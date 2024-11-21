Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО

Бойцы ГУР нанесли ракетный удар по российским захватчикам, когда они отрабатывали на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации на временно оккупированной территории Запорожской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Тело российского захватчика разрывается на части от точного сброса гранаты воинов 54-й ОМБр. ВИДЕО

Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и "решили добавить московитам практической составляющей", нанеся ракетный удар по полигону.

В разведке добавили, что взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать, а "экзамен захватчики не сдали".

Смотрите также: Бойцы "Хартии" уничтожили БМ "Град", бронированную технику и ликвидировали личный состав оккупантов. ВИДЕО