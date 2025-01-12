Полиция провела обыски у юношей, которые перекрывали дорогу в Киеве и слушали русскую музыку: изъято оружие, патроны и ножи. ВИДЕО
Полиция провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео с перекрытием улицы в Киеве.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.
У двух из них полицейские провели обыски дома, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что предшествовало?
Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.
Впоследствии правоохранители установили имена всех участников видео, на котором компания ребят перекрывает дороги на центральных улицах Киева и слушает русскую речь.
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Прочитал по ссылке ещё эту новость . . . ст. 436-2 КК Украины - оправдание агрессии рф против Украины, глорификация её участников . . . Это типа если послушал русскую песню на улице, то ты оправдываешь русскую агрессию или прославляешь руссо-фашистов ???????? Не верю, что судья мог такой бред подписать - скорее Цензор не заморачивался тем, чтобы правильно описать новость. Прослушивание музыки на языке страны-агрессора не есть уголовным преступлением. Абсурд какой-то. Там должны были быть какие-то ещё обстоятельства дела.
@bavovkini
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11 січ.
Не «Мажори вийобувались в центрі Києва», а «діти депутатів нагадали вкраїнчикам їхнє місце в харчовому ланцюгу».
Невже будуть знову їх покривати ?
И это истинна !! Безнаказанность !!!
И возможно финансовая подпитка из Мордора!!
Власти эти уроды не угрожают....
Это не Червинский ...
Маю досвід "Спілкування" із цією гидотою... Місяцями потерпали ми
("мешканці" )наметового містечка на Хрещатику. час спротиву бандо-януковичу... Шалена холодрига... а заснути-- ж ці зрадо-вибл і на мить
НЕ дають...По--хрещатику. аж до світанку--ревище мажорів-гонщиків... А вздовж наметового містечка --никала зрадо-шпана і штрикала нас під боки і злостиво ( як гадина нашіптувала:--Что ??? За кусок колбасьі продался??? Коли вже НЕ всилах було стриматися--вискакував!!! Проте підлота--вмить відбігала під захист поліціяянтів Одного разу ті намагалися мене пов*язати...Як кайоти--гнуси--накинулися. смикали. аж гудзики злетіли... Спасибі. якесь хлопченя --підняло лагері тривогу і мінтура -ретирувалась ...Сьогодні ж це падло всіляко підігрує ЗЕ-прохіндеям .сподіваючись зламати нас ...
Українці. сьогодні ми стаємо очевидцями великих потрясінь...
щодо майбуття нашої матері--України... Будьмо пильними!