По информации разведки, РФ не планирует завершать войну, наоборот готовятся новые наступательные операции, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые наступательные операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок - очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы.

Видим по информации, которую получает разведка, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

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Уверен, разведки партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, - это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", - сказал Зеленский.