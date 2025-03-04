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Новости Видео Спор Трампа и Зеленского
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Добровольцы из США отреагировали на спор Трампа и Зеленского: Это, по сути, российская пропаганда из уст американского президента. ВИДЕО

Группа американских добровольцев, служащих в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" прокомментировали спор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просто хотели сказать, что вчерашние (речь идет о 28 февраля. - Ред.) выходки Трампа были позорными. Это совсем не образец отношения иностранцев к Украине. Никто бы из нас не был здесь, если бы это было так. Здесь есть иностранцы, которые приезжают воевать со всего мира. То, что сказал Трамп, было не только позорным, но и полным лжи. Знаете, когда он говорил, что это вина Украины и говорил, якобы Зеленский играет в игру, утверждая: "У тебя плохие карты". Я считаю, что было очень достойно со стороны Зеленского сказать: "Мы не играем в карты, это не игра". И сказать, что здесь не хватает людей, которые бы воевали, это неправда, здесь люди из 58 стран, тысячи людей собираются со всего мира, в дополнение к сотням тысяч украинских бойцов, которые воюют. Трамп рисует очень плохую картину, которая укрепляет самоуверенность россиян. Это, по сути, российская пропаганда из уст американского президента. Это позорно", - подчеркнул доброволец с псевдо "Нести".

Другой американский доброволец "Гас" сказал: "У меня нет слов из-за событий вчерашнего вечера. Это было очень неудачное и непрофессиональное шоу, которое показало, как мы, американцы, любим демонстрировать себя остальному миру. Все что я хочу сказать, это то, что слова, которые были сказаны, не были репрезентативными для большей части американцев. Вся наша борьба для того, чтобы остановить распространение зла: убийства гражданских, прицельные ракетные удары по детским больницам и тому подобное. Ситуация, в которую поставили Зеленского вчера вечером, была очень несправедливая. Это была драка "два на одного", что-то чего я раньше не видел, чего я не ожидал увидеть".

Читайте также: Мы готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира, - Зеленский

Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Читайте также: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, но готов подписать соглашение об ископаемых, - ВВС

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) добровольцы (1157) Трамп Дональд (5128) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+40
Американським добровольцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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04.03.2025 23:42
+18
так, я постійно, навить попри санкції адмінів, влаштовую буллінг тим придуркам, яким сотні раз тут на форумі цензора говорилось: Трамп - агент *****, за нього не те що голосувати, за нього агітувати не можна. І тому тих упоротих, хто так чи інакше тут галасував - я нагадаю: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, Trevo Trow, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний - новеньк трампіст, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
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05.03.2025 00:00
+11
До влади - зробіть так , аби в США це відео побачили максимум народу - аби всі зрозуміли , що команда Тромба зраджує не тільки Україну , а і власних громадян , які допомогають тут !
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05.03.2025 00:31
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Американським добровольцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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04.03.2025 23:42 Ответить
так, я постійно, навить попри санкції адмінів, влаштовую буллінг тим придуркам, яким сотні раз тут на форумі цензора говорилось: Трамп - агент *****, за нього не те що голосувати, за нього агітувати не можна. І тому тих упоротих, хто так чи інакше тут галасував - я нагадаю: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, Trevo Trow, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний - новеньк трампіст, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
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05.03.2025 00:00 Ответить
я по трампу все зрозумів ще як він заморозив розгляд підтримки України через Джонсона. але я розумію, що люди можуть помилятися.
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05.03.2025 00:09 Ответить
Себе не знайшов ...
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05.03.2025 00:32 Ответить
Аналогічно...
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05.03.2025 03:44 Ответить
Ви в іншому списку. До вас вже виїхали.
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05.03.2025 08:52 Ответить
а єрмак агент фсб? дай відповідь
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05.03.2025 04:01 Ответить
от молодець..- додуматися, зібрать усю вонючу\гнидну ******* до купки..!!!!))

