Наши условия - никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса, - Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров настаивает на том, что "Украину не втягивали в НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием. А именно - обеспечение нашей безопасности. Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Оно и так вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилось вплотную к нашим границам", - сказал министр страны-оккупанта.

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