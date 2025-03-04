Добровольцы из США отреагировали на спор Трампа и Зеленского: Это, по сути, российская пропаганда из уст американского президента. ВИДЕО

Группа американских добровольцев, служащих в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" прокомментировали спор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просто хотели сказать, что вчерашние (речь идет о 28 февраля. - Ред.) выходки Трампа были позорными. Это совсем не образец отношения иностранцев к Украине. Никто бы из нас не был здесь, если бы это было так. Здесь есть иностранцы, которые приезжают воевать со всего мира. То, что сказал Трамп, было не только позорным, но и полным лжи. Знаете, когда он говорил, что это вина Украины и говорил, якобы Зеленский играет в игру, утверждая: "У тебя плохие карты". Я считаю, что было очень достойно со стороны Зеленского сказать: "Мы не играем в карты, это не игра". И сказать, что здесь не хватает людей, которые бы воевали, это неправда, здесь люди из 58 стран, тысячи людей собираются со всего мира, в дополнение к сотням тысяч украинских бойцов, которые воюют. Трамп рисует очень плохую картину, которая укрепляет самоуверенность россиян. Это, по сути, российская пропаганда из уст американского президента. Это позорно", - подчеркнул доброволец с псевдо "Нести".

Другой американский доброволец "Гас" сказал: "У меня нет слов из-за событий вчерашнего вечера. Это было очень неудачное и непрофессиональное шоу, которое показало, как мы, американцы, любим демонстрировать себя остальному миру. Все что я хочу сказать, это то, что слова, которые были сказаны, не были репрезентативными для большей части американцев. Вся наша борьба для того, чтобы остановить распространение зла: убийства гражданских, прицельные ракетные удары по детским больницам и тому подобное. Ситуация, в которую поставили Зеленского вчера вечером, была очень несправедливая. Это была драка "два на одного", что-то чего я раньше не видел, чего я не ожидал увидеть".

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Спор Трампа и Зеленского о том, что он не может быть в порядке

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

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