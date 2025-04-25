В Брянске взорвался автомобиль с ведущим конструктором систем РЭБ и РЭР для армии РФ Рытиковым. ВИДЕО
В российском Брянске на днях взорвали автомобиль в котором находился руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Ритиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Рытиков был ведущим конструктором, который модернизировал средства РЭБ и РЭР для армии РФ. Ритиков был ответственным в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва автомобиля. В салоне авто находился Ритиков и его коллега - заместитель или помощник. Оба ликвидированы. Взрыв произошел в ночь с 17 на 18 апреля.
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