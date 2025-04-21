Нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен группу российских пехотинцев.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинские бойцы взяли в плен вражескую группу пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения.

По словам Пивненко, группу заблаговременно обнаружили подразделения беспилотных систем и создали условия для дальнейших действий пехотинцев.

"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых", - добавил он.

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