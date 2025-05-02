Бойцы 66-й ОМБр дают отпор врагу на Лиманском направлении: "Количество россиян - сверхвысокое. Ежедневно фиксируем до 250 оккупантов". ВИДЕО

Украинские воины из 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов бригады на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно более двух десятков успешных атак.

"Дроны 66-й бригады бьют точно и безжалостно жгут все, что видят. Очередная мощная подборка уничтожения противника на одном из самых сложных направлений. И сколько бы воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго не устраивали ад на поле боя - московиты не оставляют попыток штурмовать наши позиции. Количество россиян - сверхвысокое. Только за день в полосе ответственности бригады фиксируем до 250 оккупантов. Противник давит по всей линии фронта, которую удерживает бригада, пытаясь пролезть в щели, чтобы закрепиться и развить успех. Несмотря на превосходящие силы врага, мы делаем все, что в наших силах и возможностях", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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