани завозять? З Афгнану?
ЗЕлохи, вам подобаєбся?
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16.11.2024 18:34 Ответить
ЗєкоМанда працює потужно, придумуючи все нові плани для найвеличнішого незлами
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16.11.2024 18:49 Ответить
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16.11.2024 19:00 Ответить
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16.11.2024 19:15 Ответить
Вчергове - білий шум.
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16.11.2024 19:17 Ответить
Зранку воно курить план незламності, в обід план потужності, а ввечорі план стійкості, бо про стійкість його просить Лєнка скумбрія па 8, зі стійкістю у них з Лєнкою халепа. Стійкість у нього лише з дЄрьмаком...
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16.11.2024 19:19 Ответить
це вже потужно чи конкретно?
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16.11.2024 20:10 Ответить
 
 