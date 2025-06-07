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СБУ обнародовала видео из спецоперации "Павутина": путь FPV-дрона от вылета с крыши модульного домика до поражения самолета. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации "Павутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного домика до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Этой операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши десантники сорвали штурм россиян и уничтожили вражеские машины, мотоциклы и атаковали пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

россия (96184) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+25
досить мастурбувати на Павутину - начніть мастурбувати на курську операцію яка стала Сумською
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07.06.2025 16:23 Ответить
+24
Ти, пєтух диванний, мастурбатор! Підори зайшли б у Сумську ще 9 місяців тому, якби їх не змусили воювати на їхній території.
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07.06.2025 16:44 Ответить
+16
Ботня намагається перекрити, але не дуже виходить. Розйоб знатний на віки, буду згадувати і буде моя душа радуватись ще не один рік.
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07.06.2025 16:28 Ответить
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Баканов теж завжди діяв за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського ?
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07.06.2025 16:23 Ответить
Де літачки Перехватчик? чи РФ залищиться після війни?
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07.06.2025 17:10 Ответить
Інструктаж для ворога????
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07.06.2025 17:43 Ответить
досить мастурбувати на Павутину - начніть мастурбувати на курську операцію яка стала Сумською
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07.06.2025 16:23 Ответить
Ти, пєтух диванний, мастурбатор! Підори зайшли б у Сумську ще 9 місяців тому, якби їх не змусили воювати на їхній території.
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07.06.2025 16:44 Ответить
Так наші вищі чині заявляли, що Курська операція вдалась, тому що зі сторони рашистів були тільки строковики, яких наші і набрали в полон.
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07.06.2025 17:29 Ответить
Вранье. Там никого кроме срочников и огрызков "Ахмата" не было. Никаких группировок. Это признала и власть. Хватит тут тупо врать.
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07.06.2025 17:33 Ответить
Нубов ти РФ активіст? пуканчик рве не по дитячому)))0
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07.06.2025 17:08 Ответить
Русні суджанську трубу по всій немитій під музику і попів тягати можна, це побєда.
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07.06.2025 17:15 Ответить
кацапам та підкацапникам аж очі пече бачити, як тане їхнє дуте "вєлічіє", з відеопідтвердженнями.. мабуть тому їм "повилазило", що ЦЯ новина не про Сумську та Курську))) області України..
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07.06.2025 17:48 Ответить
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07.06.2025 16:25 Ответить
"Фтарой армієй міра" - що на "срср", що на пинкдогстан, рахувалось тільки по поголів'ю пінкдогів!
Перше місце, займала Китай...
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07.06.2025 16:49 Ответить
а коли шашлик буде обмінювати Суджу ? ЦЕ ж Зекозирь ? може вже на часі ?
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07.06.2025 16:26 Ответить
спокійно летить і вибирає жирну ціль
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07.06.2025 16:27 Ответить
Ботня намагається перекрити, але не дуже виходить. Розйоб знатний на віки, буду згадувати і буде моя душа радуватись ще не один рік.
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07.06.2025 16:28 Ответить
Розйоб буде коли кацапи скоро Суми візьмуть.
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07.06.2025 17:20 Ответить
І шо, тепер ще два роки кожний день це згадувати? Мутіть щось новіше і сильніше. На старих дріжджах далеко не заїдеш.
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07.06.2025 16:28 Ответить
не треба нічого мутити.
достатньо просто почати купувати ідеї.
і люди принесуть задумки ще крутіші аніж ця яка й так є дуже крутою.
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07.06.2025 17:28 Ответить
Победобесіє. Коли Зелька сдасть Суми, СБУ викладе ще якійсь фінальний відосік.
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07.06.2025 16:29 Ответить
Реально,зелеуї@ани плутають народ України з кацапами. Думають вічно розповідати про "дєла давно мінувших днєй" коли в реальності повна жопа.
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07.06.2025 16:32 Ответить
Кацапо-бот Андрій Лавриненко та Федя Сидоренко одна кацапо-особа?
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07.06.2025 17:17 Ответить
Сам ти Федя. Я натурально Лавриненко, як батько та батько мого батька. Мені не треба робити різні аватари. Я виражаю тількі свої думки. Піар потрібен, але не до тошноти.
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07.06.2025 17:52 Ответить
Зробить вже марку,та досить с цею ,,павутиною,,
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07.06.2025 16:29 Ответить
Не підривайся!
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07.06.2025 16:49 Ответить
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07.06.2025 16:30 Ответить
це таке в кацапні ППО
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07.06.2025 16:31 Ответить
Цікаво,про "Павутину" ********* будуть розповідати і коли кацапи Суми захоплять?🤔
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07.06.2025 16:30 Ответить
так це ввійде в Історію
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07.06.2025 16:32 Ответить
Історію пишуть переможці.
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07.06.2025 16:35 Ответить
Дурня повна!
