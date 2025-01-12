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Полиция провела обыски у юношей, которые перекрывали дорогу в Киеве и слушали русскую музыку: изъято оружие, патроны и ножи. ВИДЕО

Полиция провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео с перекрытием улицы в Киеве.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

У двух из них полицейские провели обыски дома, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало?

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.

Впоследствии правоохранители установили имена всех участников видео, на котором компания ребят перекрывает дороги на центральных улицах Киева и слушает русскую речь.

Смотрите также: Полиция установила имена юношей, которые перекрывали движение в Киеве и слушали русскую музыку: одного из них уже привлекали к ответственности. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25587) обыск (1898) оружие (10225)


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Топ комментарии
+101
Ось такі ростуть діти-бандюгани
у крутих батьків.
А діти бідних батьків боронять
Україну.
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12.01.2025 16:58
+64
Ублюдки.
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12.01.2025 16:59
+58
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12.01.2025 17:01
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Страница 2 из 2
У поліції розповіли, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Джерело: https://censor.net/ua/p3529632

Прочитал по ссылке ещё эту новость . . . ст. 436-2 КК Украины - оправдание агрессии рф против Украины, глорификация её участников . . . Это типа если послушал русскую песню на улице, то ты оправдываешь русскую агрессию или прославляешь руссо-фашистов ???????? Не верю, что судья мог такой бред подписать - скорее Цензор не заморачивался тем, чтобы правильно описать новость. Прослушивание музыки на языке страны-агрессора не есть уголовным преступлением. Абсурд какой-то. Там должны были быть какие-то ещё обстоятельства дела.
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12.01.2025 23:52 Ответить
Кажется? Крестись
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12.01.2025 23:53 Ответить
Сподіваюсь, нікого не затримали, в них усе добре? Мабуть ордер, як завжди, випишуть, коли їх вже не буде на території Украни.
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13.01.2025 00:22 Ответить
і чого не вистрілили їм в спину як тому чуваку з Дніпра?? чи ви стріляєте тільки в беззбройних?
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13.01.2025 01:33 Ответить
Той абхаз скоїв самогубство через напад на поліціянтку.
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13.01.2025 18:51 Ответить
От з відео так вигядає, що поліцаї більше трусились під час обшуку, ніж самі звинувачені.
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13.01.2025 02:03 Ответить
Так "поліцаї" (насправді незаконне воєнізоване формування"- це найперши раби по своїй суті, і тому вони з такою ненавістю віднносяться до звичайних українців , а перед "панами" " , чи їхнім виводком) готові на колінах стоятя. Кожен мусор -біомусор , (путіна чекають).
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13.01.2025 03:04 Ответить
І шо...
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13.01.2025 04:19 Ответить
Люди, послухайте мене. Як це таке може бути? Моя бабуся пропрацювала 40 років і живе на 3000 грн, а ці підсвинки це навіть грошима не рахують. Я раніше думав, що війна і треба потерпіти. Але досить бути терпілами! Пора цю наволоч фізично ліквідовувати, бо вже просто напряму плюють в лице і ржуть з цього. А забери гроші бандюків папаш - глисти глистами!
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13.01.2025 06:01 Ответить
От Ігор у тебе і є унікальний шанс "фізично" всіх поганців ліквідовувати. Досить сидіти в тих Америках. Героїчно повертайтесь назад. Нам вас тут дууууже не вистачає.
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13.01.2025 10:16 Ответить
Якщо ти всикаєшся мажорів, то не звинувачуй мене, сикса! Ти перший звлив би, якби була можливість!
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13.01.2025 16:39 Ответить
З'їбався ти, а хтось "сикса")) Заморський "друже", з такою філософією можеш сходити ти тільки на х...й.
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13.01.2025 18:20 Ответить
Це не українці, це провокатори....
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13.01.2025 08:26 Ответить
Жорсткіше, жорсткіше - це війна і все вимірюється життями людей, таких ублюдків суворо карати, батьків теж, авто конфіскувати на корить ЗСУ.
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13.01.2025 08:39 Ответить
БавовнаПромПостач, не нардеп 🫦
@bavovkini
·
11 січ.
Не «Мажори вийобувались в центрі Києва», а «діти депутатів нагадали вкраїнчикам їхнє місце в харчовому ланцюгу».
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13.01.2025 09:59 Ответить
Ну ок, малолітні висерки не здогадалися. От батьки ує...анів тут просто поражають "умом і саабразітєльнастью". Після зашквару не позбавитись зброї, кастетів, ножів... Хоча тут інша сторона медалі, напевно були впевнені, що все ок, парєшают. Значить, або не занесли, або мало занесли...
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13.01.2025 10:13 Ответить
Тімурофци путіна уж в Кієвє?
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13.01.2025 10:18 Ответить
Прокидайтеся люди риги розповзлися по країні як ракова пухлина.Вже бамбас накормив усю Україну...
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13.01.2025 11:16 Ответить
Да бросьте вы. А рыги что , не из украинцев получились? Бойко, Кравчук з маленькою хатинкою в Альпах, матюкливий чучма, породивший рыгов; пердукович, бо вiд крашанки зiмлiв... - кацапськi прiзвища? да не смешите мои мэшты.
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13.01.2025 15:04 Ответить
Де всі фаміліі і місця роботи батьків , цих виродків ? 😡
Невже будуть знову їх покривати ?
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13.01.2025 12:27 Ответить
Война закончится - виродкiв поубавится. Ветераны это не будут терпеть. Оружия - дофига уже в стране. А ветерану изничтожить выродка , це шо кацапа задвухсотить.
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13.01.2025 15:07 Ответить
Примитивные точно знают ! Что им ничего не грозит!
И это истинна !! Безнаказанность !!!
И возможно финансовая подпитка из Мордора!!
Власти эти уроды не угрожают....
Это не Червинский ...
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13.01.2025 12:34 Ответить
Ці зрадо-виродки-і Є виповзнями провладної. 5(п*ятої) колони кремля...
Маю досвід "Спілкування" із цією гидотою... Місяцями потерпали ми
("мешканці" )наметового містечка на Хрещатику. час спротиву бандо-януковичу... Шалена холодрига... а заснути-- ж ці зрадо-вибл і на мить
НЕ дають...По--хрещатику. аж до світанку--ревище мажорів-гонщиків... А вздовж наметового містечка --никала зрадо-шпана і штрикала нас під боки і злостиво ( як гадина нашіптувала:--Что ??? За кусок колбасьі продался??? Коли вже НЕ всилах було стриматися--вискакував!!! Проте підлота--вмить відбігала під захист поліціяянтів Одного разу ті намагалися мене пов*язати...Як кайоти--гнуси--накинулися. смикали. аж гудзики злетіли... Спасибі. якесь хлопченя --підняло лагері тривогу і мінтура -ретирувалась ...Сьогодні ж це падло всіляко підігрує ЗЕ-прохіндеям .сподіваючись зламати нас ...
Українці. сьогодні ми стаємо очевидцями великих потрясінь...
щодо майбуття нашої матері--України... Будьмо пильними!
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13.01.2025 14:44 Ответить
Самый лучший вариант - отправить тех мажоров на передок к азовцам или землякам С. Бандеры.
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13.01.2025 15:09 Ответить
Ні пане , не згодна . В Азові Білецький під зеленими лежить , краще до Свободівців .
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13.01.2025 16:03 Ответить
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