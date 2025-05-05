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Двое неизвестных расстреляли трех полицейских в российской Махачкале. ВИДЕО

Двое неизвестных ликвидировали нескольких полицейских в российской Махачкале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки стрельбы во время атаки на российских силовиков.

Также читайте: РФ не выплачивает "гробовые" родственникам ликвидированных оккупантов из Дагестана, - ГУР МО

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Дагестан (144) ликвидация (3591) МВД РФ (190) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+20
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05.05.2025 15:28
+17
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31
+15
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28
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05.05.2025 15:28 Ответить
-3.
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05.05.2025 17:59 Ответить
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28 Ответить
Здоров'я умєршім!
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05.05.2025 15:28 Ответить
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31 Ответить
Не поспішай, вони тільки почали тренування до параду
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05.05.2025 16:48 Ответить
Дагистанці рулять
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05.05.2025 15:32 Ответить
Красно дякую двом невідомим!
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05.05.2025 15:33 Ответить
Excellent. Ліквідовано трьох посіпак людожерського режиму. Молодці "нєізвєстні"👍!
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05.05.2025 15:33 Ответить
Треба терміново відправити туди миротворчі безпілотники - раптом там україномовних притісняє московський режим.
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05.05.2025 15:36 Ответить
Невідомим-респект...
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05.05.2025 15:37 Ответить
Діди стріляли Побєдобєсіє набирає обертів.
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05.05.2025 15:41 Ответить
ех, скоріше би такий двіж почався скрізь на болотах.
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05.05.2025 15:45 Ответить
Двоє невідомих героїв.
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05.05.2025 15:45 Ответить
Люблю когда - двіжуха !!
.
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05.05.2025 15:51 Ответить
Пулі лєтят , двіжуха !!!
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05.05.2025 15:51 Ответить
Махачкала это НЕ росия !!! это ДАГЕСТАН !!!
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05.05.2025 16:07 Ответить
це самий депресивний регіон на болотах. вони там будуть триматися мацкви. бо якщо піднімуть хвоста і підуть у вільне плавання, то їм там буде дупа повна - без зарплат, пенсій та інших соц пособій. хоча вони недалеко від айзерів, то там нафта точно має бути.
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05.05.2025 16:43 Ответить
Як невідомі ?
Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .
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05.05.2025 16:08 Ответить
Хто вам сказав, що Махачкала рассійська, це республіка Дегестан, з таким самим успіхом можна говорити що масква дегестанська.
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05.05.2025 16:34 Ответить
Ну добре що люди не постраджали......
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05.05.2025 16:34 Ответить
Наши в городе?
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05.05.2025 16:36 Ответить
Залишайтеся поки невідомими і продовжуйте свою добру справу. Після війни нагорода знайде героїв
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05.05.2025 16:45 Ответить
Молодці, партизани - ліквідували карателів!
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05.05.2025 16:57 Ответить
Побільше б таких новин.
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05.05.2025 17:12 Ответить
 
 