Пограничники с помощью ударного дрона "Баба Яга" уничтожили более десятка позиций оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны обнаружили и уничтожили одиннадцать позиций российских оккупантов.

Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщила пресс-служба ГПСУ, опубликовав кадры боевой работы, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной работы дронов было уничтожено одиннадцать позиций врага",- сказано в сообщении.

Отмечается, что по позициям оккупантов были нанесены удары с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".

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