Работаем над тем, чтобы удивить врага новыми, не менее болезненными сюрпризами: В СБУ рассказали о реализации спецоперации "Павутина". ВИДЕО
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Павутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, на кадрах видно хронологию событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.
"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Павутина"", - заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.
Как отмечается, эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.
"Этим замыслом непосредственно руководил председатель СБУ Малюк по поручению президента Украины, верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.
Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - говорится в сообщении.
"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", - подчеркнул Малюк.
СБУ напоминает, что 1 июня Служба провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.
Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
«Мистецтво війни́»
Ви правда думаєте, що структура, яка півтора роки зуміла готувати подібну операцію в цілковитій таємниці (факт, бо інакше б русня про неї дізналась та зірвала), буде так по-тупому палити свої наступні операції?
Це все ІПсО. Але русня нехай нервує: а раптом - не ІПсО, а правда. Да здравствуєт фурофобія і вагонофобія.
Ну нічого, вже певно готують матеріали про бравих чєкістов, блєстящє протівостоящіх гідрє мірового фашізма в ліцє кієвского рєжіма.
В окружении пуйла не так много буйных фигурантов....
Спецам давно должно быть известно, куда выходят окна их спален....
Даю ще одну наводку - треба якось до купи зібрати кацапських льотчиків важливого аеродрому і всіх підірвати ! Це дуже важливо....
Зробити їм корпоратив/ благодійну акцію/тест-драйв на авто.... і бабах !!!
Нехай росіяни постіно перевіряють кожного, кожен день, перевірки на предмет лояльності ...
Нехай недовірять кожному співробітнику фсб, кожну фуру перевіряють кожні 100 км ....
Кожен склад перевіряють кожен тиждень, кожен місяць ..
Оце на_часі!
Може він планує 5 тисяч нацгвардійців із щитами терміново кинути на Сумський напрямок. І вони зупинять наступ рашистів. 🤔
Бояться та прибирають ефективних командирів, припиняють постачати дрони для фронту.
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!
😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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і вам принесуть сто операцій павутина.
Бо придумати - лише перший маленький крок з тисяч майбутніх кроків реалізації.
Україна переможе!!!
Тупа критики тупорилого маргінала!
Тих хоч сам зрозумів, що ти сказав????
пан Малюк більш схожий на людину, яка розбиває головою пляшки з під шампанського, а не щось інше. погоджуюся зі всіма вище коментами : знишувати потрібно в першу чергу живу силу, а не залізяки