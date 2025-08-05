Дроны массированно атаковали Ростовскую область: поражена железнодорожная станция "Тацинская".. ВИДЕО

В ночь на 5 августа беспилотники атаковали станцию "Тацинскую" в Ростовской области. После удара возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Что именно загорелось и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. Власти атаку не комментировали. Об атаке беспилотников на станцию сообщили местные жители.

Отмечается, что взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.

Впоследствии и.о. губернатора Юрий Слюсар заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область. Он отметил, что ПВО работала в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.