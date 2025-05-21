РУС
К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, поэтому нужно давление, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию, поскольку Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. Российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность.

Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление. Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях - это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери - более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады.

Читайте: Зеленский и Кошта обсудили санкции против РФ и путь Украины в ЕС

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild

Топ комментарии
+21
Боневтік з Єлдаком не роповіли про цілі зустрічі з Патрушевим в Омані.Є привід думати,що розмова була про здачу України.Тому нас готували до шашликів,ігнорували попередження про вторгнення і за декілька днів касаби були біля Київа.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:59 Ответить
+17
Пане Юрію, Зе зробив все, щоб кацапів якомога менше загинуло, розмінувавши Чонгар, відвівши наші війська з укріплень в чисте поле, прибравши розвідку і снайперські групи, розформувавши танкогвий підрозділ, який прикривав Київ з півночі, відвівши бригаду нацгвардії з Гостомеля на схід, щоб не заважали кацапському десанту, закатав всі наші ракетні програми в асфальт, познімав клістрони із систем ППО, щоб не надумали збивати руськіх мальчікров в трусіках...брехав про шашлики і що расєянє одинарот і вони також люді... А твої всякі васілєвські-смаглюк закликали нікому не виходити з дому, що рускіє не будуть вбивати мірних, чи це не Боневтік Потужних таке говорив і таке робив? А вбивати ворога почали прості люди бутилками із запалювальною сумішшю і самі взяли зброю, бо силовики і влада дрпапанули, обгадивши за собою дорогу в сторону кордону. Коли люди зупинили ворога, то почали геройські повертатися і отримувати ордени за хоробрість в надії, що час пройде, героїв повбиває війна, а неправда стане для молоді правдою.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:22 Ответить
+14
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:53 Ответить
Боневтік з Єлдаком не роповіли про цілі зустрічі з Патрушевим в Омані.Є привід думати,що розмова була про здачу України.Тому нас готували до шашликів,ігнорували попередження про вторгнення і за декілька днів касаби були біля Київа.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:59 Ответить
Здача України - це під млн не зовсім живих кацапів із найкращих військових формувань? Крім постозвонства є конкретна інформація?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:02 Ответить
А що тобі ще конкретне потрібно?Ти забув підготовку до повномаштабного вторгнення і хто в перші дні зупиняв касабів?Потрібно бути або сліпим або йолопом,щоб не помічати очевидних реіей!
показать весь комментарий
21.05.2025 22:06 Ответить
І південь лідор с завгоспом теж нездав, і яйцеголовий немародерив і бакланов генерал не при чому
показать весь комментарий
21.05.2025 22:21 Ответить
Пане Юрію, Зе зробив все, щоб кацапів якомога менше загинуло, розмінувавши Чонгар, відвівши наші війська з укріплень в чисте поле, прибравши розвідку і снайперські групи, розформувавши танкогвий підрозділ, який прикривав Київ з півночі, відвівши бригаду нацгвардії з Гостомеля на схід, щоб не заважали кацапському десанту, закатав всі наші ракетні програми в асфальт, познімав клістрони із систем ППО, щоб не надумали збивати руськіх мальчікров в трусіках...брехав про шашлики і що расєянє одинарот і вони також люді... А твої всякі васілєвські-смаглюк закликали нікому не виходити з дому, що рускіє не будуть вбивати мірних, чи це не Боневтік Потужних таке говорив і таке робив? А вбивати ворога почали прості люди бутилками із запалювальною сумішшю і самі взяли зброю, бо силовики і влада дрпапанули, обгадивши за собою дорогу в сторону кордону. Коли люди зупинили ворога, то почали геройські повертатися і отримувати ордени за хоробрість в надії, що час пройде, героїв повбиває війна, а неправда стане для молоді правдою.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:22 Ответить
Юрко бот подоляцький косе під дурня.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:15 Ответить
👍
показать весь комментарий
22.05.2025 10:42 Ответить
Немає толку від Зе, хоча для Пу все по плану
показать весь комментарий
21.05.2025 21:52 Ответить
Потрибен розум і любов до Украіни.Все.Ми богото прогавили.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:53 Ответить
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:53 Ответить
Ти з ТЦК?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:10 Ответить
Тиск в газопроводі Дружба?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:56 Ответить
Нафтопровід
показать весь комментарий
21.05.2025 22:11 Ответить
Нафтопровід. Трошки помилився. Нафтопрофід, котрим Україна продовжуватиме постачати нафту з росії до ЄС до 2030-го року.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:15 Ответить
Твоя просрочка язиком ляпає ,
показать весь комментарий
22.05.2025 07:34 Ответить
Я, гаварит, прекратил удары по НПЗ, как распоследний лох. Но нада давить энтих россиян, только это должны делать совершенно посторонние люди не из нашего района, наши иностранные партнеры. Я нихера не могу, потому как с 2019 потужно просыраю ракетную программу, и задонатить людям Стерненку на ракеты невозможно.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:58 Ответить
Треба терміново знову полетіти до Макрона на обійми і чергові потужні обіцянки після них
показать весь комментарий
21.05.2025 21:59 Ответить
Тиск , певно , повинен бути такий самий , як тиск в нафтогоні , яким прямо зараз , Україна транспортує кацапський газ в Європу ?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:01 Ответить
Тобі вже сигнал давали, коли ти раптом кудись зник на три доби в 2022 році, як тільки русня напала.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:02 Ответить
Ні на йоту відношення кацапів до війни не змінилось - шей путлєр Трампа покусав
показать весь комментарий
21.05.2025 22:04 Ответить
Значить-відставка,якщо не зміг. Як обіцяв.Чого ж це?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:05 Ответить
не хоче ніхто бути для зеленського🤡 гарантом його жит'я...сам він не піде ,кремль не дозволить , одна надія на Божий випадок ...як кажуть ...
показать весь комментарий
21.05.2025 22:11 Ответить
Скільки ще Покроввськ протримається?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:11 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль.

Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА.

На тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника.

Невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:19 Ответить
Так було і по курській ,на жаль.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:35 Ответить
Тисни Володя, тобі ніхто не забороняє. Особливо мільйонами дронів, які ти обіцяв, довгими і товстими "Нептунами" і новітніми балістичними ракетами "Беня", "квартал" і "hizdьош", які ти створив за шість років свого одноосібного правління.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:14 Ответить
Закрий для початку нафтопровід "дружба", а потім будеш указувати другим країнам, що робити. Краще йди у відставку!
показать весь комментарий
21.05.2025 22:17 Ответить
Ага, і тиск буде саме на тебе, дурнику
показать весь комментарий
21.05.2025 22:26 Ответить
"Ми очікуємо від партнерів тиск. Бо нам щось робити ніколи. У нас дерибан встигнути поки можна.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:05 Ответить
Хкуй с роялем....
Висер в телеграмі це зовсім інша реальність порівняно з дипломатичними діалогами та офіційними закликами....
Повна деградація "змі" та споживацького анти-суспільства...
Країна в смартфоні мля, країна в телеграмі , країна в Чонгарі...
показать весь комментарий
21.05.2025 23:11 Ответить
×ерач кацапські НПЗ 24/7, довбню, а не шмарклі по щетині розмазуй
показать весь комментарий
21.05.2025 23:42 Ответить
зачем уйлу прекращать огонь. он трампу навешал лапши, лил елей, два часа льстил. тот и перестал давить. "на хвастуна не нужен нож, ему немного подпоёшь и делай с ним что хошь".
показать весь комментарий
22.05.2025 03:49 Ответить
Нажаль пан Зеленський не хоче йти у відставку, і передати владу Уряду нац порятунку, тому треба тиск.
показать весь комментарий
22.05.2025 05:29 Ответить
дивись не обсерися, як будеш тиснути
показать весь комментарий
22.05.2025 07:52 Ответить
Наш незламний Лідор молодець, ******* 770 млн. доларів в армії, бо партнери слабо тиснуть на рассію. Це, *****, потужно!
показать весь комментарий
22.05.2025 08:37 Ответить
Нажаль ти брехло,мородер,зрадник вже 6 років презедент України,завдяки безмозгому стаду,яке хотіло ржати,а не нормально жити,нажаль.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:21 Ответить
Ну прямо капитан очевидность. А мы и не знали. А шо по план стойкости та перемоги, разом з історичними безпековими угодами не спрацювали?
показать весь комментарий
22.05.2025 10:04 Ответить
товаріщ зеленський 🤡 , йдіть будь ласка у відставку ...за ради свого жит'я ,бо ми бачимо ,шо ви дуже поспішаєте здавати нашу Україну московії , встигніть злиняти з посади , ЗСУ вже нема шо губити ,ти чмо давно нелегитимне , якшо хлопці зрозуміють шо здача буде остаточна ,то прийдуть до по твою *ОПу...дермак тебе не врятує ...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:48 Ответить
які тобі сигнали потрібні Зе? що ти дов....***?
показать весь комментарий
22.05.2025 11:05 Ответить
просроченный тыскун 6 лет уничтожал аналоги шахеда и баллистику
показать весь комментарий
22.05.2025 12:13 Ответить
Тобто, не бажають зазирнути в очі, відмовляються зійтися десь так на середині, а кордони продовжують пересувати? Нічого ми не переплутали?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:20 Ответить
..вже на часі лупити по рашистських НПЗ і всьому іншому, щоб їх послабити, унічтожити!
Зараз вже не має сенсу догождати тр, він сам сказав, що здувся
показать весь комментарий
22.05.2025 12:30 Ответить
Вова, шо случилось, перестал принимать сигналы, порошок закончился?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:57 Ответить
Потужний лідор коментував смерть портнова в Іспанії???Підкажіть,тому що я ніякої інформації не бачив.Дякую!
показать весь комментарий
22.05.2025 16:30 Ответить
 
 