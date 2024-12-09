Апостол и Драпатый будут заниматься перезагрузкой системы подготовки воинов, - Зеленский. ВИДЕО
Командующий Сухопутными войскати Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол будут заниматься перезагрузкой системы подготовки наших воинов.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Провел сегодня Ставку. Один из вопросов - качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений.
Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке.
Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас - сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят.
Был сегодня доклад Главкома Сырского: фронт, защита наших позиций, все основные направления, Курская операция. Спасибо всем нашим воинам, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы о суммах прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов.
Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что той суммы также недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно - на порядок увеличить", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ.
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700 кв.км. лише за листопад - рекорд !
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Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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Або стріляти не вміють а бої ближні, або більшість і оборону організувати не знають як, або прикрити когось, чи висуваються забагато. Це все білет в один кінець причому нажаль дуже швидкий.
Доведення до ближніх боїв - це відразу не вигідно нашим військам, про що у коментарі вище й було написано.
Підготовка одного окремого солдата то авжеж важливо, але коли прос*ана розвідка, прос*ана взаємодія із суміжниками, прос*ане забезпечення тими ж засобами ураження ворога на відстані, тоді й вступає в гру підготовка окремого бійця. Його роль, як окремої бойової одиниці зараз на полі бою далеко не така, як у Першу і Другу світові. Підготовка ніяк тебе не врятує від фпв дрона чи міни. Завдяки підготовці їх уникнути не вдасться. Може вдасться надати собі першу медичну допомогу і на тому все.
До чого вів: прос*ані планування та забезпечення не вийде компенсувати особистою підготовкою бійця.
Б...ть та деякі бійці навіть не знають як організувати правильно оборону на опорнику а опиняються на флангах самі .... в результаті, з просраним флангом, змушені інші підрозділи відходити, якщо є зв'язок і вони знають що до чого, а якщо немає то ситуація п......
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тобто не працює )
Зелю-геть!
(и потек зельоний гундос)
(у замкову щілину заглядав андрюша дерьмаковський і думав..аби не ляпнуло чого лишнього ..бо вован пуйловський раком поставить(болісні спогади) )
так робиться зараз
"3.14здЯт и 3.14зят!"(с)
Треба все міняти. Тут просто відбивається уся охота воювати, умови - щоб усі захворіли. Не скажу, що погано навчили, але все що я знаю, міг би легко пройти за 2 тижні. Решта - тупе маринування. Плюси, що хоч зробив 500-600 пострілів і дуже добре харчування.
"Хто це дивиться на мене
кожний вечір з висоти
по роялю грає "членом",
А все решта до пиз....и!"
Добре, що за свою ідею вже особисто бере відповідальність.
Аналізувати будь-яке політичне чи управлінське рішення Гундоса насправді не важко. Перш за все задайте собі питання, яким чином в/н рішення погіршить ситуацію для України і поліпшить для рф; друге питання чи сприятиме це організації корупційних схем. Інших рішень Головна Гнида країни не приймала.