Россияне заявили о массированной атаке на Волгоградскую область и взрывах в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 23 августа украинские беспилотники атаковали некоторые регионы РФ. О взрывах заявили жители Волгоградской области и Краснодарского края.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что один из беспилотников упал в городе Петров Вал. В результате атаки пострадали три человека. Также возник пожар на хуторе Крапцовский.

При этом, по информации телеграм-канала "Крымский ветер", беспилотники атаковали инфраструктуру железной дороги в Петровом Вале.

Известно, что Петров Вал - узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции - 18.

Также о взрывах заявляли жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае РФ.

Минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении ночью средствами ПВО семи украинских БПЛА, из них четырех - над Ростовской областью, двух - над Волгоградской и одного - над Кубанью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Волгоград: в городе слышали более десяти взрывов