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Новый руководитель Госфинмона Пронин привел в свою команду друга семьи, фотографа, экс-сотрудницу "Макдональдса" и людей с предыдущего места работы, - Bihus.info. ВИДЕО

После назначения Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга этот государственный орган превратился в кружок "своих людей". В команде Пронина работают работники с его предыдущего места работы, друг семьи, а также люди без должного опыта работы.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Пронин заменил Игоря Черкасского

Филипп Пронин возглавил Государственную службу финансового мониторинга 31 декабря 2024 года. Он заменил на этом посту Игоря Черкасского, который возглавлял ведомство с 1 марта 2014 года.

До назначения главой Госфинмониторинга Пронин возглавлял Полтавскую ОВА. До этого Филипп Пронин с 2017 года работал в АРМА, с 2020 года - в должности заместителя председателя Нацагентства.

Как отмечают расследователи, о Государственной службе финансового мониторинга Украины активно заговорили в сети в начале года - после фактического участия структуры в наложении санкций на пятого президента Петра Порошенко. Именно в тот период команда Финмона, которую возглавил Пронин, начала активно обновляться - здесь произошли масштабные кадровые изменения.

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Первый заместитель - Богдан Корольчук

Первым заместителем Филиппа Пронина в Государственной службе финансового мониторинга стал Богдан Корольчук. Он более 15 лет проработал в Национальной полиции Украины, а в 2023 был назначен на должность первого заместителя Пронина в Полтавской ОВА.

пронин

Однако, Пронина и Корольчука связывает не только работа в Полтаве. Жена Корольчука Татьяна ранее работала в АРМА в отделе выявления и розыска активов, именно тогда, когда его возглавлял Филипп Пронин.

Журналисты выяснили, что сейчас совместно с женой Филиппа Пронина женщина владеет компанией, предоставляющей консалтинговые услуги.

Несмотря на вполне обычные доходы семьи, в 2023-м у жены Корольчука появилась дорогая недвижимость - квартира в ЖК Dock32 в Киеве, а также две ячейки и два паркоместа. Общая стоимость покупок - более 160 тысяч долларов. За два предыдущих года официальные доходы семьи были меньше, даже с учетом сбережений.

пронин

Экс-коллеги по АРМА

Еще один представитель команды Пронина в Финмоне - Виталий Тесленко, который до этого работал вместе с ним в АРМА. На момент увольнения оттуда Тесленко указывал в декларации, что зарегистрирован в общежитии, а пользуется старой гостинкой. Но уже через месяц после увольнения стал владельцем 100-метровой квартиры в ЖК "Hennessy House" в Киеве примерно за 140 тысяч долларов.

пронин

В расследовании отмечается, что официальных доходов на такую покупку Тесленко не имел: только зарплата и несколько тысяч сбережений. В декларации он указал, что квартиру ему подарила 80-летняя мать, которая, по данным из реестров, никогда не занималась бизнесом.

Также журналисты рассказали, что в команде Пронина работает и Артем Матиос - племянник бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса.

Экс-работница "Макдональдса" и студент без опыта

Анализом рисков бюджетной сферы и сферы государственного управления с недавних пор занимается Диана Виер.

Журналисты рассказали, что девушка в прошлом году закончила КНЭУ и ее предыдущим местом работы перед Финмониторингом был "Макдональдс". Она сама это указывает в своей же декларации.

А расследованиями иностранных рисков теперь занимается Дмитрий Прачук, который вообще нигде раньше официально не работал, а учился и жил на стипендию и помощь от родственников.

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Главный специалист стратегии развития финмониторинга - фотограф

На должность главного специалиста стратегии развития финансового мониторинга назначили фотографа Екатерину Пешикову. До декабря 2022-го она официально имела профильный ФОП в Полтаве, впоследствии работала в пресс-службе Полтавской ОВА, где и познакомилась с Филиппом Прониным.

пронин

После его назначения в Госфинмониторинг она переехала в Киев и стала госслужащей.

Журналисты выяснили, что Пешикова продолжает заниматься коммерческой съемкой после назначения на государственную должность. Для этого медийщики заказали фотосессию у "специалиста стратегии развития".

Работница предложила оплатить ее работу наличными, отметив, что час съемки у нее стоит 2 тыс. гривен.

Расследователи Bihus.info поинтересовались у Пешиковой, как она получила госдолжность, однако она отказалась общаться.

