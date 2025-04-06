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Новости Видео Уничтожение позиций россиян на Харьковщине
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Пограничники с помощью ударного дрона "Баба Яга" уничтожили более десятка позиций оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны обнаружили и уничтожили одиннадцать позиций российских оккупантов.

Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщила пресс-служба ГПСУ, опубликовав кадры боевой работы, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной работы дронов было уничтожено одиннадцать позиций врага",- сказано в сообщении.

Отмечается, что по позициям оккупантов были нанесены удары с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".

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спаліть їх всіх ...ціх орків
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06.04.2025 23:03 Ответить
Кордон - НАШ! ДПСУ - УКРАЇНЦІ, НАШІ!!!
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07.04.2025 00:40 Ответить
Так, так. І понад 20% території України анексовані безповоротно - Н А Ш І !!!!!!
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07.04.2025 08:18 Ответить
Особливо західний кордон ваш
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07.04.2025 13:51 Ответить
Наш!!! Кордон Наш!!!
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07.04.2025 19:03 Ответить
Баба Яга орки называют,это Вампир !
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07.04.2025 18:05 Ответить
 
 