Двое неизвестных расстреляли трех полицейских в российской Махачкале. ВИДЕО

Двое неизвестных ликвидировали нескольких полицейских в российской Махачкале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки стрельбы во время атаки на российских силовиков.

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