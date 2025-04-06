Пограничники с помощью ударного дрона "Баба Яга" уничтожили более десятка позиций оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны обнаружили и уничтожили одиннадцать позиций российских оккупантов.
Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщила пресс-служба ГПСУ, опубликовав кадры боевой работы, сообщает Цензор.НЕТ.
"В результате ночной работы дронов было уничтожено одиннадцать позиций врага",- сказано в сообщении.
Отмечается, что по позициям оккупантов были нанесены удары с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина Александра
показать весь комментарий06.04.2025 23:03 Ответить Мне нравится 10
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.04.2025 00:40 Ответить Мне нравится 5
Микола Байда
показать весь комментарий07.04.2025 08:18 Ответить Мне нравится 0
Cyril ViXP
показать весь комментарий07.04.2025 13:51 Ответить Мне нравится 2
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.04.2025 19:03 Ответить Мне нравится 0
kalter
показать весь комментарий07.04.2025 18:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль