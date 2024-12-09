Апостол и Драпатый будут заниматься перезагрузкой системы подготовки воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Командующий Сухопутными войскати Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол будут заниматься перезагрузкой системы подготовки наших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Один из вопросов - качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений.

Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке.

Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас - сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят.

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Был сегодня доклад Главкома Сырского: фронт, защита наших позиций, все основные направления, Курская операция. Спасибо всем нашим воинам, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы о суммах прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов.

Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что той суммы также недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно - на порядок увеличить", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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