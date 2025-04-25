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В Брянске взорвался автомобиль с ведущим конструктором систем РЭБ и РЭР для армии РФ Рытиковым. ВИДЕО

В российском Брянске на днях взорвали автомобиль в котором находился руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Ритиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рытиков был ведущим конструктором, который модернизировал средства РЭБ и РЭР для армии РФ. Ритиков был ответственным в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва автомобиля. В салоне авто находился Ритиков и его коллега - заместитель или помощник. Оба ликвидированы. Взрыв произошел в ночь с 17 на 18 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) взрыв (6749) ликвидация (3544) производство (465) уничтожение (6938) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+31
Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47
+19
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49
+17
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48
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Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47 Ответить
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48 Ответить
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49 Ответить
Це були не прості москалики, це були дуже важливі москалики.
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25.04.2025 13:56 Ответить
Переставився в ліпші світи
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25.04.2025 13:49 Ответить
Скоріше в пекло
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25.04.2025 13:52 Ответить
Какое "жуткое" событие
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25.04.2025 13:49 Ответить
А може це просте самогубство
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25.04.2025 13:54 Ответить
Добра відповідь і путлеру і трампону!
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25.04.2025 13:49 Ответить
НаРЕБнувся скотиняка!
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25.04.2025 13:49 Ответить
От краснухи бывает не только бесплодие, но и безъяичие вместе с безголовием.
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25.04.2025 13:50 Ответить
Хоч на кабздона білети отримує, краще ніж людям смерть нести. Хай земля тобі буде бетоном
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25.04.2025 13:51 Ответить
ГОЙДА!!!
Полювання на свинопсів відкрито!
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25.04.2025 13:53 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
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25.04.2025 13:53 Ответить
Ритікова ліквідував Москалик . Потім Volkswagen ліквідував Москалика . Шо кому не понятно ?
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25.04.2025 13:56 Ответить
Приземлився клятий Ритіков до чорта у корзину, заребився в гробик із красухою у малині.
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25.04.2025 13:58 Ответить
Карабаса у студію!
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25.04.2025 14:00 Ответить
Треба свої здібності на щось корисне скеровувати. Наприклад, грав би у шахи, усі були б задоволені.
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25.04.2025 14:02 Ответить
А в Аду инженеры нужны???
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25.04.2025 14:04 Ответить
Може чорти замахались дрова підкидати, треба автоматизувати
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25.04.2025 14:11 Ответить
сегодня просто праздник какой то!сначала рашистский генерал,затем конструктор кацапского оружия!браво ВСУ!
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25.04.2025 14:07 Ответить
Зарывайте Рытикова!
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25.04.2025 14:09 Ответить
Шо, апять?!!!
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25.04.2025 14:13 Ответить
Агонь!
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25.04.2025 14:14 Ответить
давай до свідання 🎳 !!!
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25.04.2025 14:44 Ответить
Агентура/резидентура реалізує успішні диверсії, в т.ч. і з ліквідації ключових спеціалістів та вищого керівництва загарбника (генерала - командувача роду військ пам'ятаємо?) - тобто працює відмінно. І це добре.
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25.04.2025 14:48 Ответить
Я не конструктор, але тут бачу єхвект лінзи...
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25.04.2025 15:05 Ответить
А можна так і з помаранчевим припіздком організувати?
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25.04.2025 15:11 Ответить
 
 