РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8021 посетитель онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
4 105 6

Беспилотники атаковали Тульскую область: взрывы были слышны в разных районах. ВИДЕО

Россияне заявили об атаке беспилотников на Тулу и область. В ночь на 11 июля там были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Украинские беспилотники, по сообщениям с обеих сторон, в ночь на пятницу атакуют определенные цели в Туле и Тульской области.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил губернатор области Дмитрий Миляев.

Российский телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на местных жителей, что в двух районах Тульской области, в городе Алексине и в самой Туле были слышны взрывы.

Местные также сообщили о взрывах в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроение и СПЛАВ.

Читайте также: ВСУ поразили химзавод по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области РФ, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3910) Удары по РФ (409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тула , шо там пепео ?
показать весь комментарий
11.07.2025 07:12 Ответить
Принесли пряників - до Тульських самоварів!
показать весь комментарий
11.07.2025 07:13 Ответить
Це велика перемога зеленої команди. А вчерась на Москву ми відправили один безпілотнік.
показать весь комментарий
11.07.2025 07:23 Ответить
по нормальному то мали би летіти сотні і по жирних цілях, але і 10 штук для них біда, бо аеропорти зупиняють ще там купа корисних речей відбувається від чоговони несуть збитки, але цього мало
показать весь комментарий
11.07.2025 08:21 Ответить
Ти вже за пів року мусив би позбавитись кацапського акценту. Давно ж тут працюєш.
показать весь комментарий
11.07.2025 09:12 Ответить
тут одне з трьох - або Алексінський хімкомбінат, або нрвомосковський "Азот", або Єфремовський хімзавод. Але краще було би по всім трьом.
показать весь комментарий
11.07.2025 08:04 Ответить
 
 