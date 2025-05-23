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Целью "СВО" является создание "союзного государства" России, Украины и Беларуси, - депутат Госдумы Соболев. ВИДЕО

В Госдуме РФ заявили, что создание "союзного государства" является целью войны против Украины.

Об этом заявил член оборонного комитета Госдумы РФ Виктор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, полным решением целей специальной военной операции является создание единого союзного государства - России, Украины и Беларуси. Восстановление "русского мира" в рамках непосредственных границ. Мы должны, безусловно, защитить свой "русский мир". Иначе мы можем и страну не сохранить", - сказал он.

Читайте: Россия не пойдет на 30-дневное прекращение огня. Это только сыграет на руку Украине, - депутат Госдумы Соболев

Автор: 

Госдума (1262) россия (96018) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+67
Метою СВО буде розпад кацапстану і знищення мільйонів кацапів!
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23.05.2025 12:11
+62
Союзна держава разом з депутатом Соболевим йде курсом союзного руского корабля!
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23.05.2025 12:11
+58
Чи є межа тупості у цих істот?!
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23.05.2025 12:12
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Нічого нового цей старий пердун не сказав.В які б обгортки впродовж віків не завертали імперіалізм (фашизм чи комунізм)-все одно виходить війна за загарбання чужих територій,поневолення народів,злодійство статків.
Все інтерпретується згідно вимог часу-сутність залишається одна й та ж.
Нам з цим жити...
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23.05.2025 12:39 Ответить
Як кацапи повинні створювати сім*ю по соболєву!
Вибрати дружину майбутню жертву, вибити всі вікна у хаті, вкрасти машину, потравити худобу, спалити сарай, вбити майбутнього тестя, згвалтувати тещу на очах доньки, а доньку на очах матері, розповісти усім сусідам, що це вони самі все зробили, а потім запропонувати скаліченій дівчині руку і серце...
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23.05.2025 12:40 Ответить
Цель - наловить белых рабов на освоение Сибири, Киев как идеологический сакральный центр, а не как ресурсный-экономический, на примере Донбасса видно что промышленность им не нужна, уничтожают
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23.05.2025 12:40 Ответить
Звісно,це і є справжня мета рашистів!
Без України Рукожопа Окраїна Китаю(азіопа,оркостан,залєсьє) не може бути хоч трохи цивілізованою країною,а тільки придатком (колонією?) Китаю.
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23.05.2025 12:41 Ответить
Ну як "успіхи"?)))))
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23.05.2025 12:41 Ответить
И абрамович - русский, и усманов - русский, и алекперов - русский, и сталин - русский, и берия - русский, и даже вассерман - русский...
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23.05.2025 12:55 Ответить
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23.05.2025 20:50 Ответить
паскуда однією ногою в могилі і туди ж рузький мір. щоб ви всі в ньому виздихали.
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23.05.2025 12:54 Ответить
Это не князь Володимир русский, - это ты, Соболев, ******* на всю черепную коробень
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23.05.2025 12:54 Ответить
Чергове марення чергового маразматика.
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23.05.2025 12:55 Ответить
Пифагор был "русскким", Декарт был "руским" и Ньютон был "русским", так что всех кто-то не согласен с этим и тем что 2+2=12, нужно уничтожить, иначе они разрушат наш "прекрасный руссккий мир".
Страшно навіть подумати, що станеться коли варвари візьмуться ще й за математику, чи не дай боже за фізику
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23.05.2025 12:55 Ответить
така собі новина, то давно було зрозуміло що мета ***** відродити срср, увійти в історію як збирач "ісконнорузкіх зємєль"
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23.05.2025 13:04 Ответить
статуетку ублюдку.
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23.05.2025 13:05 Ответить
Та ви вже,г***они,визначтеся.
То захист «узькоязичніх»,то знищення в біолабораторіях бойових вужів,то щоб Україна не напала,а це вже«союзноє государство»
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23.05.2025 13:08 Ответить
шизоіди... звідки в них такий оптимізм? в Гаазі живими не всі ************, тож "санітари" в обличчі українців "лікуватимуть" і на місцях
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23.05.2025 13:12 Ответить
Дебіл цей Соболєв. Слово "руський" відповідає на питання- чий? Тобто раб, невільник, чиясь власність. Українець, німець, американець, британець, китаєць - іменники. А руцький -форма присвійного займенника - чий?
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23.05.2025 13:12 Ответить
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23.05.2025 20:52 Ответить
А цього алкаша не бентежить той факт, що КИЇВСЬКА РУСЬ та її князі існували задовго до появи його їб#чої паРАШІ
