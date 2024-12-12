Уничтожение четырех вражеских бронемашин и шести вражеских пехотинцев при попытке прорыва на харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева отбили механизированную атаку оккупантов на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях. На записи видно движение четырех российских бронемашин с десантом и успешные атаки украинских воинов. В результате боевого столкновения вся техника оккупантов была уничтожена и ликвидировано не менее шести пехотинцев армии РФ.

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