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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российский военный бьет, издевается и справляет нужду на своих приспешниках-отказниках: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой один из российских военных проводит воспитательную "беседу" с двумя приспешниками-отказниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двух отказников привязали к дереву. Их нещадно избивают и справляют на них малую нужду.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне привязали своего "пятисотого" приспешника за ноги к машине и таскают по полю: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) издевательство (158)


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Топ комментарии
+35
Тільки трампу не показуйте, а то зірветься і попреться за новими відчуттями, бо "золотий дощ" якраз його тема
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28.05.2025 15:53
+30
А ви думаєте, чого вони вперед пруть хоч би і на милицях?
Бо позаду - пекло гірше, ніж попереду.
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28.05.2025 15:54
+26
А в Україні з СЗЧшниками та дезертирами досі граються в суди, а саму військову службу вважають порушенням прав людини. От би зібрати усіх тих українських сцикунів-ухилянтів і відправити у "російський світ", щоб вони на власному досвіді відчули, що таке "російське право на життя", яке, за їхніми словами, в Україні ТЦК у них нібито забирає
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28.05.2025 16:17
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Ухилесы сыны Ухила, продолжайте бегать от ТЦК, бо там же нарушают ваши права! Вот в рашке ваши права никто нарушать не будет )))
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28.05.2025 17:37 Ответить
Та ладно . Кацапам не звикати . Їм ***** вже 25 років дзюрить у обличчя . І ніхто не проти .
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28.05.2025 18:16 Ответить
Да что бы вы понимали! Это АНАЛОговнетное оружие, с помощью струи мочи передаётся энергия.
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29.05.2025 00:22 Ответить
Ну прям витвір мистецтва "пісающий мальчік" тут тобі і широта "руской души" і красота"руского міра" і захист"рускоязичних" і дотримання статутуООН
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28.05.2025 18:37 Ответить
Такі, дітки, заробітки.
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28.05.2025 18:58 Ответить
Це спогади про імовірне майбутнє для тих хто не хоче воювати в ЗСУ. В армії Пуйла з ними церемонитися не будуть і або йдеш на штурм Варшави, або одержуй порцію мочі в рот. Рот треба буде відкривати поширше , якк накажуть.
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28.05.2025 21:28 Ответить
Тебе бачу молдовани озолотили,що так воюєш з молЬдови.
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28.05.2025 21:37 Ответить
Напевно, про VPN ти ще не чув
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28.05.2025 22:47 Ответить
А ти звідки хрюкаєш? Невже з окопа?
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29.05.2025 00:12 Ответить
сечі
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29.05.2025 00:11 Ответить
Це відео потрібно розповсюдити по всім країнам !! Потрібно іще раз показати що московія територія повного зла !
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28.05.2025 19:03 Ответить
Це відео має стати добрим прикладом для ТЦКашників, як розмовляти та поводитись з ухилянтами.
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28.05.2025 19:37 Ответить
Військо антихристове
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28.05.2025 20:36 Ответить
Я не понимаю, как эти рашистские подстилки так опустились?! У них же есть БОНВОЕ ОРУЖИЕ!!! На меня на срочной в СССР прапор пытался сворованный им же кабель повесить, но тут повезло - боевая тревога, боевые патроны, я механик ЗАС (засекреченная аппаратура связи), а у моего прапора НЕ БЫЛО ДОПУСКА (!!!) на мой пост. Предупреждение, предохранитель, передёрнул затвор и АКМ ему к груди. Больше от рашистского ссылка претензий не было!!!
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28.05.2025 21:00 Ответить
Расскажи ещё что-нибудь, где были такие специфицеские уставы, по которым надо было прапору автоматом в грудь тыкать? Ты точно в Советской армии служил? Или в 3.14здобольных войсках?
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29.05.2025 00:18 Ответить
****, потомки пушкина и тургенева с гагариным!!!🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:24 Ответить
це вони до своїх так відносяться. Капітулянти, як вам?
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28.05.2025 22:10 Ответить
Это в каком гвардии краснознамённом полку такое происходит?
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28.05.2025 22:12 Ответить
Худоба і та людяніша.
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28.05.2025 23:09 Ответить
Всі нас і далі ще ''гардятся і разгаварівают русскім язиком''' вбивць і окупантів..
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28.05.2025 23:12 Ответить
пісяющіє мальчікі в маєчках..Одного впізнали такого як славянського мальчіка...в руках отвори і на ногах від цвяхів
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28.05.2025 23:11 Ответить
Прекрасно))))
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28.05.2025 23:54 Ответить
Червоному Хресту, звісно, нелегко - так хочеться кинути претензію Україні, та от біда: на відео свої ж кацапи, один одного "виховують" як можуть. І що тепер робити? Скаргу на самих себе писати? Методички на такий випадок явно не підготували.
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29.05.2025 00:09 Ответить
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