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23.05.2025 13:14 Ответить
Мета недосяжна. Руській мір тут не існуватиме
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23.05.2025 13:14 Ответить
В разі такого розвитку подій (чого не буде) ті, що сьогодні послуговується русскім язиком, скажуть, мовляв, ми були праві, що не переходили на украінскій.
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23.05.2025 13:23 Ответить
Так все к этому идет! Европа оставит себе( если сможет) небольшой санитарный кордон. А новыми сруськими землями будет кто ни будь "легитимный" командовать.
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23.05.2025 13:42 Ответить
Те, що під крайньою плоттю тобі за ворітник, кацахлуйский смоктун.
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23.05.2025 13:42 Ответить
Як не прикро констатувати, але ні США, ні ЄС на даний момент не зацікавлені у розпаді підараші!?
Більше того ставка верховного головнокомандувача України - не зацікавлена у переремозі у війні. зеленському вигідно продовжувати війну до безконечності.
Одним з найефективніших механізмів закінчення війни є саморозпад рашиської підерації, шляхом потрясінь, зовнішніх, або внутрішніх!
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23.05.2025 13:45 Ответить
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23.05.2025 13:52 Ответить
*******.
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23.05.2025 13:57 Ответить
Было предсказано что будет истреблена половина мужского населения. Но это ерунда, все трусливо прячутся. Рассказывают про сотни боев. Но это просто тупая имитация. 5-6 человек постреляли и убежали уже типа бой. Трусливая война.
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23.05.2025 13:58 Ответить
Це дискредитація Спального ВагОну і особисто <******* путіна! Метою есвео є денацифікація, демілітаризація, денатизація, а також (непублічні цілі) дефекація в чумайдан і калоізація поголівʼя рабсіян. Жодного разу про саааюз гааасууударств офіційний ***** не казав. Так що, цього підора за дискредитацію *********** наративів на кол (можна разом з *****м - за дискредитаційні нарративи).
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23.05.2025 14:15 Ответить
Підеш ти до кобзона з своїм рускім міром підар мокшанський.
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23.05.2025 14:20 Ответить
здохніть, курви!
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23.05.2025 14:21 Ответить
Нациська росія і її огидний "русский мир" має буцти на звалищі історії.
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23.05.2025 14:45 Ответить
РФ б'є по Одесі балістикою. У місті пролунали вибухи
СоюзницкійМір за версією кацапських людожерів.
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23.05.2025 14:57 Ответить
О це супер! Нарешті пу артикулював дійсну причину його сво.
Так, які ж можуть бути перемовини?
Він же сказав, що не зупиниться, доки не досягне своїх цілей.
Це означає, що як тільки пу поднакопить фінансів/сил, то ніяка цидулька його не зупинить...ну і Балтійським країнам, Польщі, і навіть Фінляндії треба готуватись... а там вже і на східний Берлін.
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23.05.2025 14:58 Ответить
А ніякі перемовини пуйлові і не потрібні; він про них ніколи і не заїкався. Це ідея ЄС та Штатів.
І щоби усім було цілком зрозуміло ше таке доповнення до цього кацапа соболєва. У популярному французькому тижневику L'Express 19 березня
вийшло інтерв'ю із сурковим під промовистим заголовком: «Russia will expand in all directions, as far as God wills» (Росія буде розширюватися в усі боки настільки, наскільки Бог дасть). На запитання кореспондента, на який результат сподіваються на московії, він відповів буквально таке: «Військовий чи військово-дипломатичний розгром України. Розділ цієї штучної квазідержави на природні частини». За словами багаторічного путінського ідеолога, «на цьому шляху можуть бути маневри, сповільнення та навіть зупинки. Але його буде пройдено... Стратегічні цілі не змінилися, тактичні коригуються в процесі реалізації стратегії... Україна це штучне політичне утворення, в яке були протиприродно втиснуті щонайменше три дуже різні регіони... Військовий вплив на Україну дозволить відділити російське від антиросійського, або, висловлюючись євангелічно, овець від козлів». Далі він продовжив: «У «русского мира» кордонів немає. «Русский мир» скрізь, куди тією чи іншою мірою проникає культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний вплив Росії. Тобто, на всіх континентах. Концентрація нашого впливу дуже різна у різних регіонах, але ніде не нульова. Тож розширюватимемося на всі сторони, а вже там, як Бог дасть, і на скільки ресурсів вистачить».
Це я навів для тих українців, котрі сподіваються, що війна невдовзі закінчиться. Але ж багато чого залежить від позиції ЄС та наступної адміністрації Штатів.
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23.05.2025 17:20 Ответить
Тобто, т.з. перемовини потрібні пуйлові лише для того, аби офіційно закріпити повну капітуляцію України.
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24.05.2025 09:49 Ответить
Соболев, если следовать твоим словам, тогда и Обама русский, и Папа Римский - русский, и Президент Японии - также русский.