тобі- пам"ятник довіку)))
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05.03.2025 05:13 Ответить
Поскаржився адміну, мене не має
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05.03.2025 08:20 Ответить
Всіх хто за трампа тій за *****
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05.03.2025 08:56 Ответить
Ніхто з тих хто голосував за Байдена, не поїде воювати в іншу країну.
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05.03.2025 00:05 Ответить
Они по русски не понимают, им дали хорошие методички на еnglish с нарративами Кремля, ЦРУ имеет контакты по этой теме с СВР
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04.03.2025 23:56 Ответить
Відчутна рука московської хвойди, за текстом та діареєю!
Москалю, на кипятися! На себе подивися, а Українці, без і орків розберуться!!
Смерть рашистам! Ти згоден?
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05.03.2025 00:43 Ответить
До влади - зробіть так , аби в США це відео побачили максимум народу - аби всі зрозуміли , що команда Тромба зраджує не тільки Україну , а і власних громадян , які допомогають тут !
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05.03.2025 00:31 Ответить
і текст Будапештського меморандуму в кінці добавити
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05.03.2025 02:16 Ответить
До цього, трампа і утримувало, КДБ/фсб, в полі свого впливу!
Ось вам, і підтвердження цього, у Білому домі!
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05.03.2025 00:39 Ответить
не говори ерунды Бидон давал помощь по чайной ложке а Трапон прекратил то что что давно хотели сделать. Война в Европе выгодна Штатам это конкурент! В прошлую 2 мировую они стали главними бенефициарами плюшек от войны подняв промышленность раздев Британию до трусов в последствии только недавно они выплатили долги за поставленное оружие! Дальше конкурент номер 1 это Китай поэтому им нужна параша и против таких стран как Иран. Что бы Трампона не скинули за такой движ Бидон в свое время открыл границы и наводнил страну мигрантами и теперь Трапон на белом коне подключает армию выдворяет мигрантов защимляет яца фрипалестинцам и тд.... понимайте политику США и как единый организм где один президент готовит почву для другого хотя на публике делают вид кровных врагов
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05.03.2025 01:40 Ответить
це ж думати треба. тут таке не вітається.
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05.03.2025 04:04 Ответить
Конкурент для США то Китай. А Европа то партнер. Але вам какаяразніца, завтра будете щось діаметрально протилежне стверджувати.
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05.03.2025 08:54 Ответить
" русский корабль иди на Х* Й" це персонально роману
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05.03.2025 09:00 Ответить
русский бот Natasha в украинском языке нет такого имени перелогинься))))
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05.03.2025 16:03 Ответить
Щиро дякую!
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05.03.2025 01:30 Ответить
Комсомольці-добровольці...
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05.03.2025 03:20 Ответить
Анонс исторического выступления оказался обычным блефом, который стал основой всей политики трампа, его выступление больше было истЕрическим, именно этим оно и войдёт в историю американского общества.

Не знаю, как насчёт Нобелевской премии, но звание невиданного болтуна и лжеца, трамп уже заслуженно получил.
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05.03.2025 07:29 Ответить
потрібно, щоб весь світ навколо нього обертався. Хвора людина.. На всю голову!
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05.03.2025 10:47 Ответить
Знаю одного командира батальйону "Азов", він теж зєлєнскова любить. І новенька квартира на новопечерських липках тут ні до чого
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05.03.2025 08:27 Ответить
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05.03.2025 08:49 Ответить
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05.03.2025 10:39 Ответить
Херой трумпівського бидла. В тому числі і в коментах Ц
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05.03.2025 08:55 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь
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05.03.2025 09:45 Ответить
Дякую Вам, хлопці, за позицію і за те, що захищаєте мою країну!! Господь з вами хай буде та оберігає вас!
Thank you guys for your stand and for protecting my country! God bless you!
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05.03.2025 10:35 Ответить
спровоцировал все равно ЗЭ
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05.03.2025 10:48 Ответить
 
 