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Уничтожение четырех вражеских бронемашин и шести вражеских пехотинцев при попытке прорыва на харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева отбили механизированную атаку оккупантов на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях. На записи видно движение четырех российских бронемашин с десантом и успешные атаки украинских воинов. В результате боевого столкновения вся техника оккупантов была уничтожена и ликвидировано не менее шести пехотинцев армии РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж украинской бронемашины атакует оккупантов: "Один танчик закобзонил кучу пид#ров, которые засели в зданиях вдоль целой улицы". ВИДЕО

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армия РФ (19168) уничтожение (6892) бой (159) Харьковская область (753)


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Горіть у пеклі , кляті москалі разом із кремлівським вилупоком гнійним і
плєшивим 😡
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12.12.2024 17:11 Ответить
Йшли на Берлін але в Харківській обл. зробили "привал" Назавжди!
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12.12.2024 17:22 Ответить
Гарно, 101-ша
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12.12.2024 17:38 Ответить
 
 