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Новости Видео Атаки БпЛА по РФ
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Ночью беспилотники снова атаковали Москву и область: обломки повредили дом. ВИДЕО

В ночь на 29 мая Москву и область атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые атаковали московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

В сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

Также о взрывах в небе сообщали жители Одинцов, Апрелевки и Звенигорода.

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Автор: 

москва (3089) Удары по РФ (317)


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Топ комментарии
+5
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17
+3
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19
+2
в шо ви кцапня думали , тільки нам ви будете псувати сон
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29.05.2025 07:01
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в шо ви кцапня думали , тільки нам ви будете псувати сон
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29.05.2025 07:01 Ответить
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17 Ответить
через тиждень буде тобі пиль в москві
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29.05.2025 07:22 Ответить
На жаль мААЦква далеко, а те шо можна розвалити там бєлгород чи інше місто, то кремлівським кацапам це до лампочки.
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29.05.2025 07:38 Ответить
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19 Ответить
зіпсувати тисячам кацапам сон теж добре
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29.05.2025 07:24 Ответить
кацапам дозволяють публікувати тільки пошкодження житлового сектору, а якщо дуже повезе, то це може бути лікарня або школа. А так у них більше нічого не горить.
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29.05.2025 07:25 Ответить
Так і у нас про це мовчать... А кацапам треба відповідать цитатою з Лаврова, ще весни 2022-го року: "Мы бьём исключительно па ваенным абъектам... А если наши ракеты падают на дама мирных жителей - эта исключительна вина вашего ПВО... Нечего сбивать наши ракеты над жилыми районами... Пусть-бы летели дальше...".
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29.05.2025 07:49 Ответить
на форумі цензора не знають, що у них мовчать, тому зараз напишуть про вибиті шибки у багатоповерхівці. У нас тут є постійний дописувач, якій постіно на чергуванні у темах діпстрайків, і пише про вибиті шибки.
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29.05.2025 08:04 Ответить
Я бачу... Ця гнида тут "смердить" постійно... Косить під "фсьопрапальщика"...
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29.05.2025 08:13 Ответить
косить під працівника МВС, хоча насправді працівник ФСБ на підробітках, якому контора сплачує VPN "Україна преміум".
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29.05.2025 08:31 Ответить
кацапи не спати , страждати !
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29.05.2025 07:25 Ответить
Інколи здається,що в наших дронах якийсь примусовий обмежувач бойового навантаження
90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.

А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...
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29.05.2025 07:28 Ответить
а які моделі наших БПЛА літають на москвуз пятьма кілограмами вибухівки?
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29.05.2025 07:51 Ответить
Молодці, НАШІ РІДНЕНЬКІ ВОЇНИ ЗСУ!!! Що, підла кацапня, подобається вам "двіжуха" вашого ВИРОДКА пуйла??? Отримуйте задоволення, ПІДЛІ МОСКАЛІ!!!
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29.05.2025 07:32 Ответить
Нагадали що війна - нехай сцяться
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29.05.2025 07:42 Ответить
знову з Внуково тільки ковром-самольотом можно полетіти, бо від Апрєлєвки до ЗПП Внуково 9 кілометрів.
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29.05.2025 07:43 Ответить
мешканці Одінцово чули вибухи, а от мешканці Сколково, яке впритул межує з Одінцово, не чули. Мабуть одинцовці сліпі, а сколковці оглохли від гуркоту нанотехнологічних підприємств.
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29.05.2025 07:57 Ответить
"Двіжуха" на парашиї якісь неопізнані "Ворожі" дрони масовано атакують моцкву та підмоцков'я
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29.05.2025 07:49 Ответить
Як пуйло і хотіло - двіжуха
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29.05.2025 07:57 Ответить
 
 