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Новости Видео Обращение Зеленского
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По информации разведки, РФ не планирует завершать войну, наоборот готовятся новые наступательные операции, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые наступательные операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок - очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы.

Видим по информации, которую получает разведка, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

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Уверен, разведки партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, - это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) обращение (762) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+20
Це що значить, що "План перемоги", "План незламності" і "План потужності" - усе даремно?
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26.05.2025 20:44
+16
На нари мудака тупорилого! Обкурене чмо чим далі, тим тупіше.
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26.05.2025 20:47
+13
ОООООООООООО ВІДОСИКИ ПІДЇХАЛИ
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26.05.2025 20:45
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А ти ж бігав з миром - виробляй зброю і тягни звідки бачиш
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26.05.2025 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xYwzVku2sqw

Тут Луценко все розповість, особливо з 24хв - як слуги налагоджують зв"язки з країнами Карибського басейну й куди ще вкладають гроші в СВОЇ корупційні програми ...не в ЗСУ й просто НА СЕБЕ
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26.05.2025 20:57 Ответить
Це в нас національний вид спорту - перекинути гроші раз 5 з офшору на офшор і бай- бай - кінці в воду
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26.05.2025 21:02 Ответить
До чого тут національність? Кралуть всі. Зеленьський і його багатонаціональна камарілья довела цей процес розкрадання до космічних маштабів.
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26.05.2025 21:31 Ответить
Та вся ця муйня з його рота тільки для одного - я вам і надалі буду вішати локшину на вуха, а ви навіть і не думайте про перевибори чи ще щось, бо війна ж і...я лєгітьомний аж до кінця. Цікаво, кінець чого відбудеться швидше - України чи війні...з його допомогою...розкрадати гроші на оборону.
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26.05.2025 20:58 Ответить
Це що значить, що "План перемоги", "План незламності" і "План потужності" - усе даремно?
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26.05.2025 20:44 Ответить
А як же кілька десятків договорів про гарантії безпеки?
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26.05.2025 20:47 Ответить
Шкода витраченого паперу
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26.05.2025 20:53 Ответить
ОООООООООООО ВІДОСИКИ ПІДЇХАЛИ
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26.05.2025 20:45 Ответить
Я не ханжа. І звісно важливо те про що говорить президент.
Але в мене питання : чому президент звертаючісь до народу і це є офіційне звернення, робить це не на фоні Українського прапору, як це роблять всі президенти в світі?
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26.05.2025 20:46 Ответить
це він тіпа влазить в кожну хату, неофіційно, по-домашнєму.....
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26.05.2025 20:51 Ответить
З прапором України, погодтесь, це зробити легше.
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26.05.2025 20:53 Ответить
Та потомушо в нас кожен Президент. Я Президент. Ви Президент. Він Президент. Вона Президент. А Воно ПриЗЕдент.
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26.05.2025 20:53 Ответить
Угу, в потязі - в коридорі, чи туалеті..х його знає..
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26.05.2025 20:58 Ответить
Ніка ти побачила те про те що ніхто не не замітив .
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26.05.2025 21:51 Ответить
Точно українець?
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26.05.2025 22:27 Ответить
На нари мудака тупорилого! Обкурене чмо чим далі, тим тупіше.
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26.05.2025 20:47 Ответить
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26.05.2025 20:47 Ответить
А в нього, проофесійна розвідка!, цього, ніхто не знав...
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26.05.2025 20:49 Ответить
За інформацією розвідки.... комедія, Путін сам про це постійно говорить.... Будєм наступать, буферниє зоні, ми побєждаєм.... Це всі знають, а ось чого ніхто не знає, яка стратегія та план перемоги Зеленського, бо цєй подлец Трамп каже, що Бубочка банкрот....
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26.05.2025 20:49 Ответить
Бо ***** путін нападе!!!!!!!!!!!
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26.05.2025 20:49 Ответить
Мені оце ЗЕлене скиглення що вечора про "завершення війни" якого не буде,вже починає зайобувати 🤬
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26.05.2025 20:51 Ответить
тільки починає ? ..і лише зараз?
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26.05.2025 20:52 Ответить
За інформацією розвідки, РФ не планує завершувати війну, навпаки готуються нові наступальні операції, - Зеленський

