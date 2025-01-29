Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали российских пехотинцев и уничтожили вражеский транспорт на Кураховском направлении. ВИДЕО
На Кураховском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских пехотинцев и уничтожили транспорт оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения вражеской штурмовой группы опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ у ВРУ!
Українці переможуть, окупанта сруськага з московії!