А ты мордвин какой-то, да еще и алканавт, судя по испитому лицу...
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23.05.2025 15:03 Ответить
кожен раз коли видае що більше ненавідіти неможливо ці кацапські ублюдки видают черговий срач і лишаеться тільки одне бажання знищити цих нелюдей до останього
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23.05.2025 15:15 Ответить
Самая Счастливая Страна Руzzких
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23.05.2025 15:42 Ответить
Уйло постійно брехав про загрозу,про націоналістів,а зараз касабчики вже відкрито заявляють ,що ціль війни розв'язаної нароссією,побудова імперії.
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23.05.2025 15:45 Ответить
То може, для створення "союзної держави", треба було не нападати на Україну і не геноцидити її людей? Ні? Кончені виб*лядки.
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23.05.2025 16:04 Ответить
Краще 10-15 союзних держав на території що була рассійєй...
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23.05.2025 16:17 Ответить
На хіба ви нам потрібні, "абізяни"...
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23.05.2025 16:27 Ответить
Іди туди, куди Макар телят не ганяв,це я тобі кажу, стара баба. Це не ви, це ми вкурвилися, ви нас гнобите, знищуєте вже як 500, років. А народ Український дуже терплячий. Вам покидькам недалеким, ще сам Пєтруша 1, казав і попереджав не дратуйте Українців,бо буде лихо. Вони тягнуть, як воли, та ще й мовчки. Буде ще вам московитам непереливки. Дякую нашим Воїнам, нізькій уклін до землі. Ми переможемо.
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23.05.2025 16:52 Ответить
ну то что беларусь станет областью а не республикой даже это всё к тому идёт,бульбаши терпилы и рабы как и кацапы!а вот Украина *** тебе,кацапский ты *****,кровью захлебнётесь её завоёвывать!
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23.05.2025 17:22 Ответить
шизофреник редкостный-объявил Киевский князей-рюзькими! а между тем такая национальность появилась лишь в годы совка!
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23.05.2025 17:25 Ответить
йди на *** тварь
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23.05.2025 17:31 Ответить
По итогу доразвалите вы и свою раху. Вопрос в сроках. Хотелось бы пораньше. Но быстро это не будет. Успеете еще много делов натворить и людей убить
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23.05.2025 18:30 Ответить
Наче Піднебесна бажає створити з вами "союзну" державу ... Руки геть росіяки від України!
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23.05.2025 18:57 Ответить
Кончинные
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23.05.2025 21:38 Ответить
Причем свинособак не волнеут,когда был Владимир,Игорь,этих животных в помине не было,они в Залесье по лесам ,и болтам бегали! И какая в жопу одна держава,когда мы их ненавидем на все поколения?? Как животные это представляют! У нас полностью никчемное руководство,дипломатия,и полностью отсутствует контрпропаганда! Квартал 95,блдь
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24.05.2025 07:45 Ответить
падло кончене шоб ти здохло щвидше
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24.05.2025 09:56 Ответить
Нарешті зізналися. А починалося все із денацифікації і пошуків Бандери!
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24.05.2025 11:51 Ответить
Та вже навчилися би синхронно брехати. Який на.. Союз якщо вимагаєте нейтралітету. І кого взагалі цікавить ваш союз і ваш руській мір світового масштабу
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24.05.2025 13:06 Ответить
кацапи смердячі.
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24.05.2025 13:53 Ответить
Кацап ублюдок людоїд каннібал російський...ви довели що ви людино ненависний дикий народ який ще є на світі...судячи з цього вас уроків не повинно бути на світі...
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24.05.2025 15:28 Ответить
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