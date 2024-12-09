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Апостол и Драпатый будут заниматься перезагрузкой системы подготовки воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Командующий Сухопутными войскати Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол будут заниматься перезагрузкой системы подготовки наших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Один из вопросов - качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений.

Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке.

Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас - сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят.

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Был сегодня доклад Главкома Сырского: фронт, защита наших позиций, все основные направления, Курская операция. Спасибо всем нашим воинам, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы о суммах прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов.

Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что той суммы также недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно - на порядок увеличить", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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Автор: 

видеообращение (23) Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+33
Чергова потужна х. йня
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09.12.2024 19:44
+30
Міністра оборони перезавантажили - не помогло.
Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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09.12.2024 19:45
+30
Пздц. Кращих бойових офіцерів маринувати в тилу. Зеля ти дегенерат
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09.12.2024 19:48
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Чергова потужна х. йня
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09.12.2024 19:44 Ответить
замість фортифікацій лише бла бла і сдача території -

700 кв.км. лише за листопад - рекорд !

.
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09.12.2024 19:56 Ответить
Неужели непонятно, шо это все делается сознательно, под чутким руководством кремлядей.
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09.12.2024 22:17 Ответить
І докази про "чутке" руководство кемлядєй є. Це батьки і брат Сирського. Як би він не був агентом кремля, то батьків і брата вже давно б закатували десь у Сибіру, як того Навального. А так вони себе дуже добре почувають в рашці. Чому? Тому, що їх син вірно служить "родінє"! СИРСЬКИЙ АГЕНТ КРЕМЛЯ! Зауважу, що публічного зречення батьків від сина-зрадника не було! Отже вони знають, що син не зрадник "своєй родінє"! Це настільки очевидна річ, що мимоволі напрошується висновок: або Зеля Сирського боїться, або він сам "родіни" поплутав!
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09.12.2024 23:32 Ответить
Міністра оборони перезавантажили - не помогло.
Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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09.12.2024 19:45 Ответить
пАттужний перезавантажте

.
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09.12.2024 19:57 Ответить
Воно то так але якщо на передок попадають люди які в бою панікують і навіть перезарядити не можуть кулемет то считай що хтось загине і без мін.
Або стріляти не вміють а бої ближні, або більшість і оборону організувати не знають як, або прикрити когось, чи висуваються забагато. Це все білет в один кінець причому нажаль дуже швидкий.
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09.12.2024 20:00 Ответить
Панікують від того, що не знають хто де і в кого попросити допомоги, якщо раптом щось.
Доведення до ближніх боїв - це відразу не вигідно нашим військам, про що у коментарі вище й було написано.
Підготовка одного окремого солдата то авжеж важливо, але коли прос*ана розвідка, прос*ана взаємодія із суміжниками, прос*ане забезпечення тими ж засобами ураження ворога на відстані, тоді й вступає в гру підготовка окремого бійця. Його роль, як окремої бойової одиниці зараз на полі бою далеко не така, як у Першу і Другу світові. Підготовка ніяк тебе не врятує від фпв дрона чи міни. Завдяки підготовці їх уникнути не вдасться. Може вдасться надати собі першу медичну допомогу і на тому все.
До чого вів: прос*ані планування та забезпечення не вийде компенсувати особистою підготовкою бійця.
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09.12.2024 20:14 Ответить
Ближніх боїв багато хто б там що не говорив, і чув що 70% уражень по словам медиків від далекобійної зброї, але я також знаю що коли ти щось вмієш до автоматизму то в складній ситуації, вже не думаєш, як і що нажати умовно, а думаєш над тим як її вирішити, а там час швидко грає проти тебе.

Б...ть та деякі бійці навіть не знають як організувати правильно оборону на опорнику а опиняються на флангах самі .... в результаті, з просраним флангом, змушені інші підрозділи відходити, якщо є зв'язок і вони знають що до чого, а якщо немає то ситуація п......
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09.12.2024 23:42 Ответить
Панікують всі, навіть досвідчені, коли дізнаються, що їх "кинули". Ні мін, ні артилерії. Ні флангів, ні ДРОНІВ з заявленого мільйона. Проте коли тебе прикривають вогнем, опанувати себе якось можна.
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09.12.2024 21:16 Ответить
"Системний ухилянт" шукає як ухилитися...
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09.12.2024 20:27 Ответить
підкови не забудьте одірвати

