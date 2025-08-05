РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12625 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
8 464 32

Дроны массированно атаковали Ростовскую область: поражена железнодорожная станция "Тацинская".. ВИДЕО

В ночь на 5 августа беспилотники атаковали станцию "Тацинскую" в Ростовской области. После удара возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Что именно загорелось и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. Власти атаку не комментировали. Об атаке беспилотников на станцию сообщили местные жители.

Отмечается, что взрывы также раздавались над городами Миллерово и Белая Калитва.

Впоследствии и.о. губернатора Юрий Слюсар заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область. Он отметил, что ПВО работала в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

Автор: 

железная дорога (1425) Удары по РФ (455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Якщо "влада не коментувала" удар по Тацинській - значить, він доволі ефективний, і кацапи "прикидають на пальцях", як краще відбріхуваться з приводу рівня руйнувать, збитків та втрат... Було-б добре, якби під удар потрапив ешелон з ************ чи з пальним... Однак, або відео погане, або "не туди попали - полум"я малувато і вторинної детонації не чуть...
показать весь комментарий
05.08.2025 07:23 Ответить
+13
останній час через регулярні удари по залізничній інфраструктурі (диспечерські, тягові ПС тощо) Ростовської та Волгоградської області певна кількість ешелонів почала затримуватись на добу-дві на розїздних коліях залізничних станцій, і тому почали являти собою статичні цілі. Це накопичення прогресує, тому ми бачимо зростання уражень залізничних станцій із зупиненими ешелонами. Дрони як раз з великою вірогідністю встигають долетіти по стоячим ешелонам.
p.s. на станції Тацинська вісім колій.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:41 Ответить
+8
Чому вокзали жд і аеропорти в росії не виглядають як в Лозовій? Може час їм передати їх дизайн для мирних міст в Україні?
показать весь комментарий
05.08.2025 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міллерово - це ж аеродром ростовський?
показать весь комментарий
05.08.2025 06:53 Ответить
Якщо "влада не коментувала" удар по Тацинській - значить, він доволі ефективний, і кацапи "прикидають на пальцях", як краще відбріхуваться з приводу рівня руйнувать, збитків та втрат... Було-б добре, якби під удар потрапив ешелон з ************ чи з пальним... Однак, або відео погане, або "не туди попали - полум"я малувато і вторинної детонації не чуть...
показать весь комментарий
05.08.2025 07:23 Ответить
"Хлопкі на фоні льогкаво задімлєнія" - от і відбрехалися!
показать весь комментарий
05.08.2025 07:34 Ответить
Ти бачив "супутнимкові знімки"? Тобі куратор з Луб"янки, показував?
показать весь комментарий
05.08.2025 08:58 Ответить
Якщо вони розганяють тих хто знімає, значіть шось приховують.
показать весь комментарий
05.08.2025 13:23 Ответить
Так і я про це...
показать весь комментарий
05.08.2025 13:29 Ответить
останній час через регулярні удари по залізничній інфраструктурі (диспечерські, тягові ПС тощо) Ростовської та Волгоградської області певна кількість ешелонів почала затримуватись на добу-дві на розїздних коліях залізничних станцій, і тому почали являти собою статичні цілі. Це накопичення прогресує, тому ми бачимо зростання уражень залізничних станцій із зупиненими ешелонами. Дрони як раз з великою вірогідністю встигають долетіти по стоячим ешелонам.
p.s. на станції Тацинська вісім колій.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:41 Ответить
От і я про це саме... Однак, зачекай - скоро ***** згадає про Волгодонськ і Каширське шосе... Для утримання влади йому знадобиться чергове "кровопролитие"... Навіть своїх "підданих"... Так що не буду здивований, коли вони почнуть "випадково" зводить на станціях, "бік в бік", ешелони військові та пасажирські поїзди... В Донецьку та Луганську склади *********** і пального, а також вогневі позиції, розташовували посеред "спальних" мікрорайонів? Прикривалися "мирняком"? І тут буде те саме... Буде привід піднять "вереск" в ООН, про "жестоких, краважадных бандеровцофф"...
показать весь комментарий
05.08.2025 08:51 Ответить
без сумніву, такі операції на росії розробляються і готуються, і щоб на радість орбанам та іншим вагенкнехтам не попасти у таку пастку, то краще наносити ураження по стаціонарним цілям залізничної інфраструктури.
