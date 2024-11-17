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Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей, - Зеленский

В течение недели войска РФ применили почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", - отмечает глава государства.

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По его словам, российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света.

"Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - отмечает он.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 102 из 120 ракет и 42 из 90 дронов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+16
А він рахувати ничого, за винятком вкрадених грошей, не вміє.
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17.11.2024 13:28
+14
Да коли вже ти, гнида, стулиш свою паскудную неголену пельку?
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17.11.2024 13:26
+9
Коли ж це падло заткнеться…
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
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17.11.2024 13:49
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Правила форума Совет форумчан
І навіщо це було повідомляти? Щоб кацапи наступним разом підтягнули те, що збиває на відстані літаки?
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17.11.2024 13:16 Ответить
Например? Что может сбить ф16, летающий над Карпатами?
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17.11.2024 13:26 Ответить
ну це ви і задачу поставили. Це вже треба мапу України брати.
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17.11.2024 13:30 Ответить
Добре що поки технічно неможливо на ракету причепити ракету повітря-повітря із активною головкою самонаведення, камеру та старлікн щоб її запускати...
Але думаю до цього дійдуть з часом.
п.с. менше 10% ракет збивають літаки, це взагалі ніщо.
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17.11.2024 13:45 Ответить
звісно ніщо, бо літаків пів-десяка, з яких половина на регламентному технічному обслуговуванні, а на тих, що підняли у повітря найбільш грізною зброєю є АІМ-9, ну може ще АІМ-7, а пілот шугає із своєю БРЛС без підтримки ДРЛО, та ще, підозрюю, і без адаптованої централізованої системи оперативної обізнаності, бо вона на борти не підключена, тому що "ескалація".
У нормальному випадку тихохідні КР - це переважно цілі для авіації, а не для дорогих ракет "петріотів"/SAMP-T або навіть NASAMS.
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17.11.2024 18:10 Ответить
і да, вже можно причепити ракету на ракету. "Найближча" для досягнення для нас така ракета називається "кизилелма".
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17.11.2024 18:14 Ответить
Система далекобійної ракетної зброї повітря-повітря Meteor може бути інтегрована в українські F-16:

Джерело: https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
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17.11.2024 21:07 Ответить
а може і не бути.
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17.11.2024 21:13 Ответить
може бути, "а може і не бути", а ще може бути і те, і друге з своїми імовірностями.
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17.11.2024 22:12 Ответить
а хто Тобі сказав , що F-16 літає тільки над Карпатами і вистежує плавців,через Тису ?
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17.11.2024 13:58 Ответить
Дуже добре що ні один літак не постраждав.
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17.11.2024 13:16 Ответить
близько 10? 8-9? 11-12? Він навіть точно не знає.
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17.11.2024 13:23 Ответить
А він рахувати ничого, за винятком вкрадених грошей, не вміє.
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17.11.2024 13:28 Ответить
навіть гроші не вміє рахувати, за нього це скумбрія робить на рахунковій машині
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17.11.2024 13:36 Ответить
Да коли вже ти, гнида, стулиш свою паскудную неголену пельку?
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17.11.2024 13:26 Ответить
"- тато, дай мені декілька цукерок.
- що значить декілька?
- думаю, що це близько десяти."
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17.11.2024 13:27 Ответить
Може ЗЄ краще спробувати себе коментатором новин на Г+Г?
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17.11.2024 13:34 Ответить
цур вас, невже у медицині немає проЦеДури покращення стану пацієнта блюванням?
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17.11.2024 13:44 Ответить
Ні, у нього значно краще виходить мовчки грати на піаніно!
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17.11.2024 14:04 Ответить
На контрасті хороша новина, потроху помалу стаєм армією НАТО
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17.11.2024 13:38 Ответить
Як до Марсу рачки, так Україні до НАТО та ЄС.
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17.11.2024 14:46 Ответить
В крайньому разі ЗСУ - це армія з бойовим досвідом, яка б'ється з росіянами уже 10 років і на відміну від натовських імпотентів б'є ворога на ділі, а не висловлює занепокоєння 🤦
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17.11.2024 17:23 Ответить
ага, а під вибори зелені згадають ще й про мову та віру
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17.11.2024 16:14 Ответить
Якщо б передали хоча б 20 ф16, то б збивали більшість ракет, причому ці ракети на 60 км набагато дешевше за ракети, до того ж Патріота. І їх море у амерів гниють на складах та їх просто будуть утилізувати.
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17.11.2024 13:42 Ответить
на бумазі все файно, а от реальність трохи інша.
як показало відео з буковеля, ні про який пуск з великої відстані і мови немає.
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17.11.2024 13:49 Ответить
там гори непорівнюйте, по друге ф16 тільки 5 шт це 20 ракет і можливості для перезарядки уже немає, тому що орки чекають посадки щоб пустити кінжали.

Та і це займає багато часу, хіба у нас пробували робити тимчасові пункти до завантаження на якісь трасі, перекриваючи її.