.
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09.12.2024 19:58 Ответить
Сирок насвистів Зелоху шо ми відступаємо бо солдати ****** навчанні, все ясно. А гівнокомандири у всяких тих оту-осу "хортицях-**********" то звичайно топ і міняти там нічого не треба 🤡
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09.12.2024 19:46 Ответить
авжеж замість фортифікацій солдати мають сальто морталє на нулі крутити

.
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09.12.2024 20:00 Ответить
Пздц. Кращих бойових офіцерів маринувати в тилу. Зеля ти дегенерат
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09.12.2024 19:48 Ответить
навіть не офіцерів, а кращих Генералів - командуючих напрямками

.
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09.12.2024 20:01 Ответить
Ну, це не так вже й зле, бо кловани могли послати їх паяти дрони.
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09.12.2024 20:20 Ответить
Мабудь заважали кацапам наступати. Краще хай бумажки перекладають.
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09.12.2024 21:04 Ответить
Він свідомо все робить на користь РФії.
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09.12.2024 21:08 Ответить
З одного боку так, з іншого - навчати мають саме бойові офіцери. Але це стосується самих викладачів та інструкторів, чи треба щоб бойові саме керували... думаю ні, тим більше коли таких генералів обмаль.
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10.12.2024 09:21 Ответить
якщо система постійно циклічно перезавантажується то вона не виконує своїх функцій ..

тобто не працює )
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09.12.2024 19:48 Ответить
себто з Ішака здирають підкови
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09.12.2024 20:02 Ответить
Пора владу крадіїв-зрадників перезавантажувати!
Зелю-геть!
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09.12.2024 19:50 Ответить
"так сняться...эдак ..на этой стенке ..на той..о ..снимусь на фоне шевронов"

(и потек зельоний гундос)
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09.12.2024 19:51 Ответить
підтримую. зелю геть
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09.12.2024 19:55 Ответить
"Как принять? Стоя? Сидя? Лёжа!" ..Вован Оманский судорожно метался по Банковой и зельоний сморід заповнював кімнату

(у замкову щілину заглядав андрюша дерьмаковський і думав..аби не ляпнуло чого лишнього ..бо вован пуйловський раком поставить(болісні спогади) )
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09.12.2024 19:57 Ответить
Та невже на 3 році війни дійшло що новачків треба краще готувати а не місяць. Тільки от якщо ті самі люди будуть реформувати підготовку на місцях то з того нічого путнього не вийде.
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09.12.2024 19:57 Ответить
а потім підготовлених роздеребанять по частинам..і все навчання віслюку під хвіст.

