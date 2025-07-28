РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Видео Расширение НАТО на восток
5 999 47

Наши условия - никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса, - Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров настаивает на том, что "Украину не втягивали в НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием. А именно - обеспечение нашей безопасности. Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Оно и так вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилось вплотную к нашим границам", - сказал министр страны-оккупанта.

Читайте: Лавров: "50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили"

Автор: 

Лавров Сергей (2347) НАТО (10229) россия (96693)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
показать весь комментарий
28.07.2025 12:44 Ответить
+15
пішов на ку й Ігого смердяче
показать весь комментарий
28.07.2025 12:45 Ответить
+12
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
показать весь комментарий
28.07.2025 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лідорас
показать весь комментарий
28.07.2025 12:44 Ответить
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
показать весь комментарий
28.07.2025 12:44 Ответить
Хотілось би більш детально про "всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися".
Хто ж їм таку нісенітницю обіцяв та ухвалював? Мабуть Орбан з Фіцо та Вучичем 😂
показать весь комментарий
28.07.2025 12:56 Ответить
Коняці не доповіли що Фінляндія в НАТО )))
показать весь комментарий
28.07.2025 13:20 Ответить
а тепер вже і австрія думае вступати
показать весь комментарий
28.07.2025 13:24 Ответить
пішов на ку й Ігого смердяче
показать весь комментарий
28.07.2025 12:45 Ответить
Цю Армянську коняку НА МИЛО
показать весь комментарий
28.07.2025 12:45 Ответить
Старый дурак совсем крышей поехал.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:46 Ответить
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
показать весь комментарий
28.07.2025 12:47 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 12:47 Ответить
документ покажи дебіл ! відшмагайте коняку по пиці меморандумом щоб більше не іржала .
показать весь комментарий
28.07.2025 12:49 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 12:50 Ответить
господи .тот старый марозматик здохнит наконец то или клоны уже готовы?
показать весь комментарий
28.07.2025 12:52 Ответить
"Кінь досягає в середньому віку 25-30 років, серед деяких порід поні зустрічаються тварини, котрі доживають до 40 років. Максимально достовірно відомий рекорд довгожительства серед коней - 62 роки".
А цьому мерину 🐴 вже 75. Неподобство!
показать весь комментарий
28.07.2025 13:01 Ответить
В 75 років потрібно вже готуватися до землі, а не оце все.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:03 Ответить
Якщо ніякого поширення,то і ніякого тримання особистих коштів,нерухомості на Заході.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:52 Ответить
НИЯКИХ Навчань дітей із раши у ЕС і США, НИЯКИХ покупок нерухомості і авто на заході
НІЯКИХ постачань технологій раше
показать весь комментарий
28.07.2025 12:55 Ответить
думаю європейці будуть проти, адже їм потрібні парашинські гроші.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:57 Ответить
Хто сказав? європейці почали хоч повітрям дихати , бо раніше від нахабних хамовитих росіян було душно
показать весь комментарий
28.07.2025 13:01 Ответить
мова не про руссотурісто, а великий капітал який скуповує елітну нерухомість та підприємства, через офшори.
таким чином гроші які європа витратила на газ-нафту з мордору повертаються назад у економіку.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:28 Ответить
Кабаєва народжувала у Швейцарії, а не в Білорусі чи КНДР, син соловьева у Парижу - країні НАТО, Кадиров чуть не втопився на днях у Турції в Бодрумі - це теж країна НАТО.
ЦІ ХРЕМЛІВСЬКІ КРИСИ ЗОВСІМ ОФУІЛИ
показать весь комментарий
28.07.2025 12:52 Ответить
Навіть син Газманова в США сидить, єсаул блд
показать весь комментарий
28.07.2025 13:04 Ответить
Да давити ціх манкуртів треба як тарганів
показать весь комментарий
28.07.2025 13:05 Ответить
Він поки що хорунжий.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:18 Ответить
пес
показать весь комментарий
28.07.2025 12:54 Ответить
Ага, как один из результатов войны с Украиной, в НАТО вступили Швеция и Финляндия. "Выдающееся" достижение в борьбе с "западной угрозой". Никакого расширения альянса).
показать весь комментарий
28.07.2025 12:55 Ответить
Саме цікаве, що нема ніяких документів, які б забороняли НАТО приймати в свій склад нових членів. Можливо хтось усно ***** й обіцяв, але про те ніхто не знає.
До речі, от вже і Австрія в особі її сьогоднішніх керівників заявляє, що з таким станом виконання вимог Міжнародного права нейтральний статус її від агресії не захищає.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:55 Ответить
Навіть якщо і Австрія завтра стане членом НАТО то росії буде по барабано. Їх цікавить виключно Україна. І цікавить у плані російської власності на нашу державу. Бо без України росія автоматично стає Кацапстаном вже офіційно. Ми їхня соломинка яка поєднує ******* РФ з Європою. Порветься, і вони в азійській системі з усіма цінностями.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:22 Ответить
Московію цікавить далеко не виключно Україна, а всі території, які колись входили до складу СРСР чи, навіть РІ. Але Україна найбільше, звісно.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:41 Ответить
Це він глаголить, про «тріаду прутіна», мізуліну-кривоногіх-кабаєву??
показать весь комментарий
28.07.2025 12:55 Ответить
НИЯКИХ віз росіянам у країни НАТО
показать весь комментарий
28.07.2025 12:56 Ответить
Що зараз роблять РОСІЯНЕ - беруть вірменське громадянство і тоді вони можуть відкривати рахунки ( студенти наприклад) в европейських банках
показать весь комментарий
28.07.2025 12:59 Ответить
Вимоги будеш до своєї кобили висувати. Україна Незалежна держава і ніяка болотяна скотина не буде нічого нам вказувати
показать весь комментарий
28.07.2025 13:01 Ответить
Якщо вже сайт викладає відео з Лавровим (до речі - а чого без перекладу ?) , то чого лише цей маленький фрагмент ? Викладайте повністю - він багато чого там казав ...
показать весь комментарий
28.07.2025 13:01 Ответить
Недарма пуйло у австрійської міністерки на весіллі танцював. Знав, що Австрія рано чи пізно вбік Альянсу посуне. Виявилось рано...
показать весь комментарий
28.07.2025 13:02 Ответить
Та да, та да, всі побачили які ви "голуби миру". Тепер Україна потрібна НАТО ще більше ніж у 2022. Тепер всі розуміють, що Україна це Східний Форпост, така собі "Стіна" від орків.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:07 Ответить
Тужиця
показать весь комментарий
28.07.2025 13:10 Ответить
Хакерська група Silent Crow взяла на себе відповідальність за великомасштабний збій інформаційних систем російської авіакомпанії «Аерофлот», який призвів 28 липня до скасування десятків авіарейсів.

