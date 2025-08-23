Россияне заявили о массированной атаке на Волгоградскую область и взрывах в Краснодарском крае. ВИДЕО
В ночь на 23 августа украинские беспилотники атаковали некоторые регионы РФ. О взрывах заявили жители Волгоградской области и Краснодарского края.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что один из беспилотников упал в городе Петров Вал. В результате атаки пострадали три человека. Также возник пожар на хуторе Крапцовский.
При этом, по информации телеграм-канала "Крымский ветер", беспилотники атаковали инфраструктуру железной дороги в Петровом Вале.
Известно, что Петров Вал - узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции - 18.
Также о взрывах заявляли жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае РФ.
Минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении ночью средствами ПВО семи украинских БПЛА, из них четырех - над Ростовской областью, двух - над Волгоградской и одного - над Кубанью.
але чому на Лугандоніі досі працює ТЕС??