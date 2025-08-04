Новый руководитель Госфинмона Пронин привел в свою команду друга семьи, фотографа, экс-сотрудницу "Макдональдса" и людей с предыдущего места работы, - Bihus.info. ВИДЕО

После назначения Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга этот государственный орган превратился в кружок "своих людей". В команде Пронина работают работники с его предыдущего места работы, друг семьи, а также люди без должного опыта работы.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Пронин заменил Игоря Черкасского

Филипп Пронин возглавил Государственную службу финансового мониторинга 31 декабря 2024 года. Он заменил на этом посту Игоря Черкасского, который возглавлял ведомство с 1 марта 2014 года.

До назначения главой Госфинмониторинга Пронин возглавлял Полтавскую ОВА. До этого Филипп Пронин с 2017 года работал в АРМА, с 2020 года - в должности заместителя председателя Нацагентства.

Как отмечают расследователи, о Государственной службе финансового мониторинга Украины активно заговорили в сети в начале года - после фактического участия структуры в наложении санкций на пятого президента Петра Порошенко. Именно в тот период команда Финмона, которую возглавил Пронин, начала активно обновляться - здесь произошли масштабные кадровые изменения.

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Первый заместитель - Богдан Корольчук

Первым заместителем Филиппа Пронина в Государственной службе финансового мониторинга стал Богдан Корольчук. Он более 15 лет проработал в Национальной полиции Украины, а в 2023 был назначен на должность первого заместителя Пронина в Полтавской ОВА.

Однако, Пронина и Корольчука связывает не только работа в Полтаве. Жена Корольчука Татьяна ранее работала в АРМА в отделе выявления и розыска активов, именно тогда, когда его возглавлял Филипп Пронин.

Журналисты выяснили, что сейчас совместно с женой Филиппа Пронина женщина владеет компанией, предоставляющей консалтинговые услуги.

Несмотря на вполне обычные доходы семьи, в 2023-м у жены Корольчука появилась дорогая недвижимость - квартира в ЖК Dock32 в Киеве, а также две ячейки и два паркоместа. Общая стоимость покупок - более 160 тысяч долларов. За два предыдущих года официальные доходы семьи были меньше, даже с учетом сбережений.

Экс-коллеги по АРМА

Еще один представитель команды Пронина в Финмоне - Виталий Тесленко, который до этого работал вместе с ним в АРМА. На момент увольнения оттуда Тесленко указывал в декларации, что зарегистрирован в общежитии, а пользуется старой гостинкой. Но уже через месяц после увольнения стал владельцем 100-метровой квартиры в ЖК "Hennessy House" в Киеве примерно за 140 тысяч долларов.

В расследовании отмечается, что официальных доходов на такую покупку Тесленко не имел: только зарплата и несколько тысяч сбережений. В декларации он указал, что квартиру ему подарила 80-летняя мать, которая, по данным из реестров, никогда не занималась бизнесом.

Также журналисты рассказали, что в команде Пронина работает и Артем Матиос - племянник бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса.

Экс-работница "Макдональдса" и студент без опыта

Анализом рисков бюджетной сферы и сферы государственного управления с недавних пор занимается Диана Виер.

Журналисты рассказали, что девушка в прошлом году закончила КНЭУ и ее предыдущим местом работы перед Финмониторингом был "Макдональдс". Она сама это указывает в своей же декларации.

А расследованиями иностранных рисков теперь занимается Дмитрий Прачук, который вообще нигде раньше официально не работал, а учился и жил на стипендию и помощь от родственников.

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Главный специалист стратегии развития финмониторинга - фотограф

На должность главного специалиста стратегии развития финансового мониторинга назначили фотографа Екатерину Пешикову. До декабря 2022-го она официально имела профильный ФОП в Полтаве, впоследствии работала в пресс-службе Полтавской ОВА, где и познакомилась с Филиппом Прониным.

После его назначения в Госфинмониторинг она переехала в Киев и стала госслужащей.

Журналисты выяснили, что Пешикова продолжает заниматься коммерческой съемкой после назначения на государственную должность. Для этого медийщики заказали фотосессию у "специалиста стратегии развития".

Работница предложила оплатить ее работу наличными, отметив, что час съемки у нее стоит 2 тыс. гривен.

Расследователи Bihus.info поинтересовались у Пешиковой, как она получила госдолжность, однако она отказалась общаться.

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