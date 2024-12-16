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ликвидация (3138) Курск (845) 22 отдельная механизированная бригада (11)

Бойцы 22 ОМБр нанесли удар по группе корейских военных в Курской области. ВИДЕО

Воины 1-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады зафиксировали в буферной зоне Курской области группу корейских военных, которые, вопреки привычкам российских солдат, не прятались и не убегали от беспилотника. Вместо этого они спокойно сидели, внимательно рассматривая украинский дрон, который летал над их позициями.

Уже через несколько минут украинские воины зафиксировали атакованных нашими бойцами наемников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лежат в разных местах посадки, по которой нанесено поражение, впрочем некоторые еще шевелятся", - добавили в публикации.

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали 14 российских захватчиков, еще 12 - ранены на Северском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
"Непуганные идиоты"...
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16.12.2024 23:31
+7
Підсмажити собак жовтопиких. Кацапи в рай ***** а вони в чучхе-кхе-кхе….
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16.12.2024 23:29
+5
Кім - новітній торговець мертвими душами.
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16.12.2024 23:34
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Підсмажити собак жовтопиких. Кацапи в рай ***** а вони в чучхе-кхе-кхе….
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16.12.2024 23:29 Ответить
"Непуганные идиоты"...
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16.12.2024 23:31 Ответить
Добрий дід Дарвін швидко їх навчить ховатися, не рухатися і білі плащі вдягати. На жаль. А ось взимку, років через два, південним корейцям буде цікаво в полі з вижившими поспілкуватися. Побачать тоді, хто буде непуганими ідіотами.
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17.12.2024 00:26 Ответить
Наскільки мені відомо - південна корея, разом з японцями і Тайванем, непогано розбирається в мікроелектроніці. Крім того - виходить на передові позиції в розробці військової техніки, яка себе непогано зарекомендовує у світі.... Тобто, "вони не пальцем роблені...". А у "бойового хом"яка", крім "м"яса" та атомної бомби, по суті, нічого ********* нема...
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17.12.2024 00:59 Ответить
На жаль є. Ще в кіма3 найбільше арти і РСЗВ в світі. А до Сеула і ще двох мільйонників менше ніж 155 мм б'є. До того ж там тої ПК стільки, що і чотирьох атомних бомб вистачить щоб їх навіть не до кам'яного віку опустити. А що там було, коли кроманьйонці, неандертальці і денісовці одночасно мешкали?
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17.12.2024 01:50 Ответить
Як ти думаєш - ЩО буде з КНДР, якщо "бойовий хом"як" запустить хоч ОДНУ ракету з ядерною начинкою? Крім американських ядерних, він "піймає" і надважкі ракети південнокорейські. А вони розроблені хоч і для простої вибухівки, але сконструйовані для пробивання підземних бункерів... І ці ракети - "конвенційні" - тому їх можна буде запускать і без загрози ядерного удару... "Угадай з трьох разів" - КУДИ САМЕ вони ударять? Єдина надія у Кіма - починать з "ядерки"... Але тоді КНДР "змішають з землею... По-дорослому... І тоді ще "хто зна" - чи буде у "чучхеїстів" хоч хтось, хто залишиться, щоб підтримувать рівень життя "денисовців" чи "неандертальців"...
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17.12.2024 08:55 Ответить
Тут і думати нічого. Я наочно бачу як американці Будапештський меморандум виконують. У 60-ті - 70-ті кимів би з лайном змішали. Зараз загрози "імперії зла" немає, тому своя безпека дорожче за будь яких союзників. Навіть коли ризикуєш сотнею негрів солдатів щоб спасти сотні тисяч цивільних людей союзників. Синдром Сомалі так званий. Америка вже не та. З Японією та сама справа. Тому вони і взялися за озброєння по дорослому. А ось Тайвань то справа інша. Китай то геополітичний суперник. В першу чергу економічний.
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17.12.2024 09:30 Ответить
Не плутйне південну Корею з північной!
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17.12.2024 09:28 Ответить
А я і не "плутйню"...
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17.12.2024 09:36 Ответить
Можливо, щось більш-менш ******* Бойовому Хамстерові постачають китайці. Але не особливо багато - щоб у него випадково не трапилось "запаморочення від успіхів" .
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17.12.2024 09:46 Ответить
"баба яга" по ним плаче...
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17.12.2024 09:31 Ответить
Кім - новітній торговець мертвими душами.
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16.12.2024 23:34 Ответить
Ще один кім сидить у Миколаїві, дружбан зелін
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17.12.2024 00:03 Ответить
Та ну нах!!!! То накабздонові онучата - манси, ханты та бур'яти!!! Ходю тіки "собача провокація" опердолт... определи... З' ясує! От!
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16.12.2024 23:37 Ответить
Вiннi розплатився з }{-м натурой.
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16.12.2024 23:38 Ответить
кінчев :"узкає на бєлам!!"
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16.12.2024 23:41 Ответить
Кінчев ярий путінист . Бачив його інтерв'ю ще коли каци Абхазію та Півд.Осетію захоплювали ..
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17.12.2024 03:35 Ответить
Воно дурне... А було, колись, буйне...
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17.12.2024 03:39 Ответить
корейські баби ще нарожають
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16.12.2024 23:41 Ответить
Думаю,ці косоокі чувачки мають ціну незміримо нижчу від ціни найзачуханішої дворняжки.....Ин їх буде присилати сюди десятками тисяч....Єдиний спосіб-випалювати напалмом. Якщо корейці дійсно вбили ахматівців,ГУР міг би отримувати від кадировців координати кореянців. Але ГУР на чолі з Будановим весь на кавових церемоніях в Ялті.їм не до якихось пожирачів собак.....
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16.12.2024 23:42 Ответить
доречi, собак iдять на усьому далекому сходi. тiж самi москалi, я вже не кажу про узбекiв.
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17.12.2024 00:48 Ответить
І на північноокеанському узбережжі теж...Не знаю чи їдять собак норвежці та фіни
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17.12.2024 11:04 Ответить
Косоглазые просто прикинулись падлом и думают что обманут дрон. Откуда им знать что дрон с такой высоты может газету читать не то что видеть как они моргают
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16.12.2024 23:57 Ответить
Це називається КАРМА.
Їли собак?
Підуть на корм українським здичавілим собакам.
Генетична помста.
Воно, звісно, далеко не всім із цих кореяйців діставалося скуштувати такого делікатесу, але собакам пофігу.
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17.12.2024 00:04 Ответить
Нема корейцю карми) накабздон тіки. Собачки нехайм бережуться - їм москалів утилізувати треба...
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17.12.2024 00:45 Ответить
Бимбу пожалели кинуть? Или коптером по горлу? И в колодец...
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17.12.2024 00:56 Ответить
Коптери чергують по черзі, корейці сидять і іх вимірюють голодом
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17.12.2024 04:46 Ответить
Зелені. На снігу. Дрона розглядають. Премію Дарвіна цим красавцям!
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17.12.2024 00:56 Ответить
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17.12.2024 01:05 Ответить
Рейс на пхеньян оголошений.
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17.12.2024 02:00 Ответить
Напомнило того "Леона" - он тоже так из-под очочков зиркал, а лежал недвижно типа я неживой)) Не, какая-то логика тут есть - в дронах типа FPV камера не очень и дам действительно не видно, жив поциент или нет. А в разведдронах FullHD и тут уже бесполезно изображать жмура.