Дивно - ге ж, хлопче?
Впевнений: ти фшоці!
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26.05.2025 20:53 Ответить
та ясно. він ще Львів не захопив, от мрійник Зеленський
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26.05.2025 20:55 Ответить
"ще дві-три наступальні операції. не більше" (С)
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26.05.2025 20:58 Ответить
2-3 тижні...(С)
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26.05.2025 21:07 Ответить
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26.05.2025 21:02 Ответить
Солдат Джейн всіх врятує. Разом з татаровим.
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26.05.2025 21:08 Ответить
дякую..поригав
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26.05.2025 21:37 Ответить
вова, та ти що ?!

я НЕ бачу ніяких "батальйонних ударних групіровок" !
з кінця 2021 р. НЕ бачу....

.
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26.05.2025 21:06 Ответить
"Посади отримали колишній гуморист Бахматов і дзюдоїст Зантарая"

Це капец!!!
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26.05.2025 21:07 Ответить
я не поняв з виступу - кави не буде?
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26.05.2025 21:10 Ответить
нападение будет на Киев? а карты покажи!
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26.05.2025 21:13 Ответить
Але ми й далі будемо сидіти на диванчиках, ховатися від ТЦК, платити по 5-15т. баксів кидалам, щоб тонути у Тисі, випендрюватися в коментах щоб спочатку на фронт йшли менти з прокурорами.
Ще вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки і тих, кого вже насильно мобілізували зараз.
***
Ви ж космополіти.... не ваша війна! Вас цьому не вчили.... какая разніца?....
Бусінки грьобані ухилянтські!
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
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26.05.2025 21:14 Ответить
О вилізло!!Тобі напевно сняться твої тупорилі тексти і ти їх ліпеш під кожною новиною ???
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26.05.2025 21:27 Ответить
Але ми й далі будемо сидіти на диванчиках, ховатися від ТЦК, платити по 5-15т. баксів кидалам, щоб тонути у Тисі, випендрюватися в коментах

Ми вас не тримаємо - не ховайтеся ,не сидіть в коментах - йдіть в ТЦК ,мобілізуйтесь ,воюйте - не ждіть мєнтів з прокурорами - вони все одно не прийдуть...

вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки..

а ніхто їх лохами не вважає - про померлих тільки хороше . Квіти носимо їм на могили - тіла,яких знайшли ... а кого не знайшли - поминаємо так . Як і тих азовців -яких четвертий рік не можуть поміняти ...

А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"

А чого нам за них переживати ? Хай вони самі за свої маєтки та статки переживають .Захищають та охороняють .А бідовому українцю ,що захищати - у якого зі статків - один паспорт та пару долярів ? буде працювати на польського чи чеського пана ( той хоч по людськи платить ) та іноді за чаркою дивитися на червону калину посаджену на чужині .
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26.05.2025 21:27 Ответить
Капитан Очевидность.
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26.05.2025 21:35 Ответить
Вовік, ну досить вже гундосить у суфльора.
Займисяя своїми прями обов'язками, а саме, підготовкою країни до оборони!
Харош язицюрою плести.
Економіку на воєнний лад. Всі витрати бюджету на коміків, дебіломарафони, асфальти, в нуль.
Займися законами про мобілізацію, це твої обов'язки забезпечити комплектацію ЗСУ, а не військвих із воєкоматів, яких ти підстваляєш під удар.
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26.05.2025 21:36 Ответить
А ти, що готуєш. Потужна відповідь цим відосиком?
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26.05.2025 21:39 Ответить
прокоментую відомою піснею "нам кіздець, Люда ..нам кіздець...не волновайся"
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26.05.2025 22:22 Ответить
Невже дотумкав????!!
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26.05.2025 22:23 Ответить
Это и последнему дебилу было ясно. Только зря срали в лицо Америке и Трампу. Это в итоге может выйти боком всем.
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26.05.2025 22:26 Ответить
А недолідор і далі планує мародерити с відкатом 40% особисто боневтіку
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26.05.2025 23:06 Ответить
 
 