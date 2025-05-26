По информации разведки, РФ не планирует завершать войну, наоборот готовятся новые наступательные операции, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые наступательные операции.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок - очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы.
Видим по информации, которую получает разведка, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.
Уверен, разведки партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, - это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", - сказал Зеленский.
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Тут Луценко все розповість, особливо з 24хв - як слуги налагоджують зв"язки з країнами Карибського басейну й куди ще вкладають гроші в СВОЇ корупційні програми ...не в ЗСУ й просто НА СЕБЕ
Але в мене питання : чому президент звертаючісь до народу і це є офіційне звернення, робить це не на фоні Українського прапору, як це роблять всі президенти в світі?
Дивно - ге ж, хлопче?
Впевнений: ти фшоці!
я НЕ бачу ніяких "батальйонних ударних групіровок" !
з кінця 2021 р. НЕ бачу....
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Це капец!!!
Ще вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки і тих, кого вже насильно мобілізували зараз.
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Ви ж космополіти.... не ваша війна! Вас цьому не вчили.... какая разніца?....
Бусінки грьобані ухилянтські!
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
Ми вас не тримаємо - не ховайтеся ,не сидіть в коментах - йдіть в ТЦК ,мобілізуйтесь ,воюйте - не ждіть мєнтів з прокурорами - вони все одно не прийдуть...
вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки..
а ніхто їх лохами не вважає - про померлих тільки хороше . Квіти носимо їм на могили - тіла,яких знайшли ... а кого не знайшли - поминаємо так . Як і тих азовців -яких четвертий рік не можуть поміняти ...
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
А чого нам за них переживати ? Хай вони самі за свої маєтки та статки переживають .Захищають та охороняють .А бідовому українцю ,що захищати - у якого зі статків - один паспорт та пару долярів ? буде працювати на польського чи чеського пана ( той хоч по людськи платить ) та іноді за чаркою дивитися на червону калину посаджену на чужині .
Займисяя своїми прями обов'язками, а саме, підготовкою країни до оборони!
Харош язицюрою плести.
Економіку на воєнний лад. Всі витрати бюджету на коміків, дебіломарафони, асфальти, в нуль.
Займися законами про мобілізацію, це твої обов'язки забезпечити комплектацію ЗСУ, а не військвих із воєкоматів, яких ти підстваляєш під удар.