Скажеш, що німці не описували історію Другої світової війни?
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07.06.2025 16:48 Ответить
Ти мабуть на сумському напрямку, чи на дивані? Чи ти краще зробив би? Де ти?
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07.06.2025 16:36 Ответить
А ти, Дімон, в якій бригаді служиш?
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07.06.2025 16:40 Ответить
Це просто Пікалов при реєстрації, однією буквою помилився, ще й зеленоботів сюди підтягнув. Цікаво, під яким ніком тут лисий ошивається
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07.06.2025 17:28 Ответить
Ні, бовдуре, з дибільним ніком, я, на відміну від тебе бота, не ховаюсь та реєструюсь під своїм ім'ям, бо не боюся ні кого! Не напрягайся та не вигадуй мені чужих прізвищ! Я відповідаю за себе, поки такі як ти воняють з під мамкиної спідниці! А моя бригада 28! Та зараз я не там. Собаки з ботоферми тут розлаялись! А ну песики, бігом по своїх собачих будках!
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07.06.2025 18:15 Ответить
Красотєнь!
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07.06.2025 16:30 Ответить
Тобто на ТУ-160 наші дрони теж націлювались?
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07.06.2025 16:46 Ответить
Це Ту-22М3, але писали, що знищили і Ту-160.
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07.06.2025 16:50 Ответить
Дякую - я далекій від авіації.
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07.06.2025 17:01 Ответить
Втерли кацапам носа - війна ж не закінчилась!- зараз потрібно захиститись - щоб не відступати кожен день
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07.06.2025 16:47 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
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07.06.2025 16:53 Ответить
Трумпу хтось би прочитав, щоб не звиздів, що Україна його дружка ***** провокує.
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07.06.2025 17:22 Ответить
Та нашим у першу чергу !
Чомусь практично зовсім ніде в інформпросторі України !? нема що ударами по кацапських аеродромах була зірвана операція *****: "Блискавка Зевса" !
Акцент лише на знищеній матчастині.
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07.06.2025 17:31 Ответить
Патєрь нєт!
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07.06.2025 16:54 Ответить
Тобто,я правильно зрозумів,що оскільки ці відео публічні,то більше подібних схем вже не буде?Хочеться вірити ,що запас фантазії ЗСУ не вичерпався,але шкода отак одразу все показати(Некраще було б це робити,аж поки москалі вже самі не зрозуміють що відбувається?(((
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07.06.2025 16:55 Ответить
Спецслужби не повторюються!
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07.06.2025 17:04 Ответить
Якщо проходить,то пробують щоб пройшло аж на повний)
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07.06.2025 17:14 Ответить
Якщо згадати Чорнобаївку, то ЗЩ.
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07.06.2025 17:53 Ответить
Маленька ********** боляче кусає, але справа не в тому, а в тім, що вони є!
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07.06.2025 17:08 Ответить
а ти їх киросіном
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07.06.2025 17:11 Ответить
https://t.me/voynareal/116149 🔥 Потужно горить НПЗ "Лукойл" у російському Кстово, що в Ніжегородській області Русня пише, що його атакували дрони, але факт попадання у НПЗ приховують та заявляють про постраждалий бітумний завод.
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07.06.2025 17:10 Ответить
Якщо горить бітум, то це надовго. Пока весь не вигорить. Погасити неможливо.
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07.06.2025 17:28 Ответить
"Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського."
==================================================================
Ледь не став блювати від огиди від такого холуйства.
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07.06.2025 17:13 Ответить
якби прізвище президента було инше, юля наприкляд то як, по вашому, звучала б фраза?
або не юля, хтось инший?
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07.06.2025 17:30 Ответить
Після зливу кацапам (через Лукашенка) операції по "вагнерам", після того як титанічна праця та кар'єри найкращих професіоналів спецслужб була викинута на смітник нашим "найверховнішим", ні віри ні довіри до нього не може бути апріорі. Він - ворог.
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07.06.2025 18:07 Ответить
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07.06.2025 17:17 Ответить
Аплодую стоячи 👏
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07.06.2025 17:22 Ответить
Кому "вам", васілій?
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07.06.2025 17:29 Ответить
Щезни в своїй сортирній ямі, скотино кацапська!
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07.06.2025 17:29 Ответить
Представляю, как тяжело пилоту дрона с выбором. Залетаешь, а там все такое вкусное стоит😀
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07.06.2025 17:40 Ответить
..Да можно было с самого начала ничего не обнародовать а говорить, типа, "что мы здесь вообще ни причём, вон где мы - а вон где аэродромы, вы что"? И можно было свалить всё на американцев, на Трампа, ведь все видели что он часто был недоволен путиным.. )
И пускай Трамп потом будет оправдываться перед общественностью что это не он - ведь никаких украинских следов там не нашлось.. )
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07.06.2025 17:57 Ответить
 
 