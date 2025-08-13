МИД РФ об "обмене территориями": Территориальное устройство закреплено в конституции России. ВИДЕО

В МИД России ответили на вопрос о возможном "обмене территориями" с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - прокомментировал он возможность обсуждения "обмена территориями" с Украиной на саммите РФ-США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

