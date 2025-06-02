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Силы обороны ликвидировали командование противника вместе со средствами связи, техникой и личным составом. ВИДЕО

Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ликвидировали командование противника на оперативно-тактической глубине фронта. Чаще всего удары наносились сбросами противотанковых мин.

Подборка ударов по штабам была обнародована в телеграм-канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ликвидация командных пунктов с соответствующими средствами связи и управления, автотехникой и личным составом замедляет способность врага к наступлениям", - прокомментировали видео.

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Автор: 

армия РФ (19620) уничтожение (7197)


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Пригадую, в 23-му вантажив два здорових трофейних Урали ТМ-ками.
Половина від ЗСУ, а ще половина, що самі збирали. Мав ключик, потім відходили, дьоргали паракордом. Значить, без сюрпризів.
Багато так назбирали вздовж дороги між Вірнопіллям та трасою на Камишеваху.
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02.06.2025 23:44 Ответить
 
 