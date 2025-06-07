СБУ обнародовала видео из спецоперации "Павутина": путь FPV-дрона от вылета с крыши модульного домика до поражения самолета. ВИДЕО
Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации "Павутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного домика до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.
Этой операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
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Перше місце, займала Китай...
достатньо просто почати купувати ідеї.
і люди принесуть задумки ще крутіші аніж ця яка й так є дуже крутою.
Скажеш, що німці не описували історію Другої світової війни?
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
Чомусь практично зовсім ніде в інформпросторі України !? нема що ударами по кацапських аеродромах була зірвана операція *****: "Блискавка Зевса" !
Акцент лише на знищеній матчастині.
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Ледь не став блювати від огиди від такого холуйства.
або не юля, хтось инший?
И пускай Трамп потом будет оправдываться перед общественностью что это не он - ведь никаких украинских следов там не нашлось.. )