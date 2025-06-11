Работаем над тем, чтобы удивить врага новыми, не менее болезненными сюрпризами: В СБУ рассказали о реализации спецоперации "Павутина". ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Павутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, на кадрах видно хронологию событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Павутина"", - заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как отмечается, эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

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"Этим замыслом непосредственно руководил председатель СБУ Малюк по поручению президента Украины, верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - говорится в сообщении.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", - подчеркнул Малюк.

СБУ напоминает, что 1 июня Служба провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.