Двое неизвестных расстреляли трех полицейских в российской Махачкале. ВИДЕО
Двое неизвестных ликвидировали нескольких полицейских в российской Махачкале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки стрельбы во время атаки на российских силовиков.
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+20 Алекс Скела
показать весь комментарий05.05.2025 15:28
+17 Hrysha Hlyba #582024
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+15 Олексій Макаренко #556074
показать весь комментарий05.05.2025 15:28
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Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .