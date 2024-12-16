Бойцы 22 ОМБр нанесли удар по группе корейских военных в Курской области. ВИДЕО
Воины 1-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады зафиксировали в буферной зоне Курской области группу корейских военных, которые, вопреки привычкам российских солдат, не прятались и не убегали от беспилотника. Вместо этого они спокойно сидели, внимательно рассматривая украинский дрон, который летал над их позициями.
Уже через несколько минут украинские воины зафиксировали атакованных нашими бойцами наемников, сообщает Цензор.НЕТ.
"Лежат в разных местах посадки, по которой нанесено поражение, впрочем некоторые еще шевелятся", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+22 Яр Холодний
показать весь комментарий16.12.2024 23:31
+7 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий16.12.2024 23:29
+5 Victor Litarchuk
показать весь комментарий16.12.2024 23:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Їли собак?
Підуть на корм українським здичавілим собакам.
Генетична помста.
Воно, звісно, далеко не всім із цих кореяйців діставалося скуштувати такого делікатесу, але собакам пофігу.
Бежать не пытались - видимо им нравится Курвская о'blast💥
І скидів шкода витрачати.