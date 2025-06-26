Ночью Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: взрывы были слышны в разных районах столицы. ВИДЕО
Ночью 26 июня раздавались взрывы на окраинах Москвы и Московской области. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Согласно сообщениям в местных телеграм-каналах, взрывы прогремели по меньшей мере в трех районах: Дедовске, Зеленограде и в Новой Москве. Очевидцы сообщили о серии из пяти взрывов.
"За пять минут в небе прогремело по меньшей мере пять взрывов", - пишут росСМИ.
В связи с инцидентом была временно приостановлена работа московского аэропорта "Внуково".
В аэропорту объявили план "Ковер", который применяют при угрозе с воздуха.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Топ комментарии
+53 Green Bill #603485
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+28 Sem Ivan
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+25 Александр Чуднивец #474549
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де 3000 ракет на рік від піаніста?
Вспомните 2014 год
Где- то там на небольшом куске украинской земли шла война
А вся остальная Украина жила так,словно войны и не было
Ровно также живет россия сегодня
В ней взрываются дома от газа
Лопаются трубы и течет говно по улицам
Московии наши дроны - до одного места
Туда должны лететь ракеты
И не в саму Москву ,где собрано все ППО КАЦАПСТАНА
Надо ракетами сносить их нефтяные и газовые предприятия
Которые полыхать будут неделями
Восстановить их сложно
И сколько денег при этом раша потеряет
А эти прилеты по подмосковью - власти кацапской до жопы
Она сама взрывала дома в Москве
Ей насрать - если дрон прилетит в дом к обычным кацапам
Делов- то!!!!!
кацапи розносять Київ по повній: хто в "гарячих районах", той в курсі як шахеди чи ракети б'ють по всьому: і будинках, і нежитлових, і по кілька десятків прильотів буває в одну точку.
а тут радість: москвичі почули збиття дронів, рекордний другий раз за 4 роки повномасштабки.
Якби по Москві прилетіло як по Києву прилітає, то шуму було б да самого Марса! Але тоді і марсіани дізнались би , що Україну обстрілюють потужними ракетами. Адже ЗМІ росії на порядок краще працює в світі, і про обстріли Києва мало хто знає.
Наприклад останні приліти були дуже близько до амбасади США в Україні, але ніхто з можновладців про це не заявив, щоб не дратувати Трампа і громадян США.