К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, поэтому нужно давление, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию, поскольку Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. Российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность.
Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление. Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях - это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери - более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады.
К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - подчеркнул президент.
Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль.
Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА.
На тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника.
Невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська.
Висер в телеграмі це зовсім інша реальність порівняно з дипломатичними діалогами та офіційними закликами....
Повна деградація "змі" та споживацького анти-суспільства...
Країна в смартфоні мля, країна в телеграмі , країна в Чонгарі...
Зараз вже не має сенсу догождати тр, він сам сказав, що здувся