Дроны массированно атаковали Ростовскую область: поражена железнодорожная станция "Тацинская".. ВИДЕО
В ночь на 5 августа беспилотники атаковали станцию "Тацинскую" в Ростовской области. После удара возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Что именно загорелось и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. Власти атаку не комментировали. Об атаке беспилотников на станцию сообщили местные жители.
Отмечается, что взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.
Впоследствии и.о. губернатора Юрий Слюсар заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область. Он отметил, что ПВО работала в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.
p.s. на станції Тацинська вісім колій.
Взагалі - українці в черговий раз міняють саму концепцію війни... Починали з застосування гуситських "вагенбургів" проти масованих атак кавалерії. Потім - махновські "тачанки", які зробили перший крок до "маневреної" війни. А сьогодні - БПЛА... Як повітряні, так і морські... Зграї недорогих безпілотників "обнулюють" як застосування важкої бронетехніки на сухопутних театрах бойових дій, так і застосування авіаносних груп...