так робиться зараз
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09.12.2024 21:03 Ответить
Якщо нічого не пробувати змінювати то ми нікуди не прийдем.
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09.12.2024 23:29 Ответить
Вже пізно...
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09.12.2024 20:01 Ответить
Какая то странная кадровая политика. Генерал Драпатый один из лучших боевых генералов, едет в тыл, чего то менять в подготовке мобилизованных. Может в такой напряженный момент войны он будет БОЛЕЕ полезен на фронте?
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09.12.2024 20:04 Ответить
Ну логіка тут, є він в реальності знає ,які проблеми з підготовкою того поповнення, що йому присилали, та які навчальні центри недопрацьовують.
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09.12.2024 20:07 Ответить
Тут немає логіки - він не знає в якому стані приходять мобілізовані, бо це не його рівень, а краще знають командири взводів або рот і комбат, якщо цим цікавиться.
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09.12.2024 20:16 Ответить
Ну хороший командир мав б знати приблизну підготовку частин в його підпорядкуванні, та і якщо він толковий, то швидше налагодить любу справу, за яку взявся чим якись умовний Талалаєв з фільму ДМБ, яких колись було повно 20 років назад у війську і сумніваюсь що вони зникли.
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09.12.2024 23:28 Ответить
Так звана "влада" в нас "недопрацьовує"!
"3.14здЯт и 3.14зят!"(с)
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09.12.2024 20:18 Ответить
Ще більше логіки, якщо припустити, що ці кадрові перестановки є наслідком роботи ворожого агента у вищих ешелонах влади нашої держави ... Драпатого поставити на підготовку мобілізованих, це як взагалі розуміти ще?
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09.12.2024 21:11 Ответить
Відосиком підтверджено, що Сирок провалив всю підготовку в навчальних центрах, за яку він відповідав кілька років
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09.12.2024 20:19 Ответить
Я ukr1648, може мене хто пам'ятає. 4 жовтня мобілізований, тому інший ак. Зараз в Десні. Давно сертифікат стрільця на руках, але і досі сиджу тут. Зі 100 чоловік лише 50 пішли в частини. 20 на перезакладці і 20 таких як я. Чому - у мене немає відповіді.
Треба все міняти. Тут просто відбивається уся охота воювати, умови - щоб усі захворіли. Не скажу, що погано навчили, але все що я знаю, міг би легко пройти за 2 тижні. Решта - тупе маринування. Плюси, що хоч зробив 500-600 пострілів і дуже добре харчування.
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09.12.2024 20:51 Ответить
Сирський безпосередньо не відповідає за підготовку в навчальних центрах. Для розуміння. Як депутати за дії ТЦК.
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09.12.2024 21:22 Ответить
Сирський кілька років і до призначення головкомом був командувачем Сухопутних військ і відповідав за навчальні центри і воєнкомати.
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09.12.2024 21:25 Ответить
Отож. Відповідав при потужному Боневтіку. А якщо пішов на підвищення, то зєлєнські були вкрай задоволені. І раптом .... всьо-всьо плохо, всьо перезавантажити. Але чим і як ніхто не знає у зєлєнських. Тому знову знайшли крайніх, щоб було кого звинувачувати. Свої ніколи не винні.
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09.12.2024 21:50 Ответить
що би не перезавантажували вороги України, толку не буде ніякого до тих пір, поки їх не відвантажуть із влади...Ніколи проблеми в державі не вирішують ті,котрі її стаорили .Ніколи...
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09.12.2024 21:22 Ответить
Уважно вдивіться в очі цього .... негідника. Запам'ятайте. Я бачу в куточках його очей черговий план ошукати своїх виборців. Щоб десь за лаштунками заорати "ми их снова ЗдЄлали!" Мені хочеться сказати йому особисто. "Я тобі, брехуну, нічого нє должєн. Це ти винний Україні й кожному українцю за кожну краплю крові, за кожну дитячу та жіночу сльозу. Вовік тобі, злочинець, не розрахуватись за те горе, яке ти приніс в Україну своїм правлінням". Йди вже нарешті на ..... кухню Лєнкі жерти скумбрію по 8 та яєшню з яєць "рєзнікова". Не заважай справжнім чоловікам воювати !
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09.12.2024 21:30 Ответить
шО "вАВКА"? Є "план" бачу ..... свіжак?

"Хто це дивиться на мене
кожний вечір з висоти
по роялю грає "членом",
А все решта до пиз....и!"
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09.12.2024 22:44 Ответить
Цілком логічний крок для людини, яка працює на рф. Зняти людей, що дають результат на тактичному і стратегічному рівнях (справа в тому, що не кожен зможе ефективно командувати бригадою а тим паче вище) і зобов'язати займатися якоюсь іншою роботою.
Добре, що за свою ідею вже особисто бере відповідальність.
Аналізувати будь-яке політичне чи управлінське рішення Гундоса насправді не важко. Перш за все задайте собі питання, яким чином в/н рішення погіршить ситуацію для України і поліпшить для рф; друге питання чи сприятиме це організації корупційних схем. Інших рішень Головна Гнида країни не приймала.
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09.12.2024 22:55 Ответить
Чмо
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09.12.2024 23:53 Ответить
Зуйло мріє лише про те як швидше возєднатися з накраденими та "набодяженими" мільярдами десь подалі від України. І щоб ніхто його не розшукував. Для цього йому потрібні вибори. Щоб провести вибори потрібні перемовини з тими хто прийшов винищувати українців. Він не українець і коли кацапи прийдуть донищувати те що не донищили його тут не буде...
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10.12.2024 04:12 Ответить
Всі знають, яке перезавантаження потрібно.
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10.12.2024 05:28 Ответить
У клована кожен тиждень нове найулюбленіше слово: план, кейс, незламність, кордони 91р.... Слово цього тижня - перезавантаження
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10.12.2024 06:24 Ответить
Якщо збільшення на порядок то це у десять разів.
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10.12.2024 09:58 Ответить
Зел.ні під.ри зняли з фронту толкових генералів, щоб немішали здавати України, і закинули в тил, щоб сир.ий вмісті зі своєї кодлою дебілів зливав Україну. Ось який смисл в цій комбінації, я вже впевнився що ерма, що зе, що сир, це одна контора, а керують нею .....
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10.12.2024 09:58 Ответить
 
 