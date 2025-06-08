Как бывшие осужденные подорвали райотдел полиции в Угледаре: история бойца "Храмули". ВИДЕО

С началом полномасштабной войны село черниговца Сергея Мажуги оказалось под оккупацией. Он остался без работы, а жена заболела раком. Чтобы срочно найти деньги на ее лечение, Сергей согласился продавать наркотики. Но уже через месяц его задержали прямо на почте. Он оказался в тюрьме, где отсидел 1 год и 9 месяцев из назначенных 5-ти за незаконную торговлю и распространение амфетамина.

Когда государство предоставило заключенным возможность мобилизоваться, Сергей подписал контракт с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев. Завершение его базовой подготовки пришлось на последние адские дни обороны Угледара, информирует Цензор.НЕТ.

В составе специализированной роты "Шквал" Сергей - позывной "Храмуля" - отправился на передовую. По дороге их БМП подбили; осколок пробил его каску, но он чудом остался жив и пешком добрался до позиций. Вместе с 3-м механизированным батальоном Черных Запорожцев он неделю держал оборону в полуокруженном городе. Крайняя позиция - "Мечта" в Угледарском райотделе полиции - за последние дни выдержала более 150 ударов врага.

Сергей "Храмуля" отбивал непрерывные штурмы и оказывал помощь раненым. За это получил свой первый боевой шеврон, а впоследствии - бригадный нагрудный знак.

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