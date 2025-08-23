РУС
Россияне заявили о массированной атаке на Волгоградскую область и взрывах в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 23 августа украинские беспилотники атаковали некоторые регионы РФ. О взрывах заявили жители Волгоградской области и Краснодарского края.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что один из беспилотников упал в городе Петров Вал. В результате атаки пострадали три человека. Также возник пожар на хуторе Крапцовский.

При этом, по информации телеграм-канала "Крымский ветер", беспилотники атаковали инфраструктуру железной дороги в Петровом Вале.

Известно, что Петров Вал - узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции - 18.

Также о взрывах заявляли жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае РФ.

Минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении ночью средствами ПВО семи украинских БПЛА, из них четырех - над Ростовской областью, двух - над Волгоградской и одного - над Кубанью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Волгоград: в городе слышали более десяти взрывов

беспилотник (4130) Удары по РФ (484)
Добрі, добрі українські голуби миру. Чім більше їх прилетить на Парашу тім краще сиане Світ. Світ без москалів.
23.08.2025 07:37 Ответить
І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі
23.08.2025 07:46 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
23.08.2025 07:55 Ответить
Куй на них тих кацапів, хай вигорять на куй усі там...
23.08.2025 08:02 Ответить
То не вибухи. А вспишка і хлопок
23.08.2025 08:09 Ответить
Все збили. Але високоточні уламки досягли своїх цілей
23.08.2025 08:23 Ответить
це добре
але чому на Лугандоніі досі працює ТЕС??
23.08.2025 10:02 Ответить
Цікаво скільки вікон вибили ?
23.08.2025 10:14 Ответить
 
 