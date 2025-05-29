Ночью беспилотники снова атаковали Москву и область: обломки повредили дом. ВИДЕО

В ночь на 29 мая Москву и область атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые атаковали московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

В сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

Также о взрывах в небе сообщали жители Одинцов, Апрелевки и Звенигорода.

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