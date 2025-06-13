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Новости Видео переговоры с РФ
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Украина не заинтересована в переговорах с РФ, если не будет предметного разговора о прекращении огня, - Сибига. ВИДЕО

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", - сказал глава МИД.

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Сибига отметил, что Украина продемонстрировала, что не является препятствием для мира.

"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа по достижению справедливого мира и окончанию этой войны в этом году. ... Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле на соответствующем уровне. ... К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции. Поэтому мы должны давить коллективно, глобально на Россию. Принудить ее к миру", - добавил министр.

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Сибига Андрей (505) переговоры с Россией (1191)


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Не можна так прямолинійно відмовлятись. Трамп не зрозуміє. І Україні він чергових два тижні не надаватиме. Друг Балодья у нього в іншій країні. Потрібно перед реченнями про відмову від пустопорожніх перемовин сказати про неймовірну велич генія всєх врємьон і народов Трампа.
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13.06.2025 14:38 Ответить
это единственное наше требование?????
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13.06.2025 14:56 Ответить
не бреши, зацікавлена.
зеленський би не мотався б в стамбул якби не була зацікавленість показати трампу що ми дресировані.
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13.06.2025 15:02 Ответить
Ось як було потрібно:
Великий президент американського народу завжди приділяв страшенну увагу миру в усьому світі та турбувався про закінчення всіх війн. Його надпотужний геній спонукав всіх задуматись над його ідеєю, що поганий мир краще за добру бійку, бо гинуть люди з обох боків і це потрібно припинити! Керуючись його великими словами Україна неприпинно і старанно хоче миру, і робить все, що великий президент Трамп пропонує , але з його другом Володєю щось сталося, то будемо чекати, коли його поправить геніальний світовий лідер своїми найсправедливіший санкціями та наданням незначною кількості непотрібних вже Америці озброєнь Україні, і та вона йому віддячить з благодарністю і відданістю!
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13.06.2025 15:04 Ответить
Новое шоу в мире началось! Уже никого не интересуют ваши унылые гундосики!
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13.06.2025 15:19 Ответить
"зелені" підганяють "мудрий нарід" до завершення "оманського плану куйла" згідно окупації частини України....Предметна розмова- деокупація України,а все решту втілення планів куйла.через припинення вогню...
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13.06.2025 15:46 Ответить
 
 