Российский военный бьет, издевается и справляет нужду на своих приспешниках-отказниках: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой один из российских военных проводит воспитательную "беседу" с двумя приспешниками-отказниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двух отказников привязали к дереву. Их нещадно избивают и справляют на них малую нужду.

Внимание! Ненормативная лексика!

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