«Повністю скомпрометована і знищена внутрішня IT-інфраструктура компанії», - стверджують хакери. За їхніми словами, вони цілий рік мали доступ до корпоративної мережі «Аерофлоту» і отримали повний масив даних про історію перельотів.

Хакери заявляють про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів. За їхніми твердженнями, скомпрометовані критичні корпоративні системи, персональні комп'ютери співробітників, у тому числі керівних.

Зломщики заявляють про отримання даних із серверів прослуховування та із систем спостереження і контролю за персоналом. Загальний обсяг отриманої інформації становить 12 TB. Silent Crow обіцяє розпочати публікацію матеріалів.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:20 Ответить
Та ніякий дурень Україну не візьме в НАТО, це розуміє і росія, і решта світу. Тому ця вимога якби сказати...до дупи. Як там casus belli. Не було б НАТО, буда б інша причина. Цієї війни можна було запобігти в одному випадку, лягти під росію як білорусь.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:25 Ответить
Стара понура СРУсь паршива каконяка, зппхайсвоїумовидо своєй старой армянській сраки а потім дай їх скуштувати своєй смердючрй донькі громадянки сша.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:26 Ответить
фігасє, Лавров вже керує НАТО? Рютте послали на свалку історії?
показать весь комментарий
28.07.2025 13:30 Ответить
😂
показать весь комментарий
28.07.2025 13:50 Ответить
Осел ти чи кінь,скоріше мерин,запам'ятай,Україна буде в НАТО.Не тобі це рішати
показать весь комментарий
28.07.2025 13:42 Ответить
НАТО вже в Україні. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
28.07.2025 14:13 Ответить
Ця позиція пояснює перспективні наміри рашенфашистів: або через деякий час знову радикально напасти на Україну і знищити її, або поставити презом свою чергову маріонетку і знов таки знищити Україну як державу, втягнувши її в який небудь задріпаний тайожний союз.
Передайте там кремлівським коням, що Україну ніхто в НАТО не втягує, Україна сама проситься в НАТО, рятуючись деградуючої рашистії. Тому що перспективи рашистська імперія НЕ МАЄ!
показать весь комментарий
28.07.2025 14:25 Ответить
от дурна коняка, ви своїми діями ВЖЕ втягли до НАТО дві країни, і отримали ще 1300 км спільного з НАТО кордону. Чого вам, дегенератам, Україна поперек горла стала? Нам до НАТО у 2022-му році було як пішки до Місяця. А тепер ми озброєні за зразками НАТО, навчені за зразками НАТО, та й самі дещо і без НАТО вміємо. От воно вам потрібно було, коняка ти дурнувата..! А у 2022-му ми могли відбиватися від вас ну хіба що шматками асфальту на який Зе витратив купу грошей.
показать весь комментарий
28.07.2025 14:32 Ответить
Ваша "безпека" закінчується на вашому кордоні, ублюдки
показать весь комментарий
28.07.2025 14:41 Ответить
 
 