Больше смотрите здесь:

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Автор: 

расследование (3060) Госфинмониторинг январь 2025 (6) Пронин Филипп (18)


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Топ комментарии
+2
Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
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04.08.2025 21:29 Ответить
+1
Своих не бросаем
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04.08.2025 21:31 Ответить
+1
Це, не зеленський!, це все, єрмак робить! Просто, у Бубочки, на все не вистачає патужних менеджерів...
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04.08.2025 21:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
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04.08.2025 21:29 Ответить
А раніше, не так було? Це ж Україна!
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04.08.2025 21:37 Ответить
Риги так і робили. Масажист пахло (азірова) теж був депутатом. Водіїв прилаштовували.
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04.08.2025 21:41 Ответить
раніше була Кривава Хунта: Порох, Яценюк, Пастор

Було колись - в Україні.
Ревіли гармати,
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю..

.
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04.08.2025 21:42 Ответить
привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи

Може вони професіонали своєї справи? А ви тут одрузу оце все
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04.08.2025 21:29 Ответить
Дмитруки, Дубинские, Куницкие, Тищенки и другие "профессионально" помогают Зе разваливать и коррумпировать страну.
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04.08.2025 21:33 Ответить
Своих не бросаем
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04.08.2025 21:31 Ответить
Це, не зеленський!, це все, єрмак робить! Просто, у Бубочки, на все не вистачає патужних менеджерів...
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04.08.2025 21:31 Ответить
Та нормуль, для новихЛітцЗеленського.
Ну от нахріна їм РЕАЛЬНО працюючі НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, ДБР?
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04.08.2025 21:32 Ответить
Знаю точно, що адвокати Порошенка моніторять інтернет, і ця інфа від Бігуса мимо них не проскочить. Вони її обов'язково використають в суді, на якому домагаються скасування неправедних злочиних санкцій ЕрЗе на Порошенка.

Я забув... коли наступне судове засідання? здається, 12 серпня....
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04.08.2025 21:33 Ответить
Каждая кухарка может править государством - в.и. членин
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04.08.2025 21:34 Ответить
"кожен вчитель може стати президентом..." - в.о. голобородька.
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04.08.2025 21:38 Ответить
Зелена потороч перетворила державу на прохідний двір для непотребу. Єдина умова для призначень - це щоб не було кваліфікованих незамараних уроджених українців.
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04.08.2025 21:34 Ответить
Дмитро Прачук, уроджений українець. Поки не замараний. Що не так?
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04.08.2025 21:40 Ответить
Окремі винятки через недогляд лише підкреслюють збочене правило.
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04.08.2025 21:45 Ответить
І шо вже застолбив за собою посаді і свій кружок по інтересах? - а по ***** мішалкою цій гоп - компанії - нє?
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04.08.2025 21:34 Ответить
Філіп Пронін

Це такі українські імена: Ніколай, Алєксандр, Пьотр...
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04.08.2025 21:37 Ответить
Дивлюсь на ці неспотворені інтелектом обличчя та читаю їхні призвища(пешикова,прогін,вієр) і чітко усвідомлюю ,що zebanda це справжня ліквідаційна команда для знищення , держави Україна.
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04.08.2025 21:38 Ответить
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04.08.2025 21:40 Ответить
Не Пилип, Філіп. Русскій?...
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04.08.2025 21:40 Ответить
Маска на вас треба
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04.08.2025 21:43 Ответить
Якого тільки гівна привів я Зеленський до влади?
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04.08.2025 21:44 Ответить
Цікаво, скільки відкату платять Зелідору оці всі сироти кварталу95 за призначення на хлібні посади?
Це ж всі його призначенці - аферисти пройдисвіти й крадії.
Це ж треба до такого дожитись на четвертому році війни.
Бідні хлопці в окопах, голоту тягнуть на передок а ця панота їх обкрадає.
Щоб ви всі виздихали разом з Зепідером до сьомого коліна.
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04.08.2025 21:46 Ответить
а як там Коля-катлета ?
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04.08.2025 21:47 Ответить
Клоун зробив с України якись цирк
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04.08.2025 21:49 Ответить
як сказав би о.бендер "я віжу ***** подобрани со вкусом!" )
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04.08.2025 21:53 Ответить

(Обережно, скрін)
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04.08.2025 21:54 Ответить
Зеля, ти конкретно за#бав!!!
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04.08.2025 21:56 Ответить
То вже не суттєво, треба розуміти що Україну про.рали в 2019р і на кого тепер буде батрачити тупий "мудрий нарід" спостерігайте.
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04.08.2025 21:58 Ответить
 
 