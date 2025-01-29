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Новости Видео Война
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Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали российских пехотинцев и уничтожили вражеский транспорт на Кураховском направлении. ВИДЕО

На Кураховском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских пехотинцев и уничтожили транспорт оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения вражеской штурмовой группы опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19613) война (1401) ликвидация (3674) 5 ОШБр (110)


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смерть ворогам!
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29.01.2025 23:34 Ответить
Дохне косоока мразота з кацапами і це добре
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30.01.2025 00:14 Ответить
По четыре сброса на козломордину - то вже занадто.
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30.01.2025 01:13 Ответить
Одне вродє узське було? П"ятій - 5!!!!
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30.01.2025 01:46 Ответить
😍
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30.01.2025 07:44 Ответить
С УПРЕЖДЕНИЕМ !!! КРАСАВА !!!
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30.01.2025 08:21 Ответить
Низький уклін Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ у ВРУ!
Українці переможуть, окупанта сруськага з московії!
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30.01.2025 11:19 Ответить
Видимо, в последние секунды успели пожалеть, что контракт заключили и стали просто наемными убийцами
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30.01.2025 13:01 Ответить
 
 