Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей, - Зеленский
В течение недели войска РФ применили почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", - отмечает глава государства.
По его словам, российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света.
"Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - отмечает он.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.
Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.
По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.
Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников
В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 102 из 120 ракет и 42 из 90 дронов.
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Але думаю до цього дійдуть з часом.
п.с. менше 10% ракет збивають літаки, це взагалі ніщо.
У нормальному випадку тихохідні КР - це переважно цілі для авіації, а не для дорогих ракет "петріотів"/SAMP-T або навіть NASAMS.
Джерело: https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
- що значить декілька?
- думаю, що це близько десяти."
як показало відео з буковеля, ні про який пуск з великої відстані і мови немає.
Та і це займає багато часу, хіба у нас пробували робити тимчасові пункти до завантаження на якісь трасі, перекриваючи її.
Але щодо останнього то ризиковано враховуючи кількість корупціонерів в органах та осіб з російським паспортом.
Значить збити ракету не так просто, потрібно пристроїтись до неї з корми та запутити ракету..
літаків у нас стільки скільки є пілотів, і це точно не 5, 6 їх було на момент передачі + декілька штук запасних на європейских аеродромах.
Про перезарядку на вулицях взагалі дурня рівня зеленого марафону, відразу видно звідки інфу черпаєте.
Нам передали 6 літаків, так завив захід от ви реально черпаєте інфу з марафону. Один втрачено, обітцяють передати ще декілька до кінця року.
То дадуть на таке дозвіл, під видом запасних можна їх авіацію відправляти до нас збивати ракети і не буде ескалації, хто там оприділить чий літак в небі прапора не видно, а радари орківські на низьких висотах можна обійти при перетині кордону.
так само з літаками, вони типу нам передані, але так як літати на них нікому то зберігаються в тій же Чехії.
щодо вулиць, це повна дурня, зважаючи на те що еф 16 досить примхлива до якості аеродромів, можливо ви бачили відео з Іраку де це робили з а10 чи ф15
простіше на цивільному летовищі, які є у кожній області, дозаправку та довіс бк ставити.
п.с. У нас закриті всі летовища, то нахеолери шукати та пекривати дироги з мінімум 3 полосами у 2 боки та без стовпів освітлення, ее на узбіччях.
А щодо літаків так вони передані в кількості 10 шт але ви вірно замітили нікому літати і тому передали тільки 6, і літак втрачено не сам а загинув пілот.
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
З 8 аеробалістичних Кинджалів Х47М2 збиті 7; з двох Х-22, про які Ігнат писав, що їх збивати неможливо - збиті всі; 1 гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон" - збита; з 101 крилатих ракет Х-101 "Калібр" збиті 85; з 2 крылатих ракет Х-31П збиті всі ; з 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 збиті всі; з 90 ударних БпЛА 42 збиті, 41 "локаційно втрачені".