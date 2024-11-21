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Новости Видео Война
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Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО

Бойцы ГУР нанесли ракетный удар по российским захватчикам, когда они отрабатывали на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации на временно оккупированной территории Запорожской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации", - говорится в сообщении.

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Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и "решили добавить московитам практической составляющей", нанеся ракетный удар по полигону.

В разведке добавили, что взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать, а "экзамен захватчики не сдали".

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) уничтожение (6931) полигон (338) ГУР (427)


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А чому недобили ?
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21.11.2024 18:43 Ответить
Скорее всего была возможность только одного выстрела - НА ЖАЛЬ ...
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21.11.2024 18:47 Ответить
Трохи б правіше. Щоб то гівно все подохло.
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21.11.2024 18:45 Ответить
Проводили навчання з тактичної медицини? О, так вони одразу й перешли до практики.
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21.11.2024 18:52 Ответить
Накабздон навчить...
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21.11.2024 19:14 Ответить
Це гарні навчання!
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21.11.2024 22:02 Ответить
Лікарю, ісцілися сам.
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22.11.2024 01:16 Ответить
 
 