МИД РФ об "обмене территориями": Территориальное устройство закреплено в конституции России. ВИДЕО

В МИД России ответили на вопрос о возможном "обмене территориями" с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - прокомментировал он возможность обсуждения "обмена территориями" с Украиной на саммите РФ-США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте: Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

+18
Та *** ми клали на вашу конституцію - в нас є своя.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:55 Ответить
+12
право теріторіального устрою ************** від терміну прийннятя констітуцією ? то ваша русня запізднилася , наша констітуція закріплення українських кордонів, була раніше набагато і ви під* раси це підтвердили у 1991 році !!! тому йдіть нах !!!...
показать весь комментарий
13.08.2025 13:55 Ответить
+9
Значит, опять }{уйло идёт на }{уй. Всё как всегда...
показать весь комментарий
13.08.2025 13:56 Ответить
Та *** ми клали на вашу конституцію - в нас є своя.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:55 Ответить
Пропоную, записати в нашу Конституцію Далекий схід, а потім по спекулятивній ціні продати Китаю.
Чіткий бізнес-план
показать весь комментарий
13.08.2025 14:02 Ответить
Та можна й за безцінь. Включити тільки витрати на чорнило яким ми запишемо цей Далекий Схід в нашу Конституцію, а потім викреслимо після передачі Китаю.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:10 Ответить
право теріторіального устрою ************** від терміну прийннятя констітуцією ? то ваша русня запізднилася , наша констітуція закріплення українських кордонів, була раніше набагато і ви під* раси це підтвердили у 1991 році !!! тому йдіть нах !!!...
показать весь комментарий
13.08.2025 13:55 Ответить
Значит, опять }{уйло идёт на }{уй. Всё как всегда...
показать весь комментарий
13.08.2025 13:56 Ответить
Дебіл, блть
показать весь комментарий
13.08.2025 13:56 Ответить
Територіальний устрій України теж закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:56 Ответить
Ахахахах. Це не проблєма - Раша свою конституцію міняє як простітутка презирвативи.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:58 Ответить
красиво Украину развели
показать весь комментарий
13.08.2025 13:58 Ответить
Записали українські обл собі - і все - порішали - такий номер не пройде - рано чи пізно - Україна поверне - не на ту напали!
показать весь комментарий
13.08.2025 13:59 Ответить
трумп почує про це і скаже "який флад смарт ґай, закріплю-но і я Гренландію у своїй!"

P.S. кацапи продовжують занурювати руду бОшку у лайно. Той, схоже, отримує насолоду.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:59 Ответить
От і поговорили...
Курва, та не буде ніякої з кацапи розмови, поки їх довбана маацква не буде горіти, поки на тих болотах тільки жаби квакати будуть, а та наволоч назад в свої нори не позалазить.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:59 Ответить
Першою конституцією в Європі вважається Конституція Пилипа Орлика, ухвалена у 1710 році. Вона також відома як "Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького".
показать весь комментарий
13.08.2025 14:00 Ответить
Трампа виставляют балаболом цапы.Но выход есть! Арестовать ******** и обменять его на захваченные территории.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:01 Ответить
І що? Там теж "конституція на паузі", причому давно.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:01 Ответить
Треба якось Чубчику передати, щоб за путлєром у Анкоріджі приглядали пильніше. Бо раптом проведе референдум і сім мільйонів доларів з Аляскою тю-тю...
показать весь комментарий
13.08.2025 14:05 Ответить
по порядку:

1. путін 6 разів відмовив трампу у заморозці
2. путін декілька разів найопував вітькова особисто
3. путін кратно посилив атаки після того, як трамп двічі банив Україні зброю
4. щоразу путін нагадує, що йому треба 5 цілих областей та капітуляція України
5. тепер перед аляскою росіяни кажуть прямо: жодних поступок не чекайте .

І скажіть після цього, що трамп - раціональна мисляча людина.

p.s. Або ж трамп хоче трамп тауер в москві, а Україна - просто привід
показать весь комментарий
13.08.2025 14:06 Ответить
Скоріше б рудий довбень зустрівся та почув це,може щось у його макітрі проясниться....хоча, пьяний проспиться,в дурень ніколи
показать весь комментарий
13.08.2025 14:07 Ответить
А в конституцію можна і вписати планети сонячної системи.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:07 Ответить
Та срать вы хотели на свою конституцию,вы ее меняете как хотите!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:10 Ответить
До кацапов дошло, что Украина на ихние хотелки не пойдёт и теперь суки ватные включают заднюю.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:18 Ответить
Конституція росії - фейк, яким путін витирає дупу в туалеті. Тому розмахувати фейковим документом можуть скільки завгодно. Принцип "чим тупіша брехня, тим більше в неї вірять" тут не спрацює.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:19 Ответить
Чому б Україні швиденько не включити пару областей Рф у свій устрій? До прикладу, Саратівську, Ярославську, Пермську... Гулять так гулять
показать весь комментарий
13.08.2025 14:28 Ответить
 
 