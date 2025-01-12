Полиция провела обыски у юношей, которые перекрывали дорогу в Киеве и слушали русскую музыку: изъято оружие, патроны и ножи. ВИДЕО

Полиция провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео с перекрытием улицы в Киеве.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

У двух из них полицейские провели обыски дома, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало?

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.

Впоследствии правоохранители установили имена всех участников видео, на котором компания ребят перекрывает дороги на центральных улицах Киева и слушает русскую речь.

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