показать весь комментарий
05.08.2025 09:42 Ответить
А хто заважає садить дрони на "очікування", на вході на станцію, чи на виході з неї? "Два в одному"! І ешелон знищений, і вихід з вузлової станції "запломбований"... Правда, для цього потрібні сили диверсійних груп у тилу ворога... Але якщо в небі буде чергувать розвідник-ретранслятор, то проблема, частково, буде вирішена...
показать весь комментарий
05.08.2025 09:57 Ответить
ну, по перше росіяни ще не побудували біля своїх стратегічних та військових обєктів ЗПП для наших Ан-196 та FP-1. А по друге - вони не літають на радіокеруванні. А закидати на парашутах диверсійні групи з десятидюймовими квадрокоптерами - це із розряді голівудських бойовиків про війну. Як і ретранслятор у глибіні 300-400 км від українського кордону.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:13 Ответить
От я ж про це й думаю... Але ж щось придумають наші "розумні голови"? Придумали ж "Магури"? І "Павутину"? ...
Взагалі - українці в черговий раз міняють саму концепцію війни... Починали з застосування гуситських "вагенбургів" проти масованих атак кавалерії. Потім - махновські "тачанки", які зробили перший крок до "маневреної" війни. А сьогодні - БПЛА... Як повітряні, так і морські... Зграї недорогих безпілотників "обнулюють" як застосування важкої бронетехніки на сухопутних театрах бойових дій, так і застосування авіаносних груп...
показать весь комментарий
05.08.2025 10:55 Ответить
так, придумали. Тому і дрон, пролетівши 700 км попадає точно у колону АВТ-11 діаметром 7 метрів.
показать весь комментарий
05.08.2025 11:21 Ответить
Мирняк щодо цих уродфів, то це умовно(Вони його обрали,кликали,підтримують,змирилися(Це що люди?(
показать весь комментарий
05.08.2025 13:59 Ответить
Колись бачив музичний кліп "От Лихой до Волгограда". Музику покладено фанатами залізниці на відеоряд з кабіни тепловозу. Кому цікаво -хай вивчать станції. Що цікаво - під час руху постійно назустріч йшли вантажні потяги, більшість з них наливні з нафтопродуктами. Так що горіти є чому.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bjtE8JWokdI
показать весь комментарий
05.08.2025 11:18 Ответить
Скинуть-би на рейки, кілька шпал бетонних, з автомобільного мосту... Дуже вже швидко поїзд летить...
показать весь комментарий
05.08.2025 12:38 Ответить
Таки да
показать весь комментарий
05.08.2025 16:15 Ответить
Шукайте інфу з відкритих джерел
показать весь комментарий
05.08.2025 16:20 Ответить
так, її повно. Просто треба знати де шукати.
показать весь комментарий
05.08.2025 18:03 Ответить
Там викладено ТРА всіх станцій за виключенням мосту
показать весь комментарий
05.08.2025 16:34 Ответить
навряд чи це має велике значення для дронового ураження станції. Все одно ціллю будуть статичні об'єкти - ТПС або діспечерська. ТРА могло би бути важливим хіба що для диверсійних впливів.
показать весь комментарий
05.08.2025 18:12 Ответить
Та пох...
показать весь комментарий
05.08.2025 07:54 Ответить
Чому вокзали жд і аеропорти в росії не виглядають як в Лозовій? Може час їм передати їх дизайн для мирних міст в Україні?
показать весь комментарий
05.08.2025 08:35 Ответить
Хорошо. К этому надо добавить рельсовую войну, эшелоны кацапов должны идти под откос.
показать весь комментарий
05.08.2025 09:01 Ответить
Якщо в Тацинській ще живуть "діти війни", які народилися у 40-ві роки ХХ ст. - так можуть згадать молодість... Над Тацинською більше року точилися повітряні бої і йшли бомбардування... Бо вона й тоді була значним залізничним вузлом...
показать весь комментарий
05.08.2025 09:01 Ответить
давно там вже нема "дітей війни", бо там мало хто взагалі доживає до 80 років.
показать весь комментарий
05.08.2025 09:45 Ответить
Ну, враховуючи, ЯК і СКІЛЬКИ в Росії п"ють (навіть жінки) - заперечень немає...
показать весь комментарий
05.08.2025 09:59 Ответить
Не повірите..бабця мого покійного чоловіка його пережила..від путі листівку отримала..вона 1923 року народження..ми їй так й не сказали, що улюблений онук загинув.
показать весь комментарий
05.08.2025 22:10 Ответить
Це "одиниці"... Я по телевізору, в основному, дивлюся програми пізнавальних передач - природничі, історичні, наукові... І коли дивлюся виступи американських ветеранів ІІ Світової війни, то дивуюся - наскільки вони збереглися та добре виглядять... В СРСР уже більшість дітей фронтовиків, уже повмирала...
показать весь комментарий
06.08.2025 04:09 Ответить
Дрони - добре,а де обіцяна ракета від Лідора?
показать весь комментарий
05.08.2025 13:57 Ответить
 
 