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Ночью беспилотники снова атаковали Москву и область: обломки повредили дом. ВИДЕО
В ночь на 29 мая Москву и область атаковали беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые атаковали московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
В сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.
Также о взрывах в небе сообщали жители Одинцов, Апрелевки и Звенигорода.
Топ комментарии
+5 Андрей Королько #512462
показать весь комментарий29.05.2025 07:17 Ссылка
+3 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий29.05.2025 07:19 Ссылка
+2 Fox Fox #573921
показать весь комментарий29.05.2025 07:01 Ссылка
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90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.
А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...