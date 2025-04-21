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Нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен группу российских пехотинцев.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинские бойцы взяли в плен вражескую группу пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения.

По словам Пивненко, группу заблаговременно обнаружили подразделения беспилотных систем и создали условия для дальнейших действий пехотинцев.

"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши десантники захватили в плен девять российских военных на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Национальная гвардия (2119) пленные (2140) Харьковская область (803) Купянский район (168)


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Топ комментарии
+11
Та кто этих старых алконавтов менять будет? Никому на ********* они и в хер не впёрлись а кормить их тварюк будут украинцы.
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21.04.2025 21:18
+7
Шо нє панятна-дєди ваєвалі смаглі павтаріть...
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21.04.2025 21:04
+6
Учасники Куликовської битви - Мамая бачили
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21.04.2025 21:22
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Расстрелять сволочей!
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21.04.2025 20:58 Ответить
маячню верзеш , а міняти своїх на шо , на твою дупу ?
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21.04.2025 21:01 Ответить
Та кто этих старых алконавтов менять будет? Никому на ********* они и в хер не впёрлись а кормить их тварюк будут украинцы.
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21.04.2025 21:18 Ответить
Міняють. У відео з обміну видно, що зеків і алконавтів міняють швидше.
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22.04.2025 13:01 Ответить
Красавчики - один краще другого
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21.04.2025 20:59 Ответить
беззубый старый алкаш 1962 года рождения брешет, что его призвал военкомат в декабре 2024 года. Какой на хрен "призыв" старого пенька, которому давно пошёл 7-ой десяток лет ? ! Эта гнилозубая алкашная мразь сама припёрлась и добровольно записалась по контракту, чтобы за деньги ехать и убивать украинцев.

Теперь эту алкашную сволочь, всю свою уродскую жизнь жравшую только сорную кашу-пшонку и гнилую картошку, придётся кормить вкусной украинской едой, которая по качеству как в "Пузатой хате"...
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22.04.2025 07:54 Ответить
Їх певно одна мамка народила
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21.04.2025 21:00 Ответить
Она переехала из татарстана в орёл???
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21.04.2025 21:45 Ответить
Шо нє панятна-дєди ваєвалі смаглі павтаріть...
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21.04.2025 21:04 Ответить
випередили...
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21.04.2025 21:34 Ответить
Типові декласовані елементи/ бандерлоги !
П.С.
Стоматологія на рф !? Нє - не чули !?
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21.04.2025 21:18 Ответить
Непотріб...
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21.04.2025 21:19 Ответить
Учасники Куликовської битви - Мамая бачили
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21.04.2025 21:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 21:34 Ответить
Хоспадя, это ж деды какие-то.. Но, тем не менее, каждый день дипы приписывают именно кацапу новые территории, а не нам. Значит, у нас еще все печальнее?
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21.04.2025 21:46 Ответить
ув. Дмитрий Авдеев, у Орды общий мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов орков : за каждый км продвижения Орда кладёт сотни орков...

Чётвёртый год эти уроды штурмуют Донецкую область, потеряли 150 тысяч убитыми, а всё их продвижение от Авдеевки до Покровска за 3 года составило аж 42 км.
Средний бегун-марафонец эту дистанцию пробегает за 3 часа...

Так что, никаких "печальных дел" у ВСУ нет: если орковская группировка из 700 тысяч солдат смогла за 3 года непрерывных боёв продвинуться только на 42 км, то это показатель очень эффективной обороны ВСУ.
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22.04.2025 08:02 Ответить
Навіщо нечисть брати в полон? Куля в лоб і крапка.
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21.04.2025 21:53 Ответить
Ну, молоденькие же, только от мамкиной сиськи оторвались - им бы жить да жить. А теперь плен, детдом... Ай-я-яй...
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21.04.2025 22:25 Ответить
От вони які, ті мальчики в трусіках.
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22.04.2025 00:45 Ответить
Цих рашистів самі рашисти називають "аднаразовікі", вони й на йух нікому непотрібні. Дегенератів-нелюдей які лізуть воювати бо "патєрь нєт" ще багато на Засрашці, нажаль.
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22.04.2025 09:05 Ответить
 
 