Бежать не пытались - видимо им нравится Курвская о'blast💥
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17.12.2024 05:22 Ответить
Чомусь зненависті до цих солдат немає.
І скидів шкода витрачати.
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17.12.2024 06:02 Ответить
Бо ти лежиш на проперженому дивані вдома, а не в окопі в сусідній посадці
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17.12.2024 10:48 Ответить
Не суди... всіх по собі.
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17.12.2024 13:08 Ответить
Тут навіть ненависть ні до чого: якщо не ти його, то він тебе! Його для того сюди привезли - вбити тебе і твою родину. Тому тут питання самозахисту, а з ненавистю чи ні - то таке... приправа...
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17.12.2024 11:11 Ответить
А де удар? Живі собакоїди...
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17.12.2024 07:33 Ответить
***, хонгильдони й*бані, вони походу вже поняли куди попали, білет в один кінець.
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17.12.2024 08:13 Ответить
Яскравий приклад двох режимів і те, як кріпосні готові за ці режимі зі своїх пустеньких голівок складати піраміди. А чого ви чекали від північнокорейських рабів? Їх у більшості вчать, що воюючи із "імпєріалізмам" вони будуть йти у фронтальні атаки зі штик-ножами та викрикуючи ім'я свого "сонцелікава лідєра". Але не вартоїх недооцінювати. Вони будуть вчитися. Мотивація у них є.
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17.12.2024 09:33 Ответить
Странно, почему их только фотографируют, но не убивают? В предыдущем видео Зеленский сильно за корейцев переживает. И только один Залужный прямо говорит, что врага нужно убивать, потому, что он пришел убивать нас.
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17.12.2024 09:43 Ответить
Де, *****, відео УДАРУ?!!! Все відео чекав коли вже вони здохнуть!
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17.12.2024 19:26 Ответить
 
 