Але щодо останнього то ризиковано враховуючи кількість корупціонерів в органах та осіб з російським паспортом.
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17.11.2024 13:54 Ответить
яка різниця гори полонини чи степ, якщо ефка може піднятить та "бачити" радаром аж за небокраю.
Значить збити ракету не так просто, потрібно пристроїтись до неї з корми та запутити ракету..
літаків у нас стільки скільки є пілотів, і це точно не 5, 6 їх було на момент передачі + декілька штук запасних на європейских аеродромах.
Про перезарядку на вулицях взагалі дурня рівня зеленого марафону, відразу видно звідки інфу черпаєте.
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17.11.2024 13:59 Ответить
Це світова практика в совку одну з доріг до мого міста будували саме для цього. І до прикладу при бурі в пустелі так робили амери, один з пілотів розповідав в інтерв'ю, для зменшення часу на удари.

Нам передали 6 літаків, так завив захід от ви реально черпаєте інфу з марафону. Один втрачено, обітцяють передати ще декілька до кінця року.
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17.11.2024 14:15 Ответить
В хвіст треба заходити тільки якщо ракети з ІЧ головкою, в іншому випадку не треба, от Ізраїль старими модернізованими Ф15 збиває з відстані.
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17.11.2024 14:17 Ответить
А щодо якихось літаків на західних аеродромах взагалі абсурд, вони бояться ракету чи шахед, збити над своєю територією, чекають може вони повернуться назад в Україну,

То дадуть на таке дозвіл, під видом запасних можна їх авіацію відправляти до нас збивати ракети і не буде ескалації, хто там оприділить чий літак в небі прапора не видно, а радари орківські на низьких висотах можна обійти при перетині кордону.
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17.11.2024 14:36 Ответить
ніякий це не абсурд, бо у такому разі навіть техніку яка їде на тралі через Польщу можна низивати українською.
так само з літаками, вони типу нам передані, але так як літати на них нікому то зберігаються в тій же Чехії.
щодо вулиць, це повна дурня, зважаючи на те що еф 16 досить примхлива до якості аеродромів, можливо ви бачили відео з Іраку де це робили з а10 чи ф15
простіше на цивільному летовищі, які є у кожній області, дозаправку та довіс бк ставити.
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17.11.2024 15:20 Ответить
Пілот розповідав конкретно по Ф16 що вони дозаправлялись та бк з доріг в пустелі в Саудівській Аравії
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17.11.2024 15:44 Ответить
може бути не буду сперичатись, хоча також багато подібних документалок бачив і ніколи про таке не чув, чи може не брав до уваги.
п.с. У нас закриті всі летовища, то нахеолери шукати та пекривати дироги з мінімум 3 полосами у 2 боки та без стовпів освітлення, ее на узбіччях.
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17.11.2024 15:53 Ответить
Я не закликаю до цього тому що це в наших умовах не реально і написав чому.

А щодо літаків так вони передані в кількості 10 шт але ви вірно замітили нікому літати і тому передали тільки 6, і літак втрачено не сам а загинув пілот.
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17.11.2024 16:14 Ответить
Коли ж це падло заткнеться…
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
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17.11.2024 13:49 Ответить
А що, ти зелений пронос, до цього маєш?
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17.11.2024 14:00 Ответить
Да Ви що?! Справді збили?! Судячи з маштабності влучань, руйнувань і загиблих, вони їх збивали хіба що у ві сні! ганьба брехунам з ОП й таким же їхнім прессекретарям. Поширюють брехню вселенського маштабу.
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17.11.2024 14:45 Ответить
Сашка, тобі в пеклі вже чорти прогули ставлять, іди вже не кукурікай тут, без кацапів розберемось )))
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17.11.2024 17:23 Ответить
...наші!
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17.11.2024 15:06 Ответить
Заквааав незламни
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17.11.2024 15:13 Ответить
"НАШІ" це не ваші, а українські
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17.11.2024 15:20 Ответить
Коли вже це зелене тріпло заткнеться?
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17.11.2024 15:40 Ответить
Проблема з літаками вирішується просто - треба дозволити зацікавленим країнам присилати пілотів з літаками для тренерувань... типу сумісні військові навчання.
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17.11.2024 16:37 Ответить
Наша ППО відпрацювала на відмінно. Таких високих результатів бойової роботи ППО давно в нас не було. F-16 цього разу точно збільшили ефективність бойової роботи нашої ППО.
З 8 аеробалістичних Кинджалів Х47М2 збиті 7; з двох Х-22, про які Ігнат писав, що їх збивати неможливо - збиті всі; 1 гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон" - збита; з 101 крилатих ракет Х-101 "Калібр" збиті 85; з 2 крылатих ракет Х-31П збиті всі ; з 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 збиті всі; з 90 ударних БпЛА 42 збиті, 41 "локаційно втрачені".
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18.11.2024 00:07